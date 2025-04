Bármelyik magyar fiókjában ott lapulhatnak ezek a régi telefonok: több százezer forintot is érhetnek

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A régi mobiltelefonok és tárcsás vezetékes készülékek is egyre keresettebbek manapság: sokan nosztalgiából vagy a digitális detox miatt választják őket. A klasszikus „butatelefonok” hosszan bírják töltés nélkül, strapabírók, ráadásul egyes ritkább modellek a gyűjtők körében komoly összegeket is érhetnek. Hasonlóan népszerűek a tárcsás vezetékes telefonok is: az ikonikus TMM 80-as modellektől kezdve a régi Matáv telefonfülkékig sokféle darab cserél gazdát, egyes antik készülékek pedig lakásdíszként is népszerűek. Ezért a Pénzcentrumon most bővebben is utánanéztünk a piaci trendeknek szakértők segítségével.

Az utóbbi években egyre több hétköznapinak tűnő tárgyról derül ki, hogy valójában értékes kincs. Amit sokan régi kacatnak hinnének, azért szenvedélyes gyűjtők akár komoly összegeket is hajlandóak fizetni. A Pénzcentrumon rendszeresen foglalkozunk ilyen különleges tárgyakkal: korábban írtunk vagyonokat érő LEGO minifigurákról, ritka, első kiadású könyvekről és nosztalgikus játékokról is. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Legutóbbi összeállításunkban összegyűjtöttük a témában legnépszerűbb cikkeinket, ezúttal pedig egy újabb izgalmas kategóriára fókuszálunk: a régi, muzeális értékű tárcsás, valamint régi, nyomógombos mobiltelefonokra. Az értékes telefonok vizsgálatakor talán a legegyszerűbb kronológiai sorrendben haladni – már csak azért is, mert a "régi telefonok" kifejezést hallva a legtöbben kapásból a nyomógombos Nokiákra asszociálhatnak (talán főleg a fiatalabb korosztály), miközben elég magától értetődő, hogy a telefonok története ennél sokkal korábbra nyúlik vissza. Igazán értékes darabokban pedig az ősrégi modellek is bővelkednek. Ezért először megkérdeztük a Telefonmúzeum nevű virtuális tárlat vezetőjét, Benda Károlyt, hogy mit tud elmondani a muzeális értékű telefonkészülékekről. A tárlatban szereplő készülékek egyébként gyűjtői tulajdonban vannak szerte az országban, illetve még külföldön is. Ez a gyűjtői kör állandó kapcsolatban van és évente több alkalommal összejön személyesen is. A gyűjteményekben szinte kizárólag csak magyar készülékek vannak. "A legkorábbi készülék az 1890-es évekből származik. – Magyarországon 1981-ben indult el az első telefonközpont és az 1900-as ével elejétől kialakultak a telefongyártó nagyvállalatok. Előtte kisebb üzemekben, műhelyekben készítettek telefonokat és távírókat." – mesélte el kérdésünkre a Telefonmúzeum vezetője. Milyen konkrét készülékekről beszélünk? Benda Károly elmondta: több különleges és egyedi darab van a gyűjtők birtokában, úgy mint pl. egy 1953-as Békevilágtanács emlékére készült telefon, vagy a százezredik CB 35-ös készülék. A CB 47-es alumíniumházas készülékből nagyjából 2500 darabot készítettek. De a korai LB és CB készülékekből is nagyon kevés maradt épségben. Nem „csak” a háborúk ritkították a készülékek számát, hiszen Magyarországon a II. Világháború után be kellett szolgáltatni a telefonokat – magyarázta a szakértő. Mennyiért kelnek el a magántulajdonban lévő muzeális darabok? "Az árakról nagyon nehéz beszélni, mivel ezek használati tárgyak is, ezért az értéket nem csak a kor határozza meg" – mesélte a Telefonmúzeum vezetője. Fontos szempont, hogy mennyire eredeti az állapota. Szinte nincs is olyan készülék, amelyet ne javítottak volna az elmúlt 50-120 év során és bizony a javítások nem voltak mindig precízek. Különböző gyártók más-más alkatrészei kerültek a meghibásodott telefonba. Ezek helyreállítása ma nem egyszerű feladat, de többen is foglalkoznak vele. Ezen kívül meghatározó még, hogy működőképes, illetve, hogy javítható telefonról van szó. A legnagyobb összegért elkelt magyar telefon egy külföldi aukciós portálon volt. Akkor 2,1 millió Forintnak megfelelő összegért ment el. Ez egy kitűnő állapotban lévő „telefonegyüttes” volt, de természetesen nem ez a jellemző. A magyar piac ennél sokkal szerényebb. Nagy átlagban a néhány ezer és a pár 100 ezer forint között cserélnek gazdát. Így muzsikálnak az online piactereken az ősrégi telefonok A Vaterától megtudtuk, hogy oldalukon annyira keresettek az ilyen eszközök, hogy külön szekcióban (nosztalgia készülékek) találhatók az igazán régi, több évtizeddel korábbi elektronikai berendezések. Itt a távközlési eszközök közül tárcsás vezetékes telefonok találhatók, éves szinten jellemzően 200-250 ilyen eszköz talál gazdára – árulták el. Az elmúlt négy évben egy sor pénzérmével működtethető nyilvános telefon talált gazdára 50-100 ezer forint körüli összegekért, az egyik legnépszerűbb a nyolcvanas évekbelől származó, jellegzetes formatervű TMM 80-as típus. Ötvenezer forintért egy felhasználónk egy Matáv telefonfülkét vásárolt magának, de népszerűek a retro szobai telefonok is, amelyek a kilencvenes évek előtt számos háztartásban megtalálhatók voltak. – tudtuk meg a Vaterától. Hozzátették: Ezek mellett az 1900-as évek első évtizedeiből származó antik készülékekből is számos darab elkelt náluk, hiszen ezek otthon lakásdíszként is megállják helyüket. Ami tényleg bármelyik háztartásban akad: nyomógombos "nosztalgia telefonok" Ami a buta telefonokat illeti, a Vaterán a mobiltelefonok márkánként vannak csoportosítva, a gyártás ideje alapján nem, de összességében elmondható, hogy: A hagyományos mobilokat is gyártó régi márkák közül a Nokiából adják el a legtöbbet a piactéren, ez évi 1000-1200 darabot jelent

A második legnépszerűbb a Sony Ericsson évi 150-170 darabos eladással

Míg az LG készülékek hasonló éves eladási száma mostranra évi 60-80 darabra csökkent.

Egy másik megszűnt gyártó, a Blackberry okostelefonjaiból 2020-ban még több mint 60 kelt el, mostanra inkább 15-20 az éves mennyiség. Rekorddrága készülékek a Vateránál Nokia mobiltelefonok A Nokia telefonok közül egy N92-es készülék a rekorder, amely 260 ezer forintot ért meg egy felhasználónknak,

A második helyen egy Nokia 8800 készülék áll (125 ezer forintért ment el),

Majd a népszerű Nokia 6310i következik, ennek egy példányáért 120 ezer forintot adott egy vásárló.

De százezer forintos áron kelt el a Nokia egyetlen játékgép-mobilja, az N-Gage, egy Nokia 6700 Classic, illetve egy Nokia N93i készülék is LG mobiltelefonok Az LG készülékek közül egy 2019-es okostelefon, az androidos LG V50 ThinkQ 5G a rekorder, ez 165 ezer forintért talált gazdára még 2020-ban, amikor a gyártó is aktív volt a mobilpiacon, és 2021-ben jelentette be kivonulását a gyártásból. Sony mobiltelefonok A Sony Ericsson készülékek közül egy 2008-as modell, a C905-ös a csúcstartó 36500 forintos eladási árral, és hasonló összeget ért meg valakinek a két évvel később megjelent, a kijelző alól kihúzható videojáték-irányítót tartalmazó Xperia Play készülék is. Harmincezer forint körüli áron találtaz gazdára olyan egykori klasszikusok, mint: Az Ericsson T10, T29 és R320 készülékek.

Egy másik felhasználónk a kihajtható oldalsó óriásantenna élményére vágyva egy Ericsson GH198-as készüléket vett 22 ezer forintért. – sorolta a legérdekesebb statisztikákat a Vatera. Mekkora a kereslet jelenleg a régi típusú mobiltelefonokra? "A fiatalok körében egyre népszerűbbek a régi nyomógombos telefonok, főleg a valóban régi modellek, nem pedig az újonnan kapható 4G-képes változatok. Sokan "bulitelefonnak" veszik őket, de előfordul olyan is, hogy a digitális detox jegyében választja valaki ezeket a készülékeket" – erről már Teller Norbert, a "GO BACK" Retro Mobil Shop tulajdonosa beszélt kérdésünkre. Mint megtudtuk, vannak azonban olyan korosztályok is, akik körében még mindig nagyszámban képviseltetik magukat a régi típusú készülékek. A középkorú és idősebb vásárlók többnyire a megszokott, jól bevált készülékeiket szeretnék pótolni, ha azok elromlottak.

Néhányan olyan modelleket keresnek, amelyekre korábban vágytak, de nem tudták megvenni, most viszont lehetőségük van rá.

Vannak, akik munkás telefonnak veszik, mert strapabírók és megbízhatók. Azaz másodlagos készüléknek használják a drága okostelefon mellett.

Gyakran keresnek felújítási vagy szervizelési lehetőséget, hogy újra működőképes állapotba hozzák az egykor szeretett modelljeiket. Kiss Ádám ugyanakkor felhívta a figyelmet: ezzel együtt mára azért már sokan megszabadultak régi telefonjuktól – a piaci kereslet ezek iránt talán éppen ezért ilyen élénk. Elajándékozták, kidobták vagy valamelyik szolgáltató telefoncsere programjának keretében becserélték régi telefonjaikat. Például a 2022-2023 között futó állami telefoncsere program, amit a 3G kivezetése miatt hirdettek meg, arra ösztönözte a magyar lakosságot, hogy cseréljék le elavult készülékeiket. Mindezek ellenére nagyon sok régi készülék lapul a fiókok mélyén – mondta el Kiss Ádám. Miért keresik ilyen sokan ezeket a készülékeket? Egyesek a régi képeiket vagy elmentett üzeneteiket akarják visszaszerezni róla. Az is előfordul, hogy a készülék különleges emléket őriz, ezért annak a konkrét darabnak a helyreállítása fontos számukra. Így nemcsak ugyanolyat keresnek, hanem pont azt az egy készüléket szeretnék megjavíttatni és újra használatba venni – tudtuk meg a szakértőktől. Lássuk a számokat: mennyi pénzt lehet elkérni 1-1 értékesebb "buta" telefonért? A mobilgyűjtők egyetértetenk abban, hogy az árak között kilengéseket lehet tapasztalni, az árat pedig sok tényező befolyásolja. Kiss Ádám szerint ha egy átlagot akarunk meghatározni, akkor a készülékek ára jellemzően a pár ezer forinttól a pár tízezer forintig terjedhet. (Ritkább eset a pár százezres érték.) A magyarok többsége, ha használatra vesz ilyen készüléket, 10 000-20 000 Ft.-nál többet nem igazán ad ki még az igazán szép állapotú készülékekért sem. Persze egy ritkább darabnak, úgymond nem tucat telefonnak, amiből kevesebb került forgalomba, vagy valamilyen limitált kiadású, esetleg egy prototípus készüléknek magasabb értéke lehethet a gyűjtők körében. De például az értékét növeli az is, ha megvan a gyári, doboza, papírjai, tartozékai, és így tovább – magyarázta a mobilgyujtemeny.hu vezetője. Teller Norbert elmondta: ha készülékeink a nem pusztán csak nosztalgiából vásárló érdeklődők figyelmét is felkeltik, akkor akár igen kiemelkedő vételárak is előfordulhatnak. Például egy gyűjtő akár több százezer forintot is adhat egy ritka, új állapotú, fóliás vagy prototípus készülékért, míg a hétköznapi használatra szánt modellek néhány tízezer forintért is beszerezhetők. "A nem gyűjtői modellek között is vannak drágábbak, hiszen a különleges kialakítású telefonok, amelyek valaha prémium kategóriásnak számítottak, vagy a kultikus modellek (pl. Nokia 3310) keresettebbek." – mondta el Teller Norbert. Miért éri meg sokaknak régi telefonokat vásárolni? A korábban említett, mostanában egyre elterjedtebb digitális detox Magyarországon is egyre jobban hódít, emellett pedig a környezettudatosság is növeli ezeknek a készülékeknek a népszerűségét – mondták el a szakértők. Kiderült az is, hogy sokan az esztétikumot keresik a régi készülékekben, igaz, ez már bőven túlmutat a hagyományos mobiltelefonok világán: egyre nagyobb az érdeklődés a dizájnos és különleges kialakítású telefonok iránt is – például a csúszkás, kagylós, elfordítható kijelzős vagy áttetsző kijelzős modellek iránt, amelyek annak idején a prémium kategóriát képviselték. Emellett a retro készülékek előnye, hogy tartósabbak és hosszabb az üzemidejük is. Utóbbinak az oka természetesen az, hogy a kijelzőjük alacsonyabb energiát igényelt és a háttérben sem futott semmilyen program, aminek folyton online kellett lennie. Nem elhanyagolható az sem, hogy régebben, ha le is ejtettük a telefonunkat és szétestek, könnyedén összeraktuk őket használtuk tovább, nem kellett egyből szervizbe vinni, mert eltört a kijelző vagy az üveg hátlap. Ezért érdemes kétszer is meggondolni, mit dobsz ki ma a kukába A régi telefonok iránti kereslet jól mutatja, hogy az idő múlásával a hétköznapi tárgyak is különleges jelentőséget nyerhetnek. Ami egykor csupán egy használati eszköz volt, mára nosztalgikus relikviává vagy akár értékes gyűjtői darabbá válhat. Az online piacterek és a szakértők beszámolói alapján egyértelmű: sokan nemcsak emlékeket őriznek ezekben a készülékekben, hanem befektetési lehetőséget is látnak bennük. Ha van egy régi telefonod a fiók mélyén, érdemes utánanézni az értékének – lehet, hogy többet ér, mint gondolnád. Vagy ha másért nem, érdemes leporolni és bekapcsolni: egy régi csengőhang vagy menürendszer is visszarepíthet egy olyan korszakba, amikor még a gombok kopásából is ki lehetett találni, melyik számot tárcsáztuk a leggyakrabban.

Címlapkép: Getty Images

