Hamarosan véget érhet a több évtizede megszokott budapesti lomtalanítási rendszer: 2027-től új szabályok léphetnek életbe, amelyek alapjaiban változtathatják meg, hogyan szabadulhatnak meg a fővárosiak a feleslegessé vált bútoraiktól és egyéb nagyméretű hulladékaiktól. A tervezett átalakításról azonban egyelőre a kerületek sem tudnak sokat, miközben a minisztérium már egyeztetéseket készít elő. Az egyik elképzelés szerint a házak elé kihelyezett lomok helyett kijelölt gyűjtőpontokon kellene leadni a hulladékot.

Lejár a kétéves türelmi időszak, így 2027. január 1-jétől megváltozhat a lomtalanítás rendje Budapesten. Egyelőre azonban komoly a bizonytalanság azzal kapcsolatban, hogy pontosan milyen szabályok szerint szabadulhatnak meg a fővárosi háztartások a nagyméretű hulladékoktól. Több kerület vezetése sem kapott még egyértelmű tájékoztatást a részletekről - írja a 24.hu.

A kerületeknek küldött tájékoztatás szerint „a 2027. évi lomtalanítási rendszer áttervezése érdekében jelenleg minisztériumi egyeztetések előkészítése van folyamatban”. Ez arra utal, hogy a következő hónapokban még tárgyalások következhetnek a fővárosi lomtalanítás jövőjéről.

A tervezett változtatásokkal kapcsolatban ugyanakkor már most is vannak határozott elképzelések. Óbuda vezetése például arra emlékeztetett, hogy a szóban forgó új rendszert korábban a fővárosi polgármesterek egyöntetűen elutasították.

Megszűnhet az utcára pakolás, gyűjtőpontok jöhetnek

A budapesti lomtalanítás átalakítását a MOHU már korábban bejelentette. A társaság célja az volt, hogy felszámolja az immár mintegy fél évszázada működő gyakorlatot, amelynek során a lakók évente egyszer az utcára helyezhetik ki a feleslegessé vált nagyobb tárgyaikat, a szolgáltató pedig elszállítja azokat.

Az új elképzelés szerint a lakóknak kijelölt gyűjtőpontokra kellene vinniük a lomokat. Ezek a helyszínek három napig lennének nyitva, így az érintetteknek meghatározott időszakban kellene gondoskodniuk a hulladék elszállításáról.

A tervek között szerepelt az is, hogy a rászorulók számára díjmentes házhoz menő lomtalanítást biztosítanának. Ez különösen azoknak jelenthetne segítséget, akik életkoruk, egészségi állapotuk vagy egyéb körülményeik miatt nem tudják saját maguk eljuttatni a nagyméretű tárgyakat a gyűjtőpontokra.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 25 000 000 forintot 15 éves futamidőre már 6,21 százalékos THM-el, havi 210 829 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az OTP Banknál 6,58%, a Magnet Banknál 6,66%, az Erste Banknál és az UniCredit Banknál 6,78%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

2026-ban még a régi rendszer szerint lomtalanítottak a kerületek

A változtatás eredetileg korábban is életbe léphetett volna, a fővárosi kerületek azonban kétéves átmeneti időszakot kaptak. Ennek során maguk dönthettek arról, hogy lakóik a hagyományos módon, az utcára kihelyezve szabadulhatnak-e meg a lomoktól, vagy már az új, gyűjtőpontos megoldást alkalmazzák.

A türelmi időszak 2027. január 1-jén jár le, vagyis a jelenlegi szabályozás szerint ettől az időponttól már nem lehetne automatikusan a korábbi gyakorlatot folytatni. A kerületek végül 2026-ban is a hagyományos lomtalanítás mellett döntöttek.

A következő évre vonatkozó rendszer részletei tehát még nem ismertek, a minisztériumi egyeztetések előkészítése azonban már megkezdődött. Az egyelőre nyitott kérdés, hogy a MOHU korábbi elképzelései valósulnak-e meg, vagy a fővárosi önkormányzatok és a kerületek más megoldást tudnak kialkudni.

A változás több százezer budapesti háztartás mindennapjait érintheti, ezért különösen fontos lesz, hogy mikor születik végleges döntés, és mennyi időt kapnak a lakók az új szabályok megismerésére.