Fagyos hajnalokkal és helyenként napközben is kemény mínuszokkal indul a meteorológiai tél Magyarországon. December első napjaiban akár mínusz 10 fokig is süllyedhet a hőmérséklet, miközben a havazásra egyelőre kevés az esély.

Az átlagosnál hidegebb idővel kezdődik a meteorológiai tél Magyarországon: december első napjaiban többfelé mínusz 5 és mínusz 10 fok közé süllyedhet a hőmérséklet, a fagyzugos területeken pedig ennél is erősebb fagyok jöhetnek. A havazásra ugyanakkor egyelőre kevés az esély, az első decemberi hét ugyanis nagyrészt száraznak ígérkezik – írja az Időkép.

November végén már több helyen megmutatta magát a tél, az ország egyes részein havazott, a magasabb hegycsúcsokat pedig vastag hótakaró borítja. A meteorológiai tél december 1-jei kezdetével azonban nem enyhülés, hanem újabb hideg időszak körvonalazódik. Az Időkép előrejelzése szerint december első felében a fagyos hajnalok és a szokatlanul alacsony nappali hőmérsékletek határozhatják meg az időjárást.

Anticiklon hozza a hideget, sokfelé ködös lehet az idő

December első hetében egy kiterjedt, Nyugat- és Közép-Európa fölé húzódó anticiklon alakítja majd az időjárást. A magasnyomású légköri képződmény északabbra tereli az Atlanti-óceán felől érkező ciklonokat, így Nyugat- és Északnyugat-Európában az átlagosnál enyhébb időre lehet számítani.

A Kárpát-medencébe ezzel szemben észak és kelet felől hidegebb levegő áramlik, ezért Magyarországon az átlagosnál hidegebb és szárazabb idő várható. Az anticiklon jelenléte azonban nem jelent automatikusan zavartalan napsütést: december első napjaiban többfelé képződhet pára, köd és alacsonyszintű rétegfelhőzet.

Ezek a napközbeni órákban is nehezen oszolhatnak fel, így miközben egyes térségekben kisüthet a nap, máshol egész nap borongós, szürke idő maradhat. A derült és szélcsendes területeken különösen erős éjszakai lehűlésre kell készülni.

Akár mínusz 10 fok is lehet, nappal sem enyhül sokat az idő

A tél első hetében sokfelé mínusz 5 és mínusz 10 fok közé csökkenhet a hőmérséklet, a fagyzugos helyeken pedig ennél is hidegebb lehet. A nappali maximumok sem ígérnek jelentős enyhülést: jellemzően mínusz 2 és plusz 3 fok közötti értékekre van kilátás.

Ez azt jelenti, hogy egyes körzetekben napközben is fagypont alatt maradhat a hőmérséklet. A tartósan ködös, borongós területeken különösen kellemetlen, nyirkos hideg időre lehet számítani.

Havazásra egyelőre kevés az esély, december közepén változhat a helyzet

Bár a hőmérséklet alapján már egyértelműen télies idő várható, a havazáshoz szükséges csapadékból egyelőre kevés érkezhet. Az anticiklon hatására december első hete nagyrészt száraznak ígérkezik, ezért nagyobb területet érintő havazásra jelenleg nincs komoly esély.

December második hetében azonban változhat a helyzet. Egyre több előrejelzési modell számol csapadék érkezésével, miközben a hőmérséklet az évszakos átlag közelében alakulhat. Emiatt az eső mellett a havas eső és a havazás is egyre inkább szóba kerülhet.

A pontos részletek azonban még bizonytalanok: egyelőre nem lehet megmondani, hogy az ország mely részein és mekkora mennyiségű hó hullhat. Az Időkép szerint december közepe felé haladva egyre nagyobb eséllyel érkezhet újabb csapadék, a tél első napjaiban viszont elsősorban a hideg és a fagyos hajnalok okozhatnak kellemetlenséget.

Címlapkép: Vasvári Tamás, MTI/MRTV