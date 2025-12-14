Az olajpiac 2026-ban várhatóan mérsékelt árakkal indul, majd fokozatosan erősödik az év második felében.
Hihetetlen, de igaz: tényleg ennyit keresnek a kukások Magyarországon 2025-ben
Erősen társadalmi fókuszú hét áll mögöttünk: a legolvasottabb cikkekből egyértelműen kirajzolódik, mennyire érzékenyen érinti az embereket a megélhetés, a biztonság és a kiszámíthatóság kérdése. Olvasóinkat egyszerre foglalkoztatta, mennyit ér ma egy kemény fizikai munka, hogyan lehet elkerülni a hétköznapi, mégis súlyos veszélyeket, és miként védekezhetnek a digitális térben egyre agresszívebb csalások ellen.
A hét egyik legnagyobb visszhangot kiváltó témája a kukások bérezése volt: a cikk rávilágított arra, hogy a nélkülözhetetlen közszolgáltatást végzők fizetése messze nem arányos a munkaterheléssel és a kockázatokkal. A romló munkakörülmények, az elöregedő szakma és az egyre gyakoribb munkabeszüntetések nemcsak szociális, hanem városüzemeltetési kérdéssé is váltak.
Hasonlóan sokakat érintett a 2026-os nyugdíjemelés részleteinek boncolgatása: miközben százalékosan mindenki kap emelést, forintban hatalmas különbségek nyílnak, és sok kisnyugdíjas számára az emelés alig lesz érzékelhető – sőt, egyesek kimaradnak belőle.
A közlekedési és hétköznapi biztonság témája is előkelő helyen szerepelt. A téli vezetés kapcsán különösen nagy figyelmet kapott az a sokak által alábecsült veszély, amit a vastag télikabát jelenthet az autóban. A töréstesztek tanulságai alapján már egy kisebb ütközés is súlyos, akár belső sérülésekkel járó következményekkel végződhet, ha a biztonsági öv nem fekszik fel megfelelően a testre. Eközben a természetvédelmi hírek is aggodalomra adtak okot: az amerikai nyérc észrevétlen terjedése újabb példája annak, milyen gyorsan tud egy invazív faj felborítani hazai ökoszisztémákat.
A gazdasági és munkaerőpiaci bizonytalanságot tovább erősítette a bértranszparenciáról szóló uniós irányelv körüli vita. A közelgő szabályozás alapjaiban rengetheti meg a magyar munkahelyek működését: a fizetések nyílttá válása egyszerre hozhat igazságosabb bérezést és komoly konfliktusokat, akár felmondási hullámot is.
Ezzel párhuzamosan a digitális világ sötétebb oldala is fókuszba került: az MNB és nemzetközi adatok szerint 2025-ben ipari szintre emelkedtek a banki és SMS-es csalások, az ünnepi időszak közeledtével pedig különösen aktívak a bűnözők. A kérdés sokaknál már nem az, hogy találkoznak-e átveréssel, hanem az, felismerik-e időben, melőtt az egész vagyonuk oda lesz.
Az olvasottsági adatokból látszik az is, hogy a turizmus és a kikapcsolódás iránti igény is erősen megjelent: miközben egyre többen döntenek úgy, hogy karácsonykor szállodában ünnepelnek, addig mások már a 2026-os nyarat tervezik.
Az utazási irodák előfoglalási akciói komoly kedvezményekkel csábítanak. A komoly témák mellé pedig jutott egy kis könnyedebb tartalom is: az irodalmi kvíz bebizonyította, hogy még a klasszikus költők múzsái is komoly fejtörést tudnak okozni.
Te jó ég! 2 millió forintot is érhetnek ezek a régi motorok: bármelyik magyar garázsban ott lapulhat egy ilyen
Magyarországon évek óta folyamatosan emelkedtek a régi motorok árai: a Pannóniák, Csepelek, Danubiák és persze a legendás Simsonok mára sokszor milliós értéket is képviselhetnek.
Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben péntek kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.
Magyarországon minden nyolcadik ember nem tudja kifűteni otthonát, és nő az élelmiszer-nélkülözés is. Mi áll a válság mögött? A CHART friss adása bemutatja.
A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 393,94 pontos, 0,36 százalékos emelkedéssel, 109 607,58 ponton zárt pénteken.
A döntés mögött az áll, hogy a cég sorsa egyre szorosabban kötődik a magyar állam hitelképességéhez.
Telkes Mária születésének 125. évfordulója alkalmából 3 000 Ft névértékű színesfém emlékérmét bocsát ki a Magyar Nemzeti Bank.
Hiába a MOHU visszaváltási díjai, sosem látott válságba került a műanyag-biznisz: kódolva van a katasztrófa?
A műanyag-újrahasznosítás Európában soha nem látott válságba sodródott: üzemek zárnak be, beruházások tűnnek el, a kontinens pedig egyre kiszolgáltatottabbá válik.
Hihetetlen, de igaz: százezrek kaphatnak teljesen ingyen szigetelést – mutatjuk, kik járnak a legjobban
Az EKR-programban idén több mint 5,8 millió négyzetmétert szigeteltek ingyen, ami 80 millió köbméter földgáz-megtakarítást hozott.
A Nébih közölte, hogy nem érdemes a vágott fa helyett a gyökeres, élő fenyőt választani karácsonyfának.
Örülhetnek a húsimádó magyarok: jó hírek érkeztek a kedvencükről, ez a pénztárcának is jót fog tenni
A piaci árak alakulására egyaránt hatnak a globális kereskedelmi bizonytalanságok és az uniós kínálat szezonális változásai.
Az egyéni vállalkozóknak érdemes előre tervezniük a 2026-os SZJA-, IPA- és szochó-fizetésekkel.
Fontos bejelentés tett Karácsony Gergely: ekkora fizetésemelésre számíthatnak a budapesti közalkalmazottak
Karácsony Gergely főpolgármester a Facebook-oldalán közölte, hogy megszületett a bérmegállapodás a Budapest-család dolgozóit képviselő szakszervezetekkel.
Az elmúlt hónapok ellenőrzései során országosan 194 csomagot emeltek ki a pénzügyőrök a forgalomból.
Az egy évvel korábbinál 9,7%-kal nagyobb, az előző hónaphoz képest 1,9%-kal kisebb volt az építőipari termelés volumene.
A BÉT részvényindexe, a BUX 642,48 pontos, 0,59 százalékos emelkedéssel, 109 213,64 ponton zárt csütörtökön.
Az előző év azonos időszakához mérten 2,7%-kal mérséklődött, az előző hónaphoz képest 0,5%-kal bővült az ipari termelés.
Az eurót reggel hat órakor 382,79 forinton jegyezték az előző este hat órai 382,41 forint után.
A kormány 2,5 millió forintos vissza nem térítendő támogatást adhat a háztartási energiatárolókhoz, a pályázat 2026 februárjától indul.
