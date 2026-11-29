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Megugrott a kereslet a tűzifára, várakozniuk kell a vásárlóknak: fontos részleteket tisztázott az állami erdőgazdaság
Jelentősen megnőtt a tűzifa iránti kereslet Somogyban, ezért egyes erdészeteknél és bizonyos fafajták esetében akár hosszabb várakozási idővel is számolniuk kell a vásárlóknak. A SEFAG Zrt. most több fontos részletet is tisztázott a lakossági értékesítéssel, az árakkal és a készletekkel kapcsolatban. A társaság azt is elárulta, hol lehet kályhakész tűzifát vásárolni, és miért érdemes már tavasszal gondoskodni a következő télre szükséges tüzelőről.
A fűtési szezon közeledtével egyre fontosabb kérdés a háztartások számára, hogy időben és megfelelő áron juthassanak hozzá a szükséges tüzelőanyaghoz. A sonline.hu szerint Somogyban jelenleg jelentős kereslet mutatkozik a tűzifa iránt, ami egyes erdészeteknél és bizonyos fafajok esetében várakozási időt eredményezhet.
A SEFAG Zrt. ugyanakkor hangsúlyozta, hogy mindez nem jelent általános készlethiányt. A társaság a rendelkezésre álló mennyiségek és a folyamatos fakitermelési munkálatok függvényében igyekszik teljesíteni a beérkező lakossági igényeket.
Az állami erdőgazdaság arra is felhívta a figyelmet, hogy a magánszemélyek elsőbbséget élveznek a viszonteladókkal szemben. A lakossági vásárlók és a továbbértékesítéssel foglalkozó vállalkozások esetében ezért eltérő árak és értékesítési feltételek is érvényesülhetnek.
A társaság közlése szerint valamennyi vállalkozói és önkormányzati partnerével kötött szállítási szerződését határidőre teljesítette, beleértve a szociális tűzifaprogramhoz kapcsolódó kötelezettségeit is.
Így alakulnak a tűzifaárak
A SEFAG tájékoztatása szerint az aktuális árakat a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően határozták meg. Szeptemberben visszatértek a január 1-jén érvényes nettó árakhoz, amelyeket a jogszabályoknak megfelelően 5 százalékos áfával növeltek.
A társaság tehát a jogszabályi keretek között alakítja ki az értékesítési árait, a lakossági és a viszonteladói értékesítés feltételei pedig eltérhetnek egymástól.
Kályhakész tűzifát is lehet vásárolni, de nem mindegy, mikor rendeljük meg
A vásárlóknak jó hír, hogy a SEFAG nem kizárólag feldolgozatlan faanyagot kínál. Kaposvár és Szántód térségében, valamint a Csurgói Faipari Gyárban kályhakész tűzifa is elérhető. Ebből évről évre jelentős, ráadásul növekvő mennyiséget értékesítenek.
A megfelelően kiszárított tüzelőanyag biztosítása azonban komoly előrelátást igényel. Egy-egy település tűzifaigénye akár több száz, sőt több ezer köbméter is lehet, ami a hosszú távú készletezést is megnehezíti.
A frissen kitermelt fa kiszáradása időigényes folyamat, a hasított, kályhakész állapotban lévő faanyag azonban lényegesen gyorsabban veszít a nedvességtartalmából, mint a még hengeres formában tárolt fa.
A SEFAG ezért azt javasolja, hogy a vásárlók lehetőség szerint már tavasszal szerezzék be a következő fűtési szezonra szükséges tüzelőt. Így a faanyag a hidegebb hónapok érkezéséig megfelelően kiszáradhat.
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Ennek nemcsak a kényelmesebb tüzelés miatt van jelentősége: a száraz fa hatékonyabban hasznosítható, azonos mennyiségből több hasznos hő nyerhető ki, vagyis ugyanannak a hőmennyiségnek az előállításához kevesebb tűzifára lehet szükség.
Házhoz is szállítják a megrendelt tűzifát
Azoknak sem kell feltétlenül személyesen elszállítaniuk a megvásárolt faanyagot, akik nem rendelkeznek megfelelő járművel. A SEFAG szerződött vállalkozói igény esetén, külön díj ellenében házhoz is szállítják a megrendelt tűzifát.
A társaság azt is hangsúlyozta, hogy az értékesítés minden esetben a hatályos jogszabályoknak és a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) előírásainak megfelelően történik.
Rendkívüli téli segítségnyújtásban is részt vett az erdőgazdaság
A SEFAG egy korábbi, rendkívüli téli segítségnyújtással kapcsolatos kérdést is tisztázott. A kormány a rendkívüli hideg időjárásra tekintettel a szociális tűzifa program kiegészítéseként további tüzelőanyag ingyenes biztosításáról döntött az önkormányzatok számára. A program végrehajtásában az állami erdőgazdaságok is részt vettek, a faanyag biztosításával és szállításával egyaránt.
A SEFAG saját készletéből származó, valamint más forrásból beszerzett tűzifát is szállított. A társaság külön kitért arra is, hogy az akkor szállított, esetenként 50–60 centiméter átmérőjű fatörzsek a közútkezelő által kivágott veszélyes és korhadt fákból származtak.
Az ilyen nagyméretű faanyag mozgatásához speciális szállítójárművekre volt szükség, ezért a szállítást kizárólag a SEFAG vállalkozói tudták megoldani. A társaság hangsúlyozta, hogy ekkora méretű faanyag lakossági értékesítése egyáltalán nem jellemző a megszokott működésükre.
Az erdőgazdaság szerint a jelenlegi keresleti viszonyok mellett különösen fontos, hogy a vásárlók időben tájékozódjanak a készletekről és az értékesítési lehetőségekről. A következő fűtési szezonra való felkészülésben a korai beszerzés, a megfelelően kiszárított fa választása és a házhoz szállítás lehetősége is segítséget jelenthet.
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