Egy korsó sör kevesebb mint 90 forintért, üdítő 110 forintért, húsz kilométeres taxiút 1500 forintból: ilyen árakkal is találkozhat az utazó Vietnámban. A kedvező helyi költségek azonban csak az utazási büdzsé egyik oldalát jelentik, és ami magyar pénztárcával olcsónak tűnik, az a helyieknek korántsem feltétlenül az. Megnéztük, mi áll az árkülönbség mögött, és mennyire épül a turistákra a több mint százmilliós ország gazdasága.

Kevesebb mint 90 forintos korsó sörről, néhány száz forintos utcai ebédekről és vacsorákról, valamint 110 forintos üdítőről is beszámol vietnámi videójában Májer Tamás utazóblogger. A bemutatott árak szerint egy húsz kilométeres taxizás is kijöhetett 1500 forintból, a saját szervezésű, közel kéthetes utazáshoz pedig 210 ezer forintért sikerült retúr repülőjegyet vásárolni.

Ezek az összegek az adott utazás tapasztalatait tükrözik, nem országos átlagárak vagy garantáltan elérhető ajánlatok. A felvétel időpontja és az átszámításhoz használt árfolyam a leiratból nem derül ki, ezért az árakat érdemes tájékoztató jelleggel kezelni.

Miért ilyen olcsó Vietnám?

Az árkülönbség megértéséhez elsősorban a helyi jövedelmeket és a szolgáltatások munkaerőköltségét érdemes nézni. Az alacsonyabb bérszínvonal mellett egy munkaigényes szolgáltatás, például az ételkészítés vagy a személyszállítás is kevesebbe kerülhet. A turistának kedvező ár tehát nem jelenti azt, hogy a helyiek számára is ugyanilyen könnyen megfizethető az élet. Az OECD elemzése jelentős termelékenységi és jövedelmi felzárkózási lehetőséget, valamint kiterjedt informális foglalkoztatást ír le Vietnámban.

A videóban elhangzó, 13 ezer forintos „milliomosságot” is ennek megfelelően kell értelmezni: egymillió vietnámi dong birtoklásáról van szó, nem kiugró vásárlóerőről. A pénzösszegeken szereplő sok nulla önmagában nem mutatja meg, mennyire tehetős egy ország vagy annak lakossága. A dongban megadott áraknál ezért különösen fontos figyelni a címletekre és az átváltásra.

Több mint százmillió lakos, gyorsan növekvő gazdaság

Vietnám messze nem csupán olcsó nyaralóhely. A nemzeti statisztikai hivatal adatai szerint 2025-ben 102,3 millióan éltek az országban, gazdasága pedig 8,02 százalékkal bővült. Az egy főre jutó éves GDP mintegy 5026 dollárt tett ki: ez gazdasági teljesítménymutató, nem azonos az átlagfizetéssel. A növekedésben az iparnak, a szolgáltatásoknak és a külkereskedelemnek egyaránt jelentős szerepe van.

A turizmus fontos bevételi forrás, de nem az ország egyetlen gazdasági tartópillére. A vietnámi turisztikai hatóság vezetőjének közlése szerint az ágazat GDP-hez való hozzájárulása 2025-ben megközelítette a 9 százalékot. Ez jelentős súly, ugyanakkor nem egy kizárólag nyaralóvendégekből élő gazdaságot jelez. Az érdeklődés mindenesetre látványos: a hivatalos statisztika szerint 2025-ben közel 21,2 millió nemzetközi látogató érkezett Vietnámba, 20,4 százalékkal több, mint egy évvel korábban.

Nem csak az árak miatt emlékezetes

Az ország vonzerejét a változatos tájak is adják. Ninh Binh környékén folyók és meredek mészkőhegyek között lehet barangolni, míg a Ha Long-öböl térségében csaknem kétezer sziget formálja a látképet. A környék legnagyobb szigete, Cat Ba szintén népszerű kiindulópont a felfedezéshez. (vietnam.travel)

A bemutatott útvonalon Hanoi, Da Nang, a lámpásairól ismert Hoi An, valamint a Lan Ha-öböl is szerepelt. A közel kéthetes beszámoló legfontosabb pénzügyi tanulsága azonban nem az, hogy minden fillérekbe kerül: az olcsó helyi étkezés és közlekedés mellé a repülőjegyet, a szállást és a programokat is hozzá kell számolni, mielőtt összeáll a teljes nyaralási költségvetés.