Mivel a felismerést a hosszas tünetmentesség akadályozza, a terjedés megállításához elengedhetetlen a szűrés, valamint a szexuális partnerek felkutatása és vizsgálata.
Halak árai 2026-ban: ennyibe kerül a ponty, harcsa, busa a magyar boltokban karácsony előtt
A rendkívüli aszály és a vízhiány miatt a 2026-os év az elmúlt időszak legnehezebb szezonját hozta a magyar haltermelőknek, az emelkedő költségek ellenére azonban a karácsonyi ellátás idén is biztosított. A vásárlókat kiváló minőségű hazai hal és a 2024-es szinthez közeli árak várják az ünnepek előtt, miközben a fogyasztói kereslet egyre inkább a konyhakész, szálkamentes termékek felé tolódik - írja az Agrárszektor.
Bár az őszi lehalászások jelenleg is tartanak, az már egyértelműen látszik, hogy a 2026-os szezon még a 2022-es történelmi aszálynál is nagyobb kihívások elé állította a magyar tógazdaságokat. Timmel Ede, a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet ügyvezető igazgatója szerint a nyári kánikula, a tartósan meleg víz és a lecsökkent oxigénszint jelentősen visszavetette a halállomány fejlődését és takarmányhasznosítását. A helyzetet súlyosbította, hogy a köztes évek csapadéka sem tudta érdemben pótolni a természetes vízkészletekben korábban felhalmozódott hiányt, ami sok helyen a termelési kapacitások kihasználását is korlátozta.
A nehézségek ellenére a vásárlóknak nincs okuk aggodalomra, mivel a hazai termelők bőséges és kiváló minőségű áruval készülnek a karácsonyra. A gazdasági környezet ugyanakkor feszített, hiszen a dráguló üzemanyag és a vízhiány miatti többletmunkák jelentősen megnövelték a termelési költségeket. Ezt a terhet a halgazdaságok nem hárították át teljes mértékben a fogyasztókra. A halárak az elmúlt években lényegében stagnáltak, így az idei szezonban is legfeljebb minimális, néhány százalékos áremelkedés várható, ami nagyjából a két évvel ezelőtti árszintnek felel meg.
Az élő pontyot kilónként 2100 és 2600, a pontyszeletet 3600 és 4600 forint között kínálják majd a kereskedők. Az afrikaiharcsa-filé 4600-5700, a szürkeharcsa-filé 7200-9300, míg a busaszelet 1500-2100 forint körüli áron kerülhet a pultokra, az értékesítési helytől és a kiszereléstől függően.
A decemberi időszak kiemelten fontos az ágazat számára, hiszen az éves hazai halfogyasztás mintegy negyven százaléka az ünnepekhez kötődik. Bár a karácsonyi asztal elmaradhatatlan főszereplője továbbra is a hagyományos halászlé és a rántott ponty, a vásárlói szokások egyértelműen átalakulóban vannak. A hazai halfogyasztás növelésének kulcsa a jövőben a feldolgozóipar fejlesztése lesz, mivel a modern fogyasztók már nem szívesen bajlódnak otthon a hal tisztításával, sokkal inkább a filézett, szálkamentes, gyorsan elkészíthető kényelmi termékeket keresik.
Ezzel párhuzamosan az ünnepi menükben egyre gyakrabban bukkannak fel az importból származó fajok, például a lazac és a pisztráng is. A magyar tógazdaságok eközben a külpiacokon is helytállnak, a háromnyaras, piaci méretű hazai pontyállomány mintegy harmada ugyanis külföldön, főként Romániában, Szerbiában és Bulgáriában talál gazdára.
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Hosszú távon a klímaváltozás gyökeres szemléletváltást követel meg a magyar halgazdaságoktól. Az egyre sűrűsödő aszályos időszakok miatt elengedhetetlen a takarékosabb vízgazdálkodás és az integrált rendszerek kiépítése. Olyan megoldásokra van szükség, amelyek révén a leeresztett tóvizet vagy visszaforgatják, vagy a környező mezőgazdasági területek vízpótlására, esetleg a vizes élőhelyek fenntartására használják fel.
Ehhez azonban szorosabb együttműködés kell a termelők, a vízügyi hatóságok és a gazdák között, hogy a halastavak ne csupán hagyományos termelőegységként, hanem a hazai táji vízmegtartás létfontosságú, ökológiai szolgáltatást is nyújtó elemeiként működjenek tovább. A vásárlók pedig azzal tehetnek a legtöbbet a nehéz helyzetbe került ágazatért, ha idén karácsonykor is a hazai termelésű halakat választják.
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