Nem mindennapi eredményt ért el egy magyar családi húsüzem Németországban: hat nevezett termékéből mind a hat érmet szerzett a stuttgarti nemzetközi szakmai versenyen. A győrszemerei vállalkozás négy arany-, egy ezüst- és egy bronzminősítéssel tért haza, ráadásul a termékeket anonim módon, szigorú érzékszervi vizsgálatnak vetették alá. Megnéztük, milyen magyar húskészítményekkel sikerült meggyőzni a zsűrit, és mennyibe kerülnek ezek a boltokban.

Komoly nemzetközi sikert ért el egy Győr-Moson-Sopron vármegyei családi vállalkozás: a győrszemerei MEATOS Húsműhely Kft. mind a hat nevezett termékét díjazta a németországi SÜFFA 2026 szakmai versenyének zsűrije. A KRIMBO márka négy arany-, egy ezüst- és egy bronzérmet szerzett Stuttgartban. A magyar vállalkozás két kategóriában, a 20. Nemzetközi Nyers Sonka Versenyen és a 20. Nemzetközi Nyers Kolbász Versenyen indult.

A SÜFFA Németország egyik meghatározó húsipari szakvására, amelyet 2026. november 7–9. között rendeztek meg a stuttgarti vásárközpontban. A háromnapos esemény a húsfeldolgozással, a hentesiparral és az élelmiszer-kereskedelemmel foglalkozó vállalkozásoknak kínált bemutatkozási és kapcsolatépítési lehetőséget. A kiállításon a hagyományos húsipari technológiák mellett a gyártás automatizálása, a munkaerőhiányra adott megoldások, az értékesítés és a digitális fejlesztések is hangsúlyt kaptak. A rendezvényen több mint 7800 szakmai látogató vett részt.

A szakvásár egyik fontos programeleme a nemzetközi minőségi verseny, amelyen különböző húsipari termékeket értékelnek. A 2026-os megmérettetésen 525 terméket vizsgáltak meg, amelyek közül 499 kapott valamilyen érmet. A bírálatok során többek között a termékek megjelenését, illatát, ízét és állományát veszik figyelembe. A versenyeken nyers sonkák, nyers kolbászok, főtt kolbászok és más húskészítmények is szerepelnek, a rendezvény pedig külön versenyt biztosít a húsipari szakmát tanuló diákoknak is.

A SÜFFA nemzetközi szakmai versenyein a termékeket a német hentesipari szövetség (DFV) értékelési rendszere alapján, érzékszervi vizsgálattal bírálják el. A zsűri több szempontot is figyelembe vesz: értékeli a készítmények külső megjelenését, színét, összetételét, állományát, illatát és ízét. A verseny egyik fontos sajátossága, hogy a termékeket anonim módon vizsgálják, vagyis a bírálók nem tudják, melyik gyártó készítette az adott mintát.

Az értékelés során legfeljebb 50 pontot lehet szerezni. Az aranyéremhez a maximális 50 pontot kell elérni, az ezüstminősítés 45-49 pont között jár, míg a 40-44 pontot elérő termékek bronzérmet kapnak. A minősítések tehát nem pusztán a nevezők egymáshoz viszonyított helyezését tükrözik, hanem egy előre meghatározott szakmai követelményrendszernek való megfelelést is.

Ennyibe kerülnek a díjnyertes magyar húskészítmények

A nyers kolbászok között a KRIMBO SNACK KOLBÁSZ és a KRIMBO KOLBÁSZ aranyérmet kapott, míg a KRIMBO TÉLIKOLBÁSZ ezüstminősítést szerzett. A sonkák és érlelt húskészítmények mezőnyében a KRIMBO RUSTIQ KOLOZSVÁRI és a KRIMBO RUSTIQ KARAJ bizonyult aranyérmesnek, a KRIMBO RUSTIQ TARJA pedig bronzérmet kapott.

A KRIMBO termékei Magyarországon is megvásárolhatók, többek között a webáruházuk kínálatában, de több fizikai hentesüzletben is lehet velük találkozni. Az online feltüntetett árak alapján a díjazott készítmények között a kisebb kiszerelésű snack kolbász valamivel ezer forint alatt kaphatók, a nagyobb érlelt húskészítményekért több ezer forintot kell fizetni.

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A jelenleg feltüntetett árak szerint:

KRIMBO SNACK KOLBÁSZ: 954 forint.

KRIMBO KOLBÁSZ: 2222 forint.

KRIMBO TÉLIKOLBÁSZ: 2222 forint.

KRIMBO RUSTIQ KOLOZSVÁRI: 5823 forint.

KRIMBO RUSTIQ KARAJ: 4900 forint.

KRIMBO RUSTIQ TARJA: 5950 forint.

A győrszemerei MEATOS Húsműhely mellett az Ozsvárt Kolbászműhely is eredményesen szerepelt a 2026-os stuttgarti SÜFFA szakmai versenyén. A karmacsi családi vállalkozás saját beszámolója szerint ezúttal öt érmet szerzett a sütőkolbászok mezőnyében: három arany- és két ezüstminősítést kapott. A műhelynek már 2024-ben is sikerült felhívnia magára a figyelmet Stuttgartban, akkor két sütőkolbászával érdemelt ki aranyérmet.

A vállalkozás termékeit több budapesti és vidéki vendéglátóhelyen is meg lehet kóstolni, webshopjukat viszont leállították, mert a futárszolgálatok sok esetben nem kézbesítették időben a hűtendő termékeket a vásárlóknak, ami mondanunk sem kell, mekkora problémát jelent - így az ő aktuális áraikról nem tudtunk tájékozódni.