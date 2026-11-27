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Óriási ünnepi rohamra készül a SPAR: meglepő termék lett a magyarok új kedvence
A karácsony előtti két hétre várja az ünnepi bevásárlás csúcsát a SPAR. A lánc üzleteiben decemberben akár háromszor annyi friss hal is fogyhat, mint egy átlagos hónapban, és az eladási sorrend is változott az elmúlt években. Tavaly már a lazac vezette a listát, miközben a ponty iránti kereslet sem esett vissza.
A SPAR Magyarország várakozásai szerint az éves forgalom több mint tizede decemberre eshet. A vállalat tapasztalatai szerint a vásárlók az ünnepek előtt is figyelik az akciókat, és gyakran választanak saját márkás terméket, a karácsonyi étkezésekre viszont drágább élelmiszerek is bekerülnek a kosarakba.
Friss halból közel 80 tonnával készülnek
A SPAR értékesítési adatai szerint korábban a ponty volt a legkeresettebb halfaj az üzleteiben. A lazac forgalma azonban gyorsabban nőtt, így 2025-ben átvette az első helyet. A három legnépszerűbb halfaj közé az afrikai harcsa is bekerült. A tavalyi több mint 50 tonna után idén közel 80 tonna friss hallal készül az ünnepekre a lánc. Az előkészített halételek között tésztába sütött lazac, pácolt afrikaiharcsa-filé és gravlax, vagyis pácolt lazac is szerepel.
Kacsából és pulykából a szokásos mennyiség kétszerese fogyhat az ünnepek előtt. Kacsából a combot és a mellet, pulykából a mellfilét keresik a legtöbben. Az INTERSPAR hipermarketekben egész bébipulykát is árulnak, a szupermarketekben pulykarészek lesznek kaphatók. Csirkemellfiléből egy hét alatt akár 200 tonnát is eladhat a lánc.
A sertéskaraj és a szűzpecsenye mellett marha-, borjú- és bárányhús is szerepel az ünnepi kínálatban. Az idei újdonságok között hazai állományból származó Angus-marhahús és érlelt steak is van. Szilveszter közeledtével a virsli kerül előtérbe. A virsliből és egyes szezonális húskészítményekből eladott mennyiség évente átlagosan 5–8 százalékkal nő a vállalat adatai szerint. Az év utolsó napjaiban mustárból és tormából is a megszokott mennyiség többszöröse fogy.
Száz tonna majonézes salátából 45 tonna a franciasaláta
A lánc hidegkonyhai üzemében az ünnepekre mintegy 100 tonna majonézes salátát készítenek. Ebből 45 tonna a franciasaláta, 18 tonna az almás-sajtos kukoricasaláta, 14 tonna a burgonyasaláta és 12,5 tonna a tojássaláta. Korhelysalátából 4,5 tonna, virslisalátából 3,5 tonna, lencsesalátából 2,5 tonna készül.
A félkilós és egykilós kiszerelések mellett 180–200, illetve 300–350 grammos adagokat is árulnak. A hidegtálak között kétszemélyes összeállítás, valamint sonkatekercsből és franciasalátából álló tál is lesz. A nagyobb üzletekben három új pohárdesszert jelenik meg, diós bejglis, mákos bejglis és mézeskalácsos ízesítéssel.
A szaloncukor vásárlását sokan az utolsó hétre hagyják
Az ünnepi édességeknél termékenként eltér, mikor fogy belőlük a legtöbb. Az adventi naptárak forgalma már november utolsó napjaiban tetőzik, a csokoládéfiguráké december elején, a szaloncukroké és a bonbonoké pedig a karácsony előtti utolsó héten. Idén többféle pisztáciás édesség kerül a polcokra, és a lánc évről évre növekvő érdeklődést tapasztal a csökkentett cukortartalmú termékek iránt is.
A bejglik és a kalácsok mellett már advent idején több fogy az otthoni sütéshez vásárolt süteménylapokból és kész tésztákból. Az idei péksütemények között töltött káposztás batyu is lesz. Decemberben vajból, margarinból, tejfölből, túróból, tejszínből és mascarponéból is többet vásárolnak, ahogy a süteményekhez használt magvak és aszalt gyümölcsök forgalma is emelkedik.
A zöldségek közül a burgonya, a hagyma és a káposztafélék a legkeresettebb ünnepi alapanyagok. A töltött káposztához fejes és savanyú káposztából egyaránt többet vesznek, de uborkából és paradicsomból is nő a forgalom. A gyümölcsök közül továbbra is a citrusfélék és a banán fogynak leginkább. Az ünnepekhez közeledve az egzotikus gyümölcsök iránt is élénkül az érdeklődés, a hazai kínálatban pedig elsősorban az almafajták kapnak helyet.
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Decemberben fogy el az egész évben eladott pezsgő harmada
Az égetett szeszes italok decemberi forgalma a SPAR-nál több mint kétszerese egy átlagos hónapénak. A keserűlikőrök, a whiskyk és a vodkák a legkeresettebbek, a krémlikőrök éves forgalmának pedig mintegy 30 százaléka jut decemberre. A hidegebb hónapokban a vörösborok iránt nő a kereslet, karácsonyra pedig a tokaji édes borok közül az aszút, a szamorodnit és a késői szüretelésű borokat is többen választják.
A gyermekpezsgők nélkül számolva az egész évben eladott pezsgőmennyiség mintegy harmada decemberben fogy el. A gyermekpezsgőknél ugyanez az arány 50 százalék. Év közben nő a száraz pezsgők népszerűsége, az ünnepek előtt továbbra is az édes változatokból vásárolnak többet. Az év végi kínálatban alkoholmentes borok és pezsgők, valamint előre elkészített, díszdobozos koktélok is szerepelnek.
Hosszabb nyitvatartás és élelmiszer-adománygyűjtés
A karácsony előtti napokra a SPAR meghosszabbított nyitvatartást tervez. A nagyobb forgalom miatt szükség esetén több munkaórát osztanak be, és diákmunkásokat is bevonnak. Az egyes üzletek nyitvatartása a SPAR honlapján ellenőrizhető.
Idén harmincadik alkalommal szervezi meg közös karácsonyi adománygyűjtését a Magyar Máltai Szeretetszolgálat és a SPAR. November 27. és december 15. között 106 kijelölt SPAR- és INTERSPAR-áruházban 1000, 3000, 5000 és 10 000 forintos adománykártyákat lehet vásárolni. Az INTERSPAR-ok pénztárainál december 27-ig 399 forintos kártyák is kaphatók, és ugyanezen a napon zárul az online gyűjtés.
A felajánlásokból a szeretetszolgálat tartós élelmiszert vásárol. Ezekből önkéntesek állítják össze a karácsony előtt kiosztandó csomagokat. A szervezők adatai szerint a gyűjtésből évente közel 30 ezer élelmiszercsomag jut el a rászorulókhoz.
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