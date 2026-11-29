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Ötvenöt európai karácsonyi vásár forraltbor-árképzését hasonlította össze az Eurochange. A 2026-os Mulled Wine Index megmutatja, hol lehet a legolcsóbban vagy éppen a legdrágábban bekapcsolódni az adventi vásárok hangulatába. Londonban csaknem 10 dollárt is elkérnek egyetlen pohár forralt borért, míg az erdélyi Nagyszebenben alig több mint egy dollárt kell fizetni a forró italért. Mutatjuk a ranglistát, hol kóstolhatjuk meg a legolcsóbban a tél és a karácsonyi vásárok legnépszerűbb ünnepi italát.

Az eurochange kutatása alapján Románia bizonyult Európa legolcsóbb országának a karácsonyi vásárokban kapható forralt bor szerelmesei számára. Az utazók átlagosan mindössze 2 dollárért vásárolhatnak egy bögre meleg Glühweint. Nagyszeben az első, Brassó és Craiova karácsonyi vására holtversenyben a második helyen végzett.

A legolcsóbb forralt bor Nagyszebenben kapható, mindössze 5 lejbe kerül (kb. egy dollárba), míg a legrágább italt a londoni adventi vásáron mérik: a Winter Wonderland vásárban csak 10 dollár átszámítva egy pohár, nagyjából 10-szer annyi, mint Nagyszebenben.

Kelet- és Közép-Európa különösen jól szerepel: Románia mellett Bulgária és Csehország is több olcsó vásárral került az élmezőnybe. Budapestről azonban nem lehet azt állítani, hogy olcsó lenne: a magyar fővárosban drágábban mérik a forralt bort, mint Prágában vagy Amszterdamban. Budapest a 15. helyen szerepel a teljes rangsorban az 1500 forintos forraltborával.

Göteborgban 25 svéd koronáért lehet forralt bort kapni, ezzel a város meglepően előkelő helyen végzett, annak ellenére, hogy Svédország általában drága úti célnak számít. A cseh Olomoucban és Brnóban 50 cseh korona az ital ára.

A legtöbb vásárban 4-5 eurót kell fizetni egy adag forralt borért. Efeletti összeget jellemzően az Egyesült Királyság országaiban, Svájban, Dániában, Norvégiában, és néhány lengyel vásáron kell fizetni.

Azt is érdemes figyelembe venni, hogy több vásárban fizetni kell a bögréért is, amit vagy visszaválthatunk később, vagy sem. Ennek árát a forraltbor-index nem tartalmazza.

Bár Lengyelországot hagyományosan a pénztárcabarát úti célok között tartják számon, a forralt bor ára meglepő eltéréseket mutat az egyes lengyel városok között:

Varsó: A legolcsóbb lengyel helyszín a főváros, ahol 3,92 dollárért (15 zloty) kapható egy pohár ital.

Wrocław: A ranglista 32. helyét foglalja el 5,23 dolláros (22 zloty) árral.

Gdańsk: A 41. helyen végzett a listán, ahol 5,75 dollárt (22 zloty) is elkérhetnek a vásárlóktól.

Krakkó: A felmérés egyik legnagyobb meglepetését Krakkó okozta, ahol a forralt bor ára akár a 7,84 dollárt (30 zloty) is elérheti. Ez az ár még számos brit karácsonyi vásár árszínvonalát is felülmúlja.

A felmérés ugyan csak a forralt bor árára tér ki, de ez alapján már lehet következtetni, hogy a turisták milyen árképzésre számíthatnak az adott helyen az ünnepi szezonban. Gyakran 1-1 adventi vásár távolságra nem jelent különbséget, viszont komoly megtakarítás lehet, ha előre utánanézünk az áraknak.

Ha kíváncsi vagy, hogy a budapesti, Vörösmarty téri karácsonyi vásáron milyen árakkal lehet találkozni a forralt boron túl, olvasd el ezt a cikkünket. Ha szeretnél, meg is tippelheted az árakat a cikkhez készült kvízünkben: így kiderülhet mennyire vagy eltájolva az adventi vásár árképzése kapcsán.

Az Eurochange felmérése 2026. szeptember 1. és október 14. között készült. A szakértők országonként legfeljebb négy népszerű karácsonyi vásár árait vizsgálták meg. A kutatás a legfrissebb elérhető árakat tartalmazza amerikai dollárra átszámítva, a kutatási időszak bankközi árfolyamait alapul véve. Az elemzés szigorúan a pohárbetétdíj (deposit) nélkül számított fogyasztói árakat vetette össze.