Jelentősen megnőtt a tűzifa iránti kereslet, ezért egyes erdészeteknél és bizonyos fafajták esetében akár hosszabb várakozási idővel is számolniuk kell a vásárlóknak.
Itt a legújabb adventi rangsor: ennyivel drágább a forralt bor a budapesti karácsonyi vásáron, mint Európa más nagyvárosaiban
Ötvenöt európai karácsonyi vásár forraltbor-árképzését hasonlította össze az Eurochange. A 2026-os Mulled Wine Index megmutatja, hol lehet a legolcsóbban vagy éppen a legdrágábban bekapcsolódni az adventi vásárok hangulatába. Londonban csaknem 10 dollárt is elkérnek egyetlen pohár forralt borért, míg az erdélyi Nagyszebenben alig több mint egy dollárt kell fizetni a forró italért. Mutatjuk a ranglistát, hol kóstolhatjuk meg a legolcsóbban a tél és a karácsonyi vásárok legnépszerűbb ünnepi italát.
Az eurochange kutatása alapján Románia bizonyult Európa legolcsóbb országának a karácsonyi vásárokban kapható forralt bor szerelmesei számára. Az utazók átlagosan mindössze 2 dollárért vásárolhatnak egy bögre meleg Glühweint. Nagyszeben az első, Brassó és Craiova karácsonyi vására holtversenyben a második helyen végzett.
A legolcsóbb forralt bor Nagyszebenben kapható, mindössze 5 lejbe kerül (kb. egy dollárba), míg a legrágább italt a londoni adventi vásáron mérik: a Winter Wonderland vásárban csak 10 dollár átszámítva egy pohár, nagyjából 10-szer annyi, mint Nagyszebenben.
Kelet- és Közép-Európa különösen jól szerepel: Románia mellett Bulgária és Csehország is több olcsó vásárral került az élmezőnybe. Budapestről azonban nem lehet azt állítani, hogy olcsó lenne: a magyar fővárosban drágábban mérik a forralt bort, mint Prágában vagy Amszterdamban. Budapest a 15. helyen szerepel a teljes rangsorban az 1500 forintos forraltborával.
Göteborgban 25 svéd koronáért lehet forralt bort kapni, ezzel a város meglepően előkelő helyen végzett, annak ellenére, hogy Svédország általában drága úti célnak számít. A cseh Olomoucban és Brnóban 50 cseh korona az ital ára.
A legtöbb vásárban 4-5 eurót kell fizetni egy adag forralt borért. Efeletti összeget jellemzően az Egyesült Királyság országaiban, Svájban, Dániában, Norvégiában, és néhány lengyel vásáron kell fizetni.
Azt is érdemes figyelembe venni, hogy több vásárban fizetni kell a bögréért is, amit vagy visszaválthatunk később, vagy sem. Ennek árát a forraltbor-index nem tartalmazza.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
Bár Lengyelországot hagyományosan a pénztárcabarát úti célok között tartják számon, a forralt bor ára meglepő eltéréseket mutat az egyes lengyel városok között:
- Varsó: A legolcsóbb lengyel helyszín a főváros, ahol 3,92 dollárért (15 zloty) kapható egy pohár ital.
- Wrocław: A ranglista 32. helyét foglalja el 5,23 dolláros (22 zloty) árral.
- Gdańsk: A 41. helyen végzett a listán, ahol 5,75 dollárt (22 zloty) is elkérhetnek a vásárlóktól.
- Krakkó: A felmérés egyik legnagyobb meglepetését Krakkó okozta, ahol a forralt bor ára akár a 7,84 dollárt (30 zloty) is elérheti. Ez az ár még számos brit karácsonyi vásár árszínvonalát is felülmúlja.
A felmérés ugyan csak a forralt bor árára tér ki, de ez alapján már lehet következtetni, hogy a turisták milyen árképzésre számíthatnak az adott helyen az ünnepi szezonban. Gyakran 1-1 adventi vásár távolságra nem jelent különbséget, viszont komoly megtakarítás lehet, ha előre utánanézünk az áraknak.
Ha kíváncsi vagy, hogy a budapesti, Vörösmarty téri karácsonyi vásáron milyen árakkal lehet találkozni a forralt boron túl, olvasd el ezt a cikkünket. Ha szeretnél, meg is tippelheted az árakat a cikkhez készült kvízünkben: így kiderülhet mennyire vagy eltájolva az adventi vásár árképzése kapcsán.
Az Eurochange felmérése 2026. szeptember 1. és október 14. között készült. A szakértők országonként legfeljebb négy népszerű karácsonyi vásár árait vizsgálták meg. A kutatás a legfrissebb elérhető árakat tartalmazza amerikai dollárra átszámítva, a kutatási időszak bankközi árfolyamait alapul véve. Az elemzés szigorúan a pohárbetétdíj (deposit) nélkül számított fogyasztói árakat vetette össze.
Karácsony előtt mindenkit érintő változás jön a csomagküldésben: mutatjuk, mikor járnak le a futárszolgálatok határidői
A futárszolgálatok már közzétették a 2026-os ünnepi határidőket, és egyes küldeményeket már december első felében útnak kell indítani ahhoz, hogy időben célba érjenek.
A szélsőséges időjárás a karácsonyfa-termesztőket sem kímélte: az idei nyári hőség és aszály miatt egyes területeken a frissen ültetett fenyőcsemeték akár 80 százaléka is elpusztulhatott.
Egyre többen vesznek ilyen a karácsonyfát Magyarországon: akár 130 ezer forintba is kerülhet egy darab
A Pénzcentrum megkereste a nagyobb áruházláncokat is azzal kapcsolatban, hogy melyek a legkelendőbbek.
Érik a katasztrófa: az idei kukoricatermés a hazai igény felét sem fedezi, már az ukrán importot sem zárja ki a miniszter
A hazai kukoricatermés idén mintegy kétmillió tonnával marad el az éves felhasználási igénytől, ami egyre nehezebb helyzetbe hozza az állattartókat és a takarmánygyártókat.
A magyar húsüzem négy arany-, egy ezüst- és egy bronzminősítéssel tért haza Németország legnagyobb húsipari szakrendezvényéről.
Egykor házra és nyaralóra is futotta belőle, ma már a minimálbér sem jön össze: nehéz helyzetben van Budapest ikonikus kisboltja
Egyetlen kis bolt és a bejáratott vevőkör néhány évtizede még biztos megélhetést jelentett: Drobina Krisztina édesapja pesterzsébeti cipő- és szabókelléküzletéből a család fenntartása mellett autóra...
A karácsony előtti két hétre várja az ünnepi bevásárlás csúcsát a SPAR.
Oda az egynapos őrületnek: mesterséges intelligenciával és hetekig tartó akciókkal készülnek a vásárlókra
Komoly próbatétel elé állítja a kiskereskedőket a 2026-os amerikai ünnepi szezon, bár a teljes költés várhatóan átlépi az ezermilliárd dolláros határ
Az átalakított üzletek eladótereit teljesen újragondolták, így a friss élelmiszerek és a szezonális áruk a korábbinál is nagyobb hangsúlyt kaptak.
A rendkívüli aszály és a vízhiány miatt a 2026-os év az elmúlt időszak legnehezebb szezonját hozta a magyar haltermelőknek.
Ma van Black Friday napja: aljas trükkökkel húzzák le a magyarokat, ezekre a dolgokra érdemes nagyon odafigyelni
Ma van a Black Friday, melynek keretében gyakorlatilag az összes online, valamint a legtöbb hagyományos áruház is kiemelt akciókat hirdet.
Így csalt ki 200 ezer forintot vásárlójától a tűzifás csaló: a Tamási Rendőrkapitányság le is zárta a nyomozást
A Tamási Rendőrkapitányság befejezte a nyomozást a 32 éves sajószentpéteri férfival szemben, aki csalással több mint 200 ezer forintos kárt okozott a sértettnek.
138 ezer forintos termék is megbukott a nagy teszten: nem mindig a drágább légtisztító a legjobb - itt a toplista
Hiába kerül akár több mint 100 ezer forintba egy légtisztító, egyáltalán nem biztos, hogy megfelelően végzi a dolgát.
Adventi kirándulást tervezel Csehországba? Mutatjuk Brno karácsonyi vásár időpontjait, helyszíneit és legizgalmasabb programjait.
Meghúzzák a nadrágszíjat a magyarok: a lakosság háromnegyede keményen visszavágja a költéseit idén karácsonykor
A lakosság háromnegyede azt tervezi, hogy valamilyen formában visszafogja idei karácsonyi költéseit.
Kihirdették az Év Bejglije 2026 verseny győzteseit. A díjazott cukrászdák többsége már gyűjti a karácsonyi rendeléseket. Megnéztük, mennyit kell fizetni egy díjnyertes rúdért.
Azonnal vedd el a gyerektől, ha ilyet rendeltél a Temuról: fulladásveszély miatt hívták vissza ezt a plüssfigurát
Könnyen leváló alkatrész miatt veszélyes lehet a Jégvarázs egyik népszerű szereplőjét ábrázoló plüssjáték.
Ennyi volt, bedőlt az orosz MERE diszkontlánc a szomszédban: Magyarországon is csúfos véget ért a terjeszkedés
A romániai Mere diszkontláncot működtető, orosz hátterű Torgservice RM SRL fizetésképtelenségre hivatkozva csődeljárás megindítását kérte maga ellen.
-
Még több ügyet intéz el helyettünk a Gránit Guru (x)
Új funkciókkal bővült a Gránit Bank mesterséges intelligenciára épülő virtuális bankára.
-
Egyre többen finanszíroznák így az autóvásárlást: jelentős változás látszik a magyar piacon (x)
Az autóvásárlás ma már nem csupán arról szól, hogy valaki megtalálja a megfelelő járművet. A döntés során egyre nagyobb szerepet kap az is, hogy milyen finanszírozási lehetőségek állnak rendelkezésre, és ezek mennyire illeszkednek a háztartások költségvetéséhez.