Telkes Mária születésének 125. évfordulója alkalmából 3 000 Ft névértékű színesfém emlékérmét bocsát ki a Magyar Nemzeti Bank.
Csúnya figyelmeztetést kapott az MVM – elég egy rossz lépés, és borulhat minden
A Fitch Ratings negatívra módosította az MVM hosszú lejáratú hitelminősítésének kilátását, miközben a BBB-s besorolást megerősítette. A lépés fő oka nem vállalati probléma, hanem a magyar állam romló kilátása, írja a Portfolio.
A Fitch Ratings friss értékelése szerint az MVM hosszú lejáratú kibocsátói hitelminősítésének kilátása stabilról negatívra változott, bár maga a BBB besorolás nem módosult.
A hitelminősítő hangsúlyozta: a lépés közvetlen oka nem az MVM fundamentumainak romlása, hanem az, hogy december 5-én Magyarország kilátását is negatívra rontották, és az állami hátterű vállalat erősen kötődik a szuverén minősítéshez.
A jelentés szerint az MVM önálló hitelprofilja (SCP) továbbra is ‘BBB’, tehát a vállalat működésében nem látnak érdemi gyengülést. A kilátás rontását az indokolja, hogy az állam és az MVM közötti kapcsolat a minősítő szerint erős, ezért a vállalat értékelése a szuverén „sapka” alá kerül. Ez azt jelenti, hogy ha Magyarország besorolása BBB– szintre romlana, az automatikusan lefelé húzná az MVM minősítését is.
A Fitch kiemeli: bármilyen negatív lépés a magyar államadósság minősítésében várhatóan hasonló hatást vált ki az MVM-nél. Emellett a vállalat saját hitelprofiljára nézve kockázatot jelentene, ha tartósan 3,5-szeres fölé kerülne az FFO nettó tőkeáttétel, vagy 5-szörös alá csökkenne az FFO-kamatfedezet. Ugyanakkor ha a szuverén besorolás nem változik, ezek a mutatók önmagukban még nem eredményeznének azonnali leminősítést.
Felminősítésre a jelentés alapján rövid távon nem lehet számítani, főként a negatív magyar kilátás miatt. Pozitív irányú változás akkor kerülhetne napirendre, ha Magyarország kilátása ismét stabilra javulna, és közben az MVM önálló hitelprofilja is erős maradna. A Fitch hozzáteszi: az FFO-alapú tőkeáttétel tartós 2,5-szörös alá csökkenése, illetve a szabályozott vagy kvázi szabályozott bevételek arányának növekedése javíthatná az SCP-t, de a vállalat besorolását továbbra is a szuverén plafon korlátozza.
Címlapi kép: Róka László, MTI/MTVA
