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Elfogták az egyik legkeresettebb magyar bűnözőt: külföldre menekülhetett volna, végül Kisnémediben csaptak le rá
Elfogták az országos körözési toplista egyik szereplőjét, akit kábítószer-kereskedelem miatt öt év fegyházbüntetésre ítéltek, ám nem vonult be a büntetését letölteni. A férfi után európai és nemzetközi elfogatóparancsot is kiadtak, a fővárosi és a váci nyomozók összehangolt akciója végül Kisnémediben vezetett eredményre.
A Budapesti Rendőr-főkapitányság Célkörözési Osztályának és a Váci Rendőrkapitányságnak a munkatársai 2026. november 27-én reggel 7 óra 40 perckor fogták el az 52 éves férfit – közölte a rendőrség.
Az illetőt kábítószer-kereskedelem bűntette miatt jogerősen ötéves fegyházbüntetésre ítélték, ám a büntetés letöltését 2026 februárjában nem kezdte meg. Mivel felmerült, hogy külföldre menekülhetett, európai és nemzetközi elfogatóparancsot is kiadtak ellene.
Nemzetközi elfogatóparancs is érvényben volt ellene
A férfi felkerült az országos körözési toplistára is. A célkörözési osztály és a váci rendőrök széles körű adatgyűjtést és elemzőmunkát végeztek, amelynek eredményeként sikerült megállapítaniuk, hol tartózkodik a körözött személy.
A nyomozók végül Kisnémediben csaptak le rá, majd elfogását követően a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézetbe kísérték. Ott megkezdte a jogerősen kiszabott szabadságvesztésének letöltését.
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A rendőrség beszámolója szerint az elfogás a fővárosi és a váci nyomozók összehangolt munkájának eredménye.
Címlapkép: Mihádák Zoltán, MTI/MTVA
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