Budapest, Magyarország - 2017. augusztus 14.: utcai takarító dolgozik egy elhagyatott üzlet előtt Budapesten.
Gazdaság

Hihetetlen, de igaz: tényleg ennyit keresnek a kukások Magyarországon 2025-ben

Pénzcentrum
2025. december 14. 19:05

Erősen társadalmi fókuszú hét áll mögöttünk: a legolvasottabb cikkekből egyértelműen kirajzolódik, mennyire érzékenyen érinti az embereket a megélhetés, a biztonság és a kiszámíthatóság kérdése. Olvasóinkat egyszerre foglalkoztatta, mennyit ér ma egy kemény fizikai munka, hogyan lehet elkerülni a hétköznapi, mégis súlyos veszélyeket, és miként védekezhetnek a digitális térben egyre agresszívebb csalások ellen.

A hét egyik legnagyobb visszhangot kiváltó témája a kukások bérezése volt: a cikk rávilágított arra, hogy a nélkülözhetetlen közszolgáltatást végzők fizetése messze nem arányos a munkaterheléssel és a kockázatokkal. A romló munkakörülmények, az elöregedő szakma és az egyre gyakoribb munkabeszüntetések nemcsak szociális, hanem városüzemeltetési kérdéssé is váltak.

Hasonlóan sokakat érintett a 2026-os nyugdíjemelés részleteinek boncolgatása: miközben százalékosan mindenki kap emelést, forintban hatalmas különbségek nyílnak, és sok kisnyugdíjas számára az emelés alig lesz érzékelhető – sőt, egyesek kimaradnak belőle.

A közlekedési és hétköznapi biztonság témája is előkelő helyen szerepelt. A téli vezetés kapcsán különösen nagy figyelmet kapott az a sokak által alábecsült veszély, amit a vastag télikabát jelenthet az autóban. A töréstesztek tanulságai alapján már egy kisebb ütközés is súlyos, akár belső sérülésekkel járó következményekkel végződhet, ha a biztonsági öv nem fekszik fel megfelelően a testre. Eközben a természetvédelmi hírek is aggodalomra adtak okot: az amerikai nyérc észrevétlen terjedése újabb példája annak, milyen gyorsan tud egy invazív faj felborítani hazai ökoszisztémákat.

A gazdasági és munkaerőpiaci bizonytalanságot tovább erősítette a bértranszparenciáról szóló uniós irányelv körüli vita. A közelgő szabályozás alapjaiban rengetheti meg a magyar munkahelyek működését: a fizetések nyílttá válása egyszerre hozhat igazságosabb bérezést és komoly konfliktusokat, akár felmondási hullámot is.

Ezzel párhuzamosan a digitális világ sötétebb oldala is fókuszba került: az MNB és nemzetközi adatok szerint 2025-ben ipari szintre emelkedtek a banki és SMS-es csalások, az ünnepi időszak közeledtével pedig különösen aktívak a bűnözők. A kérdés sokaknál már nem az, hogy találkoznak-e átveréssel, hanem az, felismerik-e időben, melőtt az egész vagyonuk oda lesz.

Az olvasottsági adatokból látszik az is, hogy a turizmus és a kikapcsolódás iránti igény is erősen megjelent: miközben egyre többen döntenek úgy, hogy karácsonykor szállodában ünnepelnek, addig mások már a 2026-os nyarat tervezik.

Az utazási irodák előfoglalási akciói komoly kedvezményekkel csábítanak. A komoly témák mellé pedig jutott egy kis könnyedebb tartalom is: az irodalmi kvíz bebizonyította, hogy még a klasszikus költők múzsái is komoly fejtörést tudnak okozni.
Címlapkép: Getty Images
#gazdaság

