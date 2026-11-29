Elfogták az országos körözési toplista egyik szereplőjét, akit kábítószer-kereskedelem miatt öt év fegyházbüntetésre ítéltek, ám nem vonult be a büntetését letölteni. A férfi után európai és nemzetközi elfogatóparancsot is kiadtak, a fővárosi és a váci nyomozók összehangolt akciója végül Kisnémediben vezetett eredményre.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság Célkörözési Osztályának és a Váci Rendőrkapitányságnak a munkatársai 2026. november 27-én reggel 7 óra 40 perckor fogták el az 52 éves férfit – közölte a rendőrség.

Az illetőt kábítószer-kereskedelem bűntette miatt jogerősen ötéves fegyházbüntetésre ítélték, ám a büntetés letöltését 2026 februárjában nem kezdte meg. Mivel felmerült, hogy külföldre menekülhetett, európai és nemzetközi elfogatóparancsot is kiadtak ellene.

Nemzetközi elfogatóparancs is érvényben volt ellene

A férfi felkerült az országos körözési toplistára is. A célkörözési osztály és a váci rendőrök széles körű adatgyűjtést és elemzőmunkát végeztek, amelynek eredményeként sikerült megállapítaniuk, hol tartózkodik a körözött személy.

A nyomozók végül Kisnémediben csaptak le rá, majd elfogását követően a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézetbe kísérték. Ott megkezdte a jogerősen kiszabott szabadságvesztésének letöltését.

A rendőrség beszámolója szerint az elfogás a fővárosi és a váci nyomozók összehangolt munkájának eredménye.

Címlapkép: Mihádák Zoltán, MTI/MTVA