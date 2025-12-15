Felmondana a gödi gyerekorvos az oltásellenes szülők támadásai miatt, többen fenyegették és be is perelték. Szimpátiatüntetést tartottak mellette.
Devizahitelesek pere: hiába a Kúria döntése, tovább folytatódik a végrehajtás a kisemmizett családdal szemben
Nyolc éve húzódó devizahiteles per folytatódott a Fővárosi Törvényszéken, ahol a Kúria már három évvel ezelőtt megállapította a szerződés érvénytelenségét. A Szabó család, akik már visszafizették a felvett tízmillió forintot, mégis további 48 millió forintot hajtott be rajtuk a végrehajtó, és még mindig 24 millió forintos hátralékot követelnek tőlük - írja a 24.hu.
A Fővárosi Törvényszéken folytatódott egy rendkívül elhúzódó devizahiteles per tárgyalása, amely már nyolc éve tart. Annak ellenére, hogy a Kúria három évvel ezelőtt kimondta a Szabó család szerződésének érvénytelenségét, az ügy még mindig nem zárult le.
A család 2006-ban és 2008-ban összesen tízmillió forint svájci frank alapú kölcsönt vett fel az Argenta Credit Pénzügyi Szolgáltató Zrt.-től, amely jelenleg végelszámolás alatt áll. A növekvő törlesztőrészleteket 2015-ig tudták fizetni, amikor a bank azonnali hatállyal felmondta a szerződést. Ekkorra már visszafizették a teljes kölcsönösszeget.
Szabóék bírósághoz fordultak, mert állításuk szerint nem kaptak megfelelő tájékoztatást az árfolyamkockázatról. Bár az első- és másodfokú bíróság elutasította keresetüket, a Kúria 2022-ben megállapította, hogy az árfolyamkockázatra vonatkozó tájékoztatás tisztességtelen volt, ezért a szerződés érvénytelen.
A döntés összhangban van az Európai Unió Bíróságának (EUB) idei ítéletével, amely kimondta, hogy hiányos árfolyamkockázati tájékoztatás esetén az adósok csak a kapott összeggel tartoznak, az árfolyam-különbözet terhét a pénzintézeteknek kell viselniük.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
Ennek ellenére a Szabó család ellen továbbra is végrehajtási eljárás zajlik. A végrehajtó már 48 millió forintot hajtott be rajtuk, és még mindig 24 millió forintos hátralékot követel. A család mindenét elvesztette, az édesapa az eljárás során elhunyt, az édesanya és lánya pedig kilakoltatás előtt áll.
Ahogy a pénzügyi szolgáltatások egyre mélyebben beágyazódnak a digitális térbe, úgy nő a bűnözői módszereknek a száma és kifinomultsága is.
Változtak a lakáskeresők preferenciái és a hitelfelvétel módja az Otthon Start hitelnek is köszönhetően.
2026. január 1-jétől a külterületi lakóingatlanokra is kiterjed az Otthon Start Program.
Nagy enyhítés Magyarország slágerhitelénél: egyre több banknál törlik el az eddigi legfontosabb feltételt
Egyre több bank kínál személyi kölcsönt számlanyitás nélkül. De a kedvező kamatok gyakran továbbra is jövedelemérkeztetéshez, aktív számlahasználathoz kötődnek.
Egyre többen használják tudatosabban a kártyájukat, és nő a kamatmentesen visszafizetett összegek aránya.
Tömegével rohanják meg a zacikat a magyarok karácsony előtt: meglepő, milyen értékeket adnak be, vesznek ki
Azt is megtudtuk, bár jellemzően aranyékszereket adnak zálogba a magyarok, de az aranytömbök és elektronikai eszközök, műtárgyak is egyre gyakrabban jelennek meg fedezetként.
Ezt nem verik nagy dobra a 0%-os hitelakcióknál: csúnya vége lehet, ha így veszel karácsonyi ajándékot
A 0 százalékos THM az idei ünnepi szezonban is az egyik legkeresettebb finanszírozási forma a hazai webáruházakban. Sokan nincsenek tisztában a hátulütőkkel.
A januári nagy érdeklődés után a fiatalok elfordultak a kamatmentes Munkáshiteltől, a bankok pedig már visszavonták a kedvező ajánlatokat.
A Revolut magyar forintszámlája hamarosan valós idejű utalásokkal érkezik, a belföldi átutalások másodpercek alatt teljesülhetnek.
Az otthonteremtéshez kapcsolódó új banki konstrukció a megtakarításokat a lakáshitelhez köti, így a félretett pénz közvetlenül csökkenti a kamatterheket.
Októberben 257,57 milliárd forint összegben kötöttek a magyarok lakáshitel-szerződést: ekkora még sosem volt a volumen, egyetlen hónapban sem.
Őrületes Otthon Start akciót hirdetett a magyar bank: bőven 3% alatt a kamat, indulhat a roham a fiókokba
Az MBH Duna Bank 2025. december 1-jétől bevezette kamatkedvezményes Otthon Start lakáshitel konstrukcióját, amellyel a bank is belépett a 3 százalék alatti kamatversenybe.
Az MNB statisztikái alapján az idei évben folyósított személyi kölcsönök közel felét egy meglévő hitel lecserélésére, azaz kiváltására fordítják a magyarok.
Miközben az országot elöntötte az Otthon Start generálta vásárlási láz, a piac mélyén vészjósló folyamatok zajlanak.
A jegybank a bennfentes kereskedelem, illetve a bennfentes információ jogosulatlan közzétételének gyanúja miatti megtette feljelentéseket.
A felmérés arra is rávilágított, hogy sok 18–29 éves számára a külföldre történő fizetés vagy pénzátutalás már a mindennapi élet része.
A bankrendszer sajáttőkearányos nyeresége 2025 harmadik negyedévében 18% körül alakult.
Újabb devizahiteles nyert a bank ellen a bíróságon: érvénytelen a szerződés, milliókat kap vissza az ügyfél
Újabb devizahiteles per zárult az adós javára a Budapest Környéki Törvényszéken.
-
Állatorvosi rendelőből skálázható kkv – így épült fel a Petlegio tőkevonzó modellje
Nándorfi Zoltánt, a Petlegio vezetőjét és Bánfi Zoltánt, az MKIK Tőkealap-kezelő vezérigazgatóját kérdeztük.
-
Másokért tenni? A Lidl-nél igazán megéri!
A diszkontlánc ünnepi összefogásra hívja vásárlóit, hogy három partnerszervezetével összefogva támogassa a hátrányos helyzetű gyermekek karácsonyát.
-
Zsalutrend: számít a felhasznát anyagokba épített energia (x)
Fókuszban a karbonsemlegességhez hozzájáruló, csekély ökológiai lábnyommal rendelkező és igazolt adatokkal kínált építőanyagok. Ezek között rendhagyó egy 25 éves zsaluinnováció a Mevától.
-
Önálló digitális transzformációs terület a Rossmann-nál (x)
Dedikált csapattal indult el a digitális transzformáció a Rossmann Magyarországnál, az új, önálló területet Fürjes Ádám, a vállalat eddigi webshopvezetője irányítja.
-
A vásárlói élmény és az értékteremtés kéz a kézben jár az Ecofamily üzleteiben (x)
Az elmúlt években látványosan átalakultak a fogyasztói igények: a vásárlók ma már nem csupán termékeket keresnek, hanem olyan márkákat és üzleteket, amelyekkel azonosulni tudnak és amelyek valódi értéket képviselnek.