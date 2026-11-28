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Érik a katasztrófa: az idei kukoricatermés a hazai igény felét sem fedezi, már az ukrán importot sem zárja ki a miniszter
A hazai kukoricatermés idén mintegy kétmillió tonnával marad el az éves felhasználási igénytől, ami egyre nehezebb helyzetbe hozza az állattartókat és a takarmánygyártókat. Bóna Szabolcs agrárminiszter tájékoztatása szerint a hiányt jelenleg román és lengyel beszerzésekből fedezik, de tervezik a szigorúan szabályozott, a hazai termelőket védő ukrán import bevonását is.
Az idei, mindössze 1,4 millió tonnás betakarított mennyiség a 3,4 millió tonnás belföldi szükségletnek alig több mint 40 százalékát fedezi. Mivel a feldolgozók már szeptember óta az új termést használják, a takarmánygyártóknak és az állattartóknak egyre nagyobb kihívást jelent az alapanyag-beszerzés. A helyzet súlyosságát jól érzékelteti, hogy a mostani mennyiség még a 2022-es, rendkívül aszályos év 2,8 millió tonnás termésének is csupán a fele.
A szűkös kínálat az árakban is egyértelműen megmutatkozik. Az elmúlt hónapokban a hazai takarmánykukorica tonnánkénti ára jellemzően 80 és 90 ezer forint között mozgott, de helyenként a 100 ezer forintot is megközelítette. Október végén az átlagos termelői ár meghaladta a 85 ezer forintot, ami éves összevetésben 18 százalékos drágulást jelent.
A piaci hiányt részben román és lengyel forrásokból igyekeznek pótolni, de már zajlanak az egyeztetések az ukrán behozatalról is, amely Magyar Péter és Volodimir Zelenszkij napokban tartott kárpátaljai találkozóján is napirendre került. Bóna Szabolcs ugyanakkor egyértelművé tette, hogy jelenleg még nem érkezik ukrán kukorica Magyarországra.
Az agrártárca a tervezett importot szigorúan az ellátási igényekhez igazítaná, a behozatalt pedig alapos ellenőrzésekhez és kvótákhoz kötné. Az ukrán szállítások ráadásul csak akkor indulhatnak meg, ha a hazai termés nagy részét már értékesítették és felhasználták. A minisztérium határozott célja, hogy elkerülje a 2022–2023-as szezon forgatókönyvét, amikor a hatalmas, 1,7 millió tonnát közelítő ukrán import hatására a belföldi felvásárlási árak tonnánként 50 ezer forint körüli szintre zuhantak. Ennek érdekében a most mérlegelt behozatalt a korábbinál lényegesen kisebb mennyiségre korlátozzák.
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Címlapkép: Balogh Zoltán, MTI/MTVA
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