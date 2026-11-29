Ma jobbára száraz, hideg időre számíthatunk, éjszaka azonban jelentősen lehűl a levegő, így a fagyzugos területeken, például Salgótarján környékén akár -12 Celsius-fokig is süllyedhet a hőmérséklet.

Az ország északi és északkeleti felén ma derült, napos idő várható, míg délen és délnyugaton tartósan felhős marad az ég a HungaroMet előrejelzése szerint. Számottevő csapadék nem valószínű, legfeljebb a déli határvidéken fordulhat elő gyenge hószállingózás. A nappali csúcshőmérséklet 0 és +5 fok között alakul, miközben a keleti tájakon, valamint a Dunántúl egyes részein megélénkül a szél.

Késő estére már -9 és 0 fok közé esik vissza a hőmérséklet. Ma éjjel a déli és délnyugati, majd az északnyugati vármegyék fölött is megnövekszik a felhőzet. Az ország többi részén ködös, párás időre kell készülni, ahol helyenként szintén előfordulhat hószállingózás.

A légmozgás többnyire mérsékelt marad, csupán Sopron térségében támadhat fel a szél. Hajnalra a hőmérők általában -7 és -2 fok közötti értékeket mutatnak majd, de a hóval borított völgyekben ennél jóval zordabb idő várható.

Címlapkép: Filep István, MTI/MRTV