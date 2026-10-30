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Karácsonyi vásár Krakkó óvárosában
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Krakkó karácsonyi vásár 2026: itt van a krakkói adventi vásár helyszíne, nyitvatartása

Pénzcentrum
2026. október 30. 22:05 5 perc

Krakkó az adventi időszakban különösen hangulatos úti cél, ahol a történelmi belváros és a karácsonyi forgatag együtt várja a látogatókat. A krakkói karácsonyi vásár minden évben sok turistát vonz, hiszen a főtéren hagyományos lengyel finomságok, kézműves ajándékok és ünnepi programok közül válogathatunk. Krakkó karácsonyi vásár szezonja 2026-ban november végén indul, és egészen január elejéig tart. Összegyűjtöttük a legfontosabb tudnivalókat a helyszínekről, a nyitvatartásról, a programokról és a az utazási lehetőségekről.

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Krakkói karácsonyi vásár 2026: mikor kezdődik és meddig tart?

A krakkói karácsonyi vásár 2026. november 27-én, pénteken kezdődik, és egészen 2027. január 6-ig tart, a standok mindennap 10 és 20 óra között tartanak nyitva. A város legnagyobb adventi vásárát idén is az óváros központjában, a Főtéren rendezik meg.

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A történelmi épületek között felállított faházakban kézműves termékekkel, karácsonyi ajándékokkal és hagyományos lengyel ételekkel várják a látogatókat. A belépés ingyenes, a rendezvény pedig karácsony után sem ér véget: aki az ünnepek között vagy január elején látogatna Krakkóba, még ugyanúgy bejárhatja a vásárt. Így Krakkó karácsonyi vásár kínálata nemcsak egy adventi hétvégére, hanem akár egy év eleji városnézésre is jó program lehet.

Hol található a krakkói karácsonyi vásár?

Krakkó karácsonyi vásár helyszíne a város történelmi központjában található Főtér (Rynek Główny), amely Európa egyik legnagyobb középkori főtere. A vásári standok a tér közepén álló Posztócsarnok (Sukiennice) körül sorakoznak, de a környék önmagában is megér egy sétát. Itt található a híres Mária-templom és a régi városháza tornya is, a környező utcákban pedig számos étterem, kávézó és üzlet várja a látogatókat.

Megközelítés autóval Budapestről: útvonal és parkolás

Budapestről Krakkó autóval nagyjából 400 kilométerre található, az út körülbelül 6 órát vesz igénybe. A rövidebb útvonal Szlovákián keresztül, Vác, Zólyom, Besztercebánya és Rózsahegy érintésével vezet a lengyel városba. Télen a hegyvidéki szakaszokon az időjárás miatt hosszabb menetidővel is számolni kell.

Krakkóba szlovák autópálya-matrica nélkül is eljuthatunk, ha a díjmentes főutakat választjuk. A fizetős gyorsforgalmi szakaszok használatához viszont matricát kell vásárolni, amelynek ára 2026-ban egy napra 8,10 euró, 10 napra pedig 10,80 euró.

Krakkó belvárosában fizetős a parkolás, a főtér közvetlen közelébe pedig autóval nem lehet behajtani. Érdemes ezért valamelyik külső P+R parkolót választani, például a Czerwone Maki vagy a Kurdwanów parkolót. Az egyszemélyes parkolójegy 10 złotyba kerül, és a parkolás ideje alatt a városi tömegközlekedés használatára is jogosít.

Megközelítés vonattal és busszal

Krakkó Budapestről vonattal és távolsági busszal is elérhető. A Nyugati pályaudvarról reggel induló Báthory EuroCity nagyjából 9 és fél óra alatt ér célba, de éjszakai vonattal is utazhatunk, amelynek menetideje körülbelül 11 és fél óra. A vonatok a Kraków Główny vasútállomásra, a buszok pedig többek között a mellette található MDA buszpályaudvarra érkeznek, ahonnan a főtéri karácsonyi vásár körülbelül 15–20 perces sétával érhető el.

Krakkói karácsonyi vásár 2026: programok és látnivalók

A krakkói karácsonyi vásár nemcsak az ünnepi bevásárlásról szól, hanem a lengyel karácsonyi hagyományokkal is megismerkedhetünk. A főtéren felállított faházakban kézzel készített karácsonyfadíszeket, kerámiákat, ékszereket, gyertyákat és más kézműves ajándékokat árulnak. Az adventi vásár hangulatához a népzenei és hagyományőrző előadások, karácsonyi énekek és ünnepi műsorok is hozzátartoznak.

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A gasztronómiai kínálatból sem hiányoznak a lengyel vásári ételek: a grillezett, füstölt juhsajt (oscypek), amelyet gyakran vörösáfonya-lekvárral kínálnak, vagy a különféle töltelékekkel készülő pierogi, a lengyel töltött tészta. A tartalmasabb ételek közül népszerű a húsos-káposztás bigos és a savanykás, rozskovászos żurek leves is, a hidegben pedig sokan forralt borral vagy más meleg itallal melegednek fel.

Krakkó egyik legérdekesebb adventi hagyománya a betlehemépítő verseny, amelyet 2026-ban december 3-án rendeznek meg a főtéren. A résztvevők színes, gazdagon díszített betlehemeket készítenek, amelyek a város jellegzetes épületeit és tornyait is megidézik. Az alkotásokat délelőtt az Adam Mickiewicz-szobornál mutatják be, majd ünnepi felvonulás következik. A legszebb munkákból december 9-től a Krzysztofory-palotában kiállítás is nyílik, amely 2027. február 28-ig látogatható.

További adventi és karácsonyi vásárok Krakkóban

A főtéri karácsonyi vásár mellett Krakkó más részein is találunk kisebb, hangulatos adventi rendezvényeket. Ezek elsősorban a helyi kézműves termékekre, a hagyományos mesterségekre és a különleges ajándékokra helyezik a hangsúlyt.

  • Mały Rynek (Kispiac): A Főtértől néhány perc sétára található kisebb vásár, ahol elsősorban helyi kézművesek, iparművészek és családi műhelyek termékei közül válogathatunk.
  • Plac św. Marii Magdaleny (Mária Magdolna tér): Az óvárosban, a Wawel és a Főtér között található ünnepi vásár, amely kézműves ajándékokkal, ékszerekkel, kerámiákkal és karácsonyi díszekkel várja a látogatókat.
  • Rynek Podgórski (Podgórze főtere): A Świąteczne Targi Rzeczy Wyjątkowych nevű karácsonyi kézműves vásárt november 28-29-én rendezik meg. A helyi alkotók portékái mellett ünnepi programok és foglalkozások is színesítik a rendezvényt.

Hasznos tippek a krakkói adventi utazáshoz

A krakkói adventi kirándulás előtt érdemes néhány gyakorlati tudnivalóval is tisztában lenni. Lengyelország hivatalos fizetőeszköze a złoty (PLN), így a vásárban is ebben adják meg az árakat. A legtöbb helyen bankkártyával is fizethetünk, de a kisebb árusok miatt nem árt némi készpénzt is magunkkal vinni.

A főtéri vásárban a belvárosi, turistákra szabott árakkal érdemes számolni, különösen az ételek és italok esetében. Aki olcsóbban szeretne ebédelni vagy vacsorázni, annak érdemes a főtértől néhány utcával távolabb is körülnéznie, ahol hagyományos lengyel éttermeket és kedvezőbb árú étkezési lehetőségeket is találhat.

A vásár különösen hétvégén és az ünnepekhez közeledve lehet zsúfolt, ezért aki nyugodtabban szeretne nézelődni, jobban járhat egy hétköznapi látogatással. Krakkóban decemberben gyakori a fagypont körüli hőmérséklet, így a meleg öltözet és a kényelmes, csúszásmentes cipő sem árt, különösen akkor, ha a vásár mellett a várost is szeretnénk bejárni.
Címlapkép: Getty Images
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