Devizahitelesek pere: hiába a Kúria döntése, tovább folytatódik a végrehajtás a kisemmizett családdal szemben

Nyolc éve húzódó devizahiteles per folytatódott a Fővárosi Törvényszéken, ahol a Kúria már három évvel ezelőtt megállapította a szerződés érvénytelenségét. A Szabó család, akik már visszafizették a felvett tízmillió forintot, mégis további 48 millió forintot hajtott be rajtuk a végrehajtó, és még mindig 24 millió forintos hátralékot követelnek tőlük - írja a 24.hu.

A Fővárosi Törvényszéken folytatódott egy rendkívül elhúzódó devizahiteles per tárgyalása, amely már nyolc éve tart. Annak ellenére, hogy a Kúria három évvel ezelőtt kimondta a Szabó család szerződésének érvénytelenségét, az ügy még mindig nem zárult le.

A család 2006-ban és 2008-ban összesen tízmillió forint svájci frank alapú kölcsönt vett fel az Argenta Credit Pénzügyi Szolgáltató Zrt.-től, amely jelenleg végelszámolás alatt áll. A növekvő törlesztőrészleteket 2015-ig tudták fizetni, amikor a bank azonnali hatállyal felmondta a szerződést. Ekkorra már visszafizették a teljes kölcsönösszeget.

Szabóék bírósághoz fordultak, mert állításuk szerint nem kaptak megfelelő tájékoztatást az árfolyamkockázatról. Bár az első- és másodfokú bíróság elutasította keresetüket, a Kúria 2022-ben megállapította, hogy az árfolyamkockázatra vonatkozó tájékoztatás tisztességtelen volt, ezért a szerződés érvénytelen.

A döntés összhangban van az Európai Unió Bíróságának (EUB) idei ítéletével, amely kimondta, hogy hiányos árfolyamkockázati tájékoztatás esetén az adósok csak a kapott összeggel tartoznak, az árfolyam-különbözet terhét a pénzintézeteknek kell viselniük.

Ennek ellenére a Szabó család ellen továbbra is végrehajtási eljárás zajlik. A végrehajtó már 48 millió forintot hajtott be rajtuk, és még mindig 24 millió forintos hátralékot követel. A család mindenét elvesztette, az édesapa az eljárás során elhunyt, az édesanya és lánya pedig kilakoltatás előtt áll.