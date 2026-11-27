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Nagy dobásra készül az Auchan Magyarországon: teljesen megújulnak a hazai áruházak
Közel ötmilliárd forintos beruházással újítja meg három hazai áruházát az Auchan. A tegnap átadott solymári és a ma nyíló budapesti, újhegyi üzlet után decemberben Miskolcon is bemutatkozik az új generációs formátum, amely a vállalat nagyszabású, 2032-ig tartó hálózatbővítési stratégiájának alappillére - közölte az üzletlánc.
Az Auchan év elején meghirdetett hétéves stratégiájának fő célja, hogy 2032-re megháromszorozza a forgalmát egy többféle boltformátumra épülő országos hálózat kialakításával. Ennek jegyében a jövő év elején kisebb, belvárosi kényelmi üzletek nyitását is tervezik, az online rendelések átvételét pedig már most öt hűtött, fővárosi csomagautomata teszi egyszerűbbé.
Az átalakított üzletek eladótereit teljesen újragondolták, így a friss élelmiszerek és a szezonális áruk a korábbinál is nagyobb hangsúlyt kaptak. Kiemeltebb, központi helyre kerültek az egészségtudatos termékek, az állateledelek, a háztartási cikkek és a vegyi áruk. A modernizáció érintette a csemege- és a zöldség-gyümölcs pultokat, a pékségeket pedig új kemencékkel szerelték fel. A vásárlói élményt a bejáratoknál elhelyezett, készételeket kínáló hűtők és önkiszolgáló kávépontok javítják.
A tegnap megnyílt solymári hipermarketben egy melegételeket kínáló bisztró, látványkonyha, olvasósarok és sportközvetítéseket sugárzó pihenőzóna is helyet kapott. A vásárlók tájékozódását és kényelmét közel száz digitális kijelző, egy tizenhat négyzetméteres LED-fal, valamint egy mesterséges intelligencián alapuló borkiválasztó rendszer támogatja.
A ma megnyíló, négyezer négyzetméteres újhegyi egység az Auchan első olyan kompakt hipermarkete, amelyet egy korábbi szupermarketből alakítottak át. Az üzlet a megszokottnál lényegesen szélesebb tartósélelmiszer- és non-food kínálattal, felújított frissárurészleggel, újraindított csemegepulttal és egy kávézós pihenőzónával várja a vevőket. A fejlesztési program harmadik állomásaként jövő hónapban a miskolci áruház is megújult belső térrel nyitja meg kapuit.
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