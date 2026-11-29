A Pénzcentrum 2026. november 29.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a ötöslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Fogcsikorgató hideggel csap le a tél Magyarországra: éjjel már -12 fok is lehet, kemény napok jönnek
Ma jobbára száraz, hideg időre számíthatunk, éjszaka azonban jelentősen lehűl a levegő, így a fagyzugos területeken, például Salgótarján környékén akár -12 Celsius-fokig is süllyedhet a hőmérséklet.
Az ország északi és északkeleti felén ma derült, napos idő várható, míg délen és délnyugaton tartósan felhős marad az ég a HungaroMet előrejelzése szerint. Számottevő csapadék nem valószínű, legfeljebb a déli határvidéken fordulhat elő gyenge hószállingózás. A nappali csúcshőmérséklet 0 és +5 fok között alakul, miközben a keleti tájakon, valamint a Dunántúl egyes részein megélénkül a szél.
Késő estére már -9 és 0 fok közé esik vissza a hőmérséklet. Ma éjjel a déli és délnyugati, majd az északnyugati vármegyék fölött is megnövekszik a felhőzet. Az ország többi részén ködös, párás időre kell készülni, ahol helyenként szintén előfordulhat hószállingózás.
A légmozgás többnyire mérsékelt marad, csupán Sopron térségében támadhat fel a szél. Hajnalra a hőmérők általában -7 és -2 fok közötti értékeket mutatnak majd, de a hóval borított völgyekben ennél jóval zordabb idő várható.
Címlapkép: Filep István, MTI/MRTV
Berúgja az ajtót a tél Magyarországon: kemény mínuszokkal indul a december, ekkor érkezhet újabb havazás
Fagyos hajnalokkal és helyenként napközben is kemény mínuszokkal indul a meteorológiai tél Magyarországon.
Ebben az országban milliomosnak érezheted magad 13 ezer forintból: egy korsó sör 90 forint, egy üdítő 110 forint
Egy korsó sör kevesebb mint 90 forintért, üdítő 110 forintért, húsz kilométeres taxiút 1500 forintból: ilyen árakkal is találkozhat az utazó ebben az irszágban.
Megszólalt a MÁV-vezér a mezőkövesdi balesetről: nem műszaki hiba okozta a tragédiát, többször is tesztelték az érintett vonatot
MÁV-vezér: Az eddigi vizsgálatok alapján nem műszaki hiba okozta azt a keddi mezőkövesdi vonatbalesetet, amelyben egy egyetemista lány vesztette életét
Ezen a hétvégén véget ér a csapadékos időszak, így vasárnap már többórás napsütésre számíthatunk, a jövő hét elejétől azonban visszatér a téli, borongós idő.
A Pénzcentrum 2026. november 28.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, az EuroJackpot nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Mínusz 10 fokig zuhanhat a hőmérséklet: csípős hideg vár Magyarországra a hétvégén, itt a friss előrejelzés
Hűvös, változékony időjárás várható a hétvégén, így míg szombaton lassan felszakadozik a felhőzet, vasárnap hajnalban az északi völgyekben akár mínusz 10 fokos fagyra is készülni...
Bécs vagy Budapest? Kiderült, hol olcsóbb a karácsonyi vásár: ennyibe kerül a lángos, forralt bor, forró csoki a két fővárosban
Bécs vagy Budapest? Az adventi vásárokon nemcsak a hangulat, hanem az árak között is jelentős különbségek lehetnek.
Azonnali hatállyal törölte az összes járatát a népszerű fapados légitársaság: most jelentették be a csődöt
Az egekbe szökő üzemanyagárak miatt csődöt jelentett, és azonnali hatállyal minden járatát törölte a diszkont-légitársaság.
Egynapos karácsonyi álomutazásokat indít a MÁV: így juthatunk el kényelmesen a legjobb ünnepi forgatagokba
Idén is útra kelnek a MÁV Advent Expressz különvonatai, amelyekkel szállásfoglalás nélkül, egyetlen nap alatt, kényelmesen látogathatók meg Közép-Európa legszebb karácsonyi vásárai.
Hét és fél órát vesztegeltek a gép fedélzetén az Austrian Airlines Bécsből Valenciába tartó járatának utasai a tegnapi havazás miatt.
A turisták pénzt hoznak, munkahelyeket teremtenek, és olyan településeken is megélhetést biztosíthatnak, ahol kevés más lehetőség akad.
Péntek délután a kórházban belehalt sérüléseibe az a 18 éves nő, akit november 24-én vonszolt magával egy elinduló vonat a mezőkövesdi vasútállomáson.
Bejelentette Vitézy Dávid: vadiúj motorvonatok érkeznek erre a fontos vasúti vonalra – ekkor állhatnak forgalomba
A vasúttársaság az Európai Beruházási Bank hiteléből finanszírozza a járműbeszerzést, míg a szükséges 50 százalékos önerő fedezetét az ausztriai vasúti beruházások révén biztosítja.
A tragédia pillanatait az állomás három térfigyelő kamerája, valamint egy Volán-busz fedélzeti eszköze is rögzítette.
A zsúfoltságot csökkentenék a római Trevi-kútnál bevezetett kéteurós belépődíjjal, az intézkedésnek azonban nem várt következménye is lehet:
A belföldi utazók körében a Győr–Pannonhalma turisztikai térség vonzereje nőtt a leginkább.
Az eset körülményeit a hatóságok és a vasúttársaság a biztonsági kamerák felvételei alapján vizsgálják.
Súlyos részletek derültek ki a mezőkövesdi vonatbalesetről: ezt látták a térfigyelő kamerák a fiatal lány tragédiájából
Mozgó vonatról próbálhatott leszállni az az egyetemista lány, aki mindkét lábát elveszítette, és válságos állapotba került a mezőkövesdi vasútállomáson történt balesetben
-
Még több ügyet intéz el helyettünk a Gránit Guru (x)
Új funkciókkal bővült a Gránit Bank mesterséges intelligenciára épülő virtuális bankára.
-
Egyre többen finanszíroznák így az autóvásárlást: jelentős változás látszik a magyar piacon (x)
Az autóvásárlás ma már nem csupán arról szól, hogy valaki megtalálja a megfelelő járművet. A döntés során egyre nagyobb szerepet kap az is, hogy milyen finanszírozási lehetőségek állnak rendelkezésre, és ezek mennyire illeszkednek a háztartások költségvetéséhez.