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Bajban a karácsonyfa-termelők: a csemeték 80 százaléka is odaveszhetett az asztályban
A szélsőséges időjárás a karácsonyfa-termesztőket sem kímélte: az idei nyári hőség és aszály miatt egyes területeken a frissen ültetett fenyőcsemeték akár 80 százaléka is elpusztulhatott. A szakemberek szerint a következő években változtatni kell a termesztési gyakorlaton, és új, szárazságtűrő fenyőfajokkal is kísérleteznek. Karácsonyfából ugyanakkor idén sem lesz hiány.
A nyári hőség és a csapadékhiány komoly károkat okozott a magyarországi fenyőültetvényeken. Míg korábban a tavasszal elültetett csemeték legfeljebb 10 százaléka pusztult el, idén egyes területeken akár 80 százalékos veszteséget is elszenvedhettek a termelők – mondta az MTI-nek Beckl Zsolt, a Magyar Fenyőtermelők Országos Egyesületének alapítója.
A szakember szerint a következő években érdemes lehet az ültetéseket inkább őszre időzíteni, hogy a fiatal növényeknek ne kelljen a nyári szárazságot közvetlenül az elültetésük után átvészelniük. Az öntözés ugyanakkor nem jelent valódi megoldást, mivel a fenyőültetvényeken nehéz kivitelezni, ráadásul jelentősen megdrágítaná a termesztést.
A termelők ezért más lehetőségeket is keresnek. Idén többen elkezdtek kísérletezni a török jegenyefenyővel, amely Törökországban őshonos, jól viseli a szárazságot, és megjelenésében a Magyarországon különösen népszerű nordmann fenyőhöz is hasonlít.
Nem kell aggódni, idén sem maradunk karácsonyfa nélkül
A kedvezőtlen időjárás ellenére a termelők szerint nem lesz hiány karácsonyfából. A Magyar Fenyőtermelők Országos Egyesületének adatai alapján Magyarországon évente körülbelül 2 millió fenyőt ültetnek, a karácsony előtti értékesítés pedig átlagosan 1,6-1,7 millió darabot tesz ki.
A forgalomba kerülő fák 60-70 százaléka származhat magyar termelőktől, a fennmaradó mennyiség főként Dániából és Csehországból érkezik. A hazai fenyőfák legfontosabb exportpiaca Románia és Olaszország, de más országokba is jut a magyar termesztésű karácsonyfákból. Beckl Zsolt szerint ezek továbbra is versenyképesek a külföldi kínálattal szemben, elsősorban kedvezőbb áruk miatt.
A szakember arra is felhívta a figyelmet, hogy a vásárlói elvárások az utóbbi években jelentősen megváltoztak: a vevők ma már szinte kizárólag a legjobb minőségű, hibátlan megjelenésű fenyőket keresik karácsonyfának.
Ezeken a területeken termesztik a legtöbb karácsonyfát Magyarországon
A Magyar Fenyőtermelők Országos Egyesületének honlapján olvasható adatok szerint Magyarországon csaknem 4000 hektáron termesztenek karácsonyfának szánt fenyőket. A legnagyobb termőterület Zala vármegyében található, de Vas és Somogy is jelentős szerepet játszik a hazai termesztésben.
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A területi megoszlás a következő:
- Zala: 2000 hektár
- Vas: 830 hektár
- Somogy: 686 hektár
- Borsod-Abaúj-Zemplén: 120 hektár
- Győr-Moson-Sopron: 100 hektár
Magyarországon a legnépszerűbb karácsonyfafajták közé a nordmann, a közönséges luc, a szerb luc és az ezüstfenyő tartozik. Egy-egy fának átlagosan 6-10 évre van szüksége ahhoz, hogy elérje az otthoni díszítéshez megfelelő magasságot.
A valódi karácsonyfa környezetvédelmi szempontból is előnyösebb lehet
Az egyesület szerint a termesztett, valódi fenyő választása környezetvédelmi szempontból is kedvezőbb alternatíva lehet a műfenyővel szemben. A növények növekedésük során szén-dioxidot kötnek meg, az ünnepek után pedig komposztálhatók és újrahasznosíthatók. A termesztés emellett sok embernek biztosít munkát.
A magyarországi karácsonyfákat jellemzően közvetlenül az ünnep előtt vágják ki, így hosszabb ideig megőrizhetik frissességüket és illatukat. A rövidebb szállítási távolság miatt pedig a hazai fenyők környezeti terhelése is kisebb lehet, mint a külföldről érkező példányoké – olvasható az egyesület tájékoztatásában.
Címlapkép: Katona Tibor, MTI/MRTV
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