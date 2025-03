Bámulatos látvány: virágba borultak a vérszilvafák Gyöngyöstarján határában + galéria

A tavasz beköszöntével Gyöngyöstarján határában, a főút mentén lévő vérszilvafák bámulatos virágzása hívja fel magára a figyelmet. A hirtelen jött meleg hatására a fák egy csapásra elborították ágaikat fehér és rózsaszín virágaikkal, így festői látványt nyújtanak a helyiek és az arra járók számára. Az MTI drónfelvételei lélegzetelállító perspektívából örökítették meg ezt a csodálatos tavaszi pillanatot, amely a település környékét egy igazi virágzó oázissá varázsolja.

A vérszilvafák (Prunus cerasifera 'Nigra') nemcsak szemet gyönyörködtetőek, hanem az ősz folyamán is különleges színárnyalataikkal, piros, bordós és lilás leveleikkel díszítenek. A tavaszi virágzásuk különleges színfoltjává váltak a település határának, hiszen a fák minden évben egyre több figyelmet vonzanak a szemet gyönyörködtető megjelenésükkel. A virágzási időszakban az arra járók szívesen megállnak, hogy elmerüljenek a friss tavaszi levegőben és élvezzék a természet ezen varázslatos csodáját.

A vérszilvafák rendkívül népszerűek a kertészek körében is, hiszen gyors növekedésük és sűrű, gömbölyded koronájuk miatt ideális választásnak számítanak mind a magánkertekben, mind a közterületeken. Az önkormányzatok is előszeretettel ültetik őket, mivel jól tűrik a városi környezetet és könnyen alkalmazkodnak a különböző talajtípusokhoz. A Gyöngyöstarján környéki településeken is elterjedtek, hiszen nemcsak esztétikai szempontból kiemelkedőek, hanem remekül illeszkednek a vidéki tájba is. A galéria megnyitásához kattints az alábbi képre!

A vérszilvafa virágzása tehát nemcsak a tavasz egy újabb jelensége, hanem igazi ünnep a helyiek számára. A Gyöngyöstarján határában, a főút mentén fehér és rózsaszín virágba borult fák látványa egy igazi tavaszi csoda, amelyet mindenkinek érdemes megcsodálnia. Az MTI drónfelvételei egyedülálló módon örökítették meg a település ezen természeti kincseit, és segítenek a világnak is felfedezni a kis település varázsát, ahol a természet és az emberek harmóniában élnek.

Fotók: MTI/Komka Péter