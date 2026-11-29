A világ legnagyobb luxusipari cégbirodalmát, az LVMH-t irányító Bernard Arnault mind az öt gyermeke a családi vállalatnál dolgozik, az utódlás kérdése azonban egyelőre nem időszerű. Egy friss dokumentum szerint a 77 éves üzletember akár 95 éves koráig is a holding élén maradhat, miközben a család határozottan cáfolja az örökösök közötti rivalizálásról szóló pletykákat

Franciaország leggazdagabb családjáról idén novemberben jelent meg Émilie Lanez Monsieur et les siens (Az úr és övéi) című könyve. A kötet bennfentes beszámolók alapján tárja fel, miként készítette fel Arnault már kisgyermekkoruktól fogva az öt örököst a cégbirodalom irányítására. A milliárdos rendkívüli energiát fektetett az oktatásukba, legidősebb lányát személyesen tanította, fiainak pedig maga választott magántanárokat a szigorú felkészítéshez - írja a Guardian.

A tudatos nevelés eredményeként ma már mind az öt testvér vezető pozíciót tölt be a cégcsoportnál. Delphine a Diort vezeti, Antoine az LVMH vállalati arculatáért és fenntarthatósági stratégiájáért felel, míg Alexandre, Frédéric és Jean olyan márkák irányításában vesz részt, mint a Moët Hennessy, a Loro Piana és a Louis Vuitton. Bár a helyzet sokakat emlékeztet a generációváltást övező hatalmi harcokra, a család igyekszik eloszlatni a feltételezéseket. Idén az üzletember és felesége is nyilvánosan cáfolta, hogy ellentétek feszülnének a testvérek között. Hangsúlyozták, hogy önmagában az a tény, miszerint öt határozott személyiség dolgozik egy vállalatnál, még nem jelent családi drámát.

Az elnöki szék átadása egyébként sem tűnik sürgősnek. Egy a napokban nyilvánosságra került dokumentum alapján Arnault mandátuma akár 95 éves koráig is meghosszabbítható, miután az LVMH-nál tavaly 85 évre emelték a vezérigazgatói korhatárt.

A több mint százmilliárd dolláros vagyonnal rendelkező mágnás befolyása jócskán túlmutat a luxusiparon. Számos jelentős francia médium – köztük a Le Parisien és a Paris Match – tulajdonosa, valamint a legmagasabb szintű állami diplomáciai események rendszeres résztvevője, aki Donald Trump barátjaként az amerikai elnök második beiktatásán is jelen volt. Az általa felépített LVMH eközben folyamatosan bővül, és ma már több mint 75 luxusmárkát tömörít. A Louis Vuitton és a Dior mellett a portfólió részét képezi többek között a Tiffany, a Givenchy, a Dom Pérignon, a Bulgari és a Loro Piana is.