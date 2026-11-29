A szélsőséges időjárás a karácsonyfa-termesztőket sem kímélte: az idei nyári hőség és aszály miatt egyes területeken a frissen ültetett fenyőcsemeték akár 80 százaléka is elpusztulhatott. A szakemberek szerint a következő években változtatni kell a termesztési gyakorlaton, és új, szárazságtűrő fenyőfajokkal is kísérleteznek. Karácsonyfából ugyanakkor idén sem lesz hiány.

A nyári hőség és a csapadékhiány komoly károkat okozott a magyarországi fenyőültetvényeken. Míg korábban a tavasszal elültetett csemeték legfeljebb 10 százaléka pusztult el, idén egyes területeken akár 80 százalékos veszteséget is elszenvedhettek a termelők – mondta az MTI-nek Beckl Zsolt, a Magyar Fenyőtermelők Országos Egyesületének alapítója.

A szakember szerint a következő években érdemes lehet az ültetéseket inkább őszre időzíteni, hogy a fiatal növényeknek ne kelljen a nyári szárazságot közvetlenül az elültetésük után átvészelniük. Az öntözés ugyanakkor nem jelent valódi megoldást, mivel a fenyőültetvényeken nehéz kivitelezni, ráadásul jelentősen megdrágítaná a termesztést.

A termelők ezért más lehetőségeket is keresnek. Idén többen elkezdtek kísérletezni a török jegenyefenyővel, amely Törökországban őshonos, jól viseli a szárazságot, és megjelenésében a Magyarországon különösen népszerű nordmann fenyőhöz is hasonlít.

Nem kell aggódni, idén sem maradunk karácsonyfa nélkül

A kedvezőtlen időjárás ellenére a termelők szerint nem lesz hiány karácsonyfából. A Magyar Fenyőtermelők Országos Egyesületének adatai alapján Magyarországon évente körülbelül 2 millió fenyőt ültetnek, a karácsony előtti értékesítés pedig átlagosan 1,6-1,7 millió darabot tesz ki.

A forgalomba kerülő fák 60-70 százaléka származhat magyar termelőktől, a fennmaradó mennyiség főként Dániából és Csehországból érkezik. A hazai fenyőfák legfontosabb exportpiaca Románia és Olaszország, de más országokba is jut a magyar termesztésű karácsonyfákból. Beckl Zsolt szerint ezek továbbra is versenyképesek a külföldi kínálattal szemben, elsősorban kedvezőbb áruk miatt.

A szakember arra is felhívta a figyelmet, hogy a vásárlói elvárások az utóbbi években jelentősen megváltoztak: a vevők ma már szinte kizárólag a legjobb minőségű, hibátlan megjelenésű fenyőket keresik karácsonyfának.

Ezeken a területeken termesztik a legtöbb karácsonyfát Magyarországon

A Magyar Fenyőtermelők Országos Egyesületének honlapján olvasható adatok szerint Magyarországon csaknem 4000 hektáron termesztenek karácsonyfának szánt fenyőket. A legnagyobb termőterület Zala vármegyében található, de Vas és Somogy is jelentős szerepet játszik a hazai termesztésben.

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A területi megoszlás a következő:

Zala: 2000 hektár

Vas: 830 hektár

Somogy: 686 hektár

Borsod-Abaúj-Zemplén: 120 hektár

Győr-Moson-Sopron: 100 hektár

Magyarországon a legnépszerűbb karácsonyfafajták közé a nordmann, a közönséges luc, a szerb luc és az ezüstfenyő tartozik. Egy-egy fának átlagosan 6-10 évre van szüksége ahhoz, hogy elérje az otthoni díszítéshez megfelelő magasságot.

A valódi karácsonyfa környezetvédelmi szempontból is előnyösebb lehet

Az egyesület szerint a termesztett, valódi fenyő választása környezetvédelmi szempontból is kedvezőbb alternatíva lehet a műfenyővel szemben. A növények növekedésük során szén-dioxidot kötnek meg, az ünnepek után pedig komposztálhatók és újrahasznosíthatók. A termesztés emellett sok embernek biztosít munkát.

A magyarországi karácsonyfákat jellemzően közvetlenül az ünnep előtt vágják ki, így hosszabb ideig megőrizhetik frissességüket és illatukat. A rövidebb szállítási távolság miatt pedig a hazai fenyők környezeti terhelése is kisebb lehet, mint a külföldről érkező példányoké – olvasható az egyesület tájékoztatásában.

Címlapkép: Katona Tibor, MTI/MRTV