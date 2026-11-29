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Mozgalmas hét vár a magyar gazdaságra: több fontos statisztika is napvilágot lát, amelyekből kiderül, hogyan alakult az ország gazdasági teljesítménye, a boltok forgalma és az ipari árak. A KSH a harmadik negyedéves GDP-adatokat is frissíti, miközben az államháztartás november végi helyzetéről is érkezik tájékoztatás.
Több fontos gazdasági mutatóról is friss képet kaphatunk a jövő héten: a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) közzéteszi az októberi kiskereskedelmi forgalom és az ipari termelői árak adatait, emellett a harmadik negyedéves GDP második becslése is megérkezik. Az államháztartás november végi helyzetéről szintén beszámolnak, így az is kiderül, hogyan alakult a költségvetési hiány az év utolsó hónapja előtt.
A hetet az ipari termelői árak októberi adatainak közzététele indítja: hétfőn publikálja a KSH a friss számokat. Szeptemberben jelentősen gyorsult az áremelkedés üteme, az ipari termelői árak összességében 6,9 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbit, szemben az augusztusi 4,8 százalékos növekedéssel.
A belföldi értékesítési árak 7,2, az exportértékesítési árak 6,7 százalékkal emelkedtek szeptemberben. A harmadik negyedév mindhárom hónapjában gyorsult az áremelkedés mindkét értékesítési irányban, ezért különösen érdekes lesz, hogy októberben folytatódott-e a tendencia.
A magyar gazdaság teljesítményéről is új adatok érkeznek
Kedden a GDP harmadik negyedéves második becslését teszi közzé a KSH. Az első adatok alapján a magyar gazdaság július és szeptember között mindössze 0,1 százalékkal bővült az előző negyedévhez képest, éves összevetésben pedig 1,5 százalékos növekedést mért a hivatal.
A második negyedévben még 0,6 százalékos negyedéves és 1,7 százalékos éves GDP-növekedést regisztráltak. Az első három negyedév egészét tekintve a magyar gazdaság teljesítménye 1,7 százalékkal haladta meg az előző év azonos időszakáét.
Szintén kedden érkezik a Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság novemberi beszerzésimenedzser-indexe (BMI). Az októberi mutató szezonálisan kiigazított értéke 53,1 pont volt, ami 0,2 ponttal maradt el a szeptemberitől. Ez azt jelezte, hogy a feldolgozóipar bővülése kissé lassult az előző hónaphoz képest.
Kiderül, mekkora a költségvetési hiány november végén
Csütörtökön az államháztartás november végi helyzetéről közöl gyorstájékoztatót a Pénzügyminisztérium. Az októberi adatok szerint az önkormányzatok nélkül számított központi alrendszer hiánya 200,6 milliárd forint volt, ami 138,4 milliárd forinttal alacsonyabb az egy évvel korábbinál.
Az első tíz hónapban ugyanakkor összesen 5462,5 milliárd forintos deficit halmozódott fel. A hiány jelentős részét az augusztusi, a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF) felhasználásához kapcsolódó előfinanszírozások növelték: ezek 2186,9 milliárd forinttal emelték meg az egyenleget.
Ezek nélkül az első tíz havi deficit 3275,6 milliárd forint lett volna, ami 392,1 milliárd forinttal kedvezőbb a 2025 azonos időszakában mért értéknél.
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Csütörtökön a KSH a szolgáltatások harmadik negyedévi külkereskedelmi adatait is közzéteszi. A második negyedévben a szolgáltatások euróban számított exportja 11, importja pedig 13 százalékkal bővült éves összevetésben. A szolgáltatás-külkereskedelem aktívuma 3,394 milliárd eurót tett ki, 210 millió euróval többet, mint egy évvel korábban.
Az októberi bolti forgalom is fontos számokat hozhat
A hét egyik leginkább várt adatsora pénteken érkezik: ekkor teszi közzé a KSH az októberi kiskereskedelmi forgalom alakulását. Szeptemberben a boltok forgalmának volumene 4,3 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit, az előző hónaphoz képest pedig 1,1 százalékos növekedést mértek.
Az egyes üzlettípusok között jelentős különbségek mutatkoztak. Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben 0,1 százalékkal csökkent az értékesítés volumene, miközben a nem élelmiszer-kiskereskedelemben 8,7, az üzemanyag-kiskereskedelemben pedig 6,2 százalékos éves növekedést regisztráltak.
Január és szeptember között a kiskereskedelmi forgalom volumene összességében 4,3 százalékkal múlta felül az előző év azonos időszakának szintjét. Az októberi adatokból kiderülhet, hogy az ősz közepén is kitartott-e a bolti forgalom növekedése.
Pénteken a mezőgazdaság 2026-os teljesítményéről is előzetes adatokat közöl a KSH. Összehasonlításképpen: tavaly az agrárium kibocsátása meghaladta a 4400 milliárd forintot, ami 6,2 százalékos növekedést jelentett az előző évhez képest. A termelési árszínvonal 10 százalékkal emelkedett, miközben az állattenyésztés volumene 2,5 százalékkal nőtt. A mezőgazdaság teljes termelési volumene ugyanakkor 3,6 százalékkal csökkent, ezen belül a növénytermesztésé 8,7 százalékkal esett vissza.
A jövő heti adatokból így egyszerre kaphatunk képet a magyar gazdaság növekedéséről, a fogyasztás alakulásáról, az ipari árakról és a költségvetés helyzetéről.
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