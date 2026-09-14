Sorra zárnak be a magyar éttermek: kiderült a fájó igazság, ezt már a családok sem tudják kifizetni

Sorra érkeznek a hírek bezáró éttermekről, csökkenő forgalomról, óvatosabb vendégekről. Egy sajtó-háttérbeszélgetésen Herczeg Zoltán gasztronómiai szakértő és Pogátsa Zoltán közgazdász-szociológus arról beszélt: a magyar vendéglátás gondjai mögött nem pusztán éttermi problémák állnak. A szektor válsága valójában a magyar társadalom jövedelmi helyzetéről, a középosztály gyengeségéről és Budapest túlsúlyáról is szól.

Rengeteg vendéglátóhely-tulajdonos küzd ma a fennmaradásért Magyarországon. Bezárások, alacsony forgalom, kiszámíthatatlan költségek és megváltozó fogyasztói szokások jellemzik a szektort. A kérdés azonban már nem csak az, hogy túl sok-e az étterem, vagy túl kevés a vendég. Sokkal inkább az: válságban van-e a vendéglátás, vagy egy mélyebb társadalmi probléma látszik meg az éttermek asztalainál?

A Dining Guide Év Étterme Díjátadó Gálát megelőző sajtóbeszélgetésen Herczeg Zoltán, a Dining Guide felelős kiadója azt mondta: a vendéglátás évek óta nehéz helyzetben van, de 2019 után látványosan romlottak a számok. Mint fogalmazott, a Covid-válság, majd az energiaválság és az infláció olyan terheket rakott a szektorra, amelyek után egyre több étterem nem tudott talpon maradni.

Tapasztalatai szerint 2019 előtt még nőtt a melegkonyhás vendéglátóhelyek száma, azóta viszont folyamatos csökkenés látszik. Herczeg szerint korábban évről évre lehetett beszámolni új, minőségi éttermek megjelenéséről, mostanra azonban egyre több olyan hely is bezár, amelyről korábban nehéz lett volna elképzelni, hogy eltűnik a piacról.

A szakértő szerint az éttermek jelentős része forgalomcsökkenésről számol be, sok helyen 10-20 százalékos visszaesést is emlegetnek. Különösen aggasztó, hogy miközben a külföldi vendégek száma nőhet, ez nem feltétlenül jelenik meg arányosan az éttermek forgalmában.

„A magyarok szegények, és Magyarország nagyon egyenlőtlen társadalom”

Pogátsa Zoltán közgazdász-szociológus szerint a vendéglátás problémáinak egyik legfontosabb oka a magyar társadalom jövedelmi szerkezete. Mint mondta, nagyon nyersen fogalmazva: a magyarok szegények, Magyarország pedig nagyon egyenlőtlen társadalom. A szakember szerint

ha európai összevetésben nézzük a jövedelmeket, akkor a magyar társadalom jelentős része nem éri el azt a szintet, amely mellett rendszeresen étterembe, szállodába vagy más szolgáltatásokba járhatna.

Pogátsa úgy fogalmazott: a magyarok nagyjából kétharmada az európai értelemben vett középosztálybeliség küszöbe alatt él. Szerinte ezért félrevezető lehet csak az átlagjövedelmekből kiindulni. Magyarországon ugyanis az átlagot erősen torzítja a viszonylag kevés magas jövedelmű és a sok alacsony jövedelmű ember. A mediánjövedelem, illetve az elkölthető jövedelem sokkal pontosabban mutatja meg, mire van ténylegesen pénze a háztartásoknak.

Pogátsa szerint a magyarok éttermi költéseinek visszafogása teljesen racionális reakció.

A Covid óta eltelt időszakban Magyarországon kiugró inflációs hullám söpört végig, az élelmiszerárak drasztikusan emelkedtek, az ingatlanárak pedig hosszabb távon is komoly terhet jelentenek a családoknak. Ilyen helyzetben szerinte érthető, ha sokan „behúzzák a kéziféket”, és elsőként az olyan kiadásokat vágják vissza, mint az étterem, a szálloda vagy a szórakozás.

Budapest még bírja, a vidék nagy része leszakad

A beszélgetés egyik hangsúlyos témája volt Budapest és a vidék közötti különbség. Pogátsa Zoltán szerint Magyarországon rendkívül erős a főváros-központúság. Pozitív népesedési és gazdasági dinamika szerinte lényegében három térségben látszik: Budapest és tágabb vonzáskörzete, Győr-Sopron térsége, valamint a Balaton környéke. Utóbbit a szakember már „Budapest tavaként” írta le.

Ezzel szemben az ország nagy részén negatív népesedési folyamatok, elvándorlás és gyengébb jövedelmi viszonyok jellemzőek. Pogátsa szerint ez közvetlenül kihat a vendéglátásra is: ahol nincs fizetőképes helyi középosztály, ott nehéz stabil éttermi kultúrát építeni.

Herczeg Zoltán ezt a gasztronómiai oldalról is megerősítette. A kiadvány top 100-as listáján ugyan igyekeznek erősen figyelni a vidéki éttermekre, mégis az látszik, hogy a minőségi vendéglátásban Budapest túlsúlya meghatározó. Mint mondta, a legjobb száz közé kerülő éttermek jelentős része budapesti, miközben fejlettebb gasztronómiai országokban, például Olaszországban vagy Franciaországban a kiemelkedő éttermek nagyobb része vidéken működik. Herczeg szerint ez azért fontos, mert

ahol van erős vidéki csúcsétterem, ott általában van mögötte egy szélesebb, fizetőképes vendégkör is: középosztálybeli családok, helyi vállalkozók, turisták, akik nem csak különleges alkalommal ülnek be étterembe.

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Nem lehet egy Bajnokok Ligája-döntőre építeni egy ágazatot

Budapest vendéglátását jelentősen befolyásolják a nagy nemzetközi események. Egy Forma-1-es hétvége, egy Bajnokok Ligája-döntő vagy egy nagy koncert érezhetően megtöltheti a várost, a szállodákat és az éttermeket. Herczeg szerint azonban komoly baj, ha egy vendéglátóhely vagy akár egy teljes szektor abban bízik, hogy néhány kiemelt esemény „megmenti az évet”.

Mint mondta, ezek az események inkább bónuszok lehetnének, nem pedig mentőövek. A vendéglátás stabil bázisát a helyi fogyasztóknak kellene adniuk: annak a magyar alsó- és felső középosztálynak, amely rendszeresen, kiszámíthatóan megengedheti magának az éttermezést.

Herczeg Zoltán szerint jelenleg Budapest turisztikai útvonalain sok vendéglátóhely erősen kitett a külföldi forgalomnak. Ha viszont a külföldi vendégek vagy a nagy események elmaradnak, könnyen kiderül, hogy a hazai kereslet önmagában nem elég erős.

Megváltozott, mit várunk egy étteremtől

A szakértők szerint nem csak a pénz lett kevesebb, hanem az éttermekkel szembeni elvárások is átalakultak. Herczeg Zoltán szerint ma már nem elég, ha egy étteremben jó az étel. Legalább három dolog számít: az étel minősége, a szerviz, valamint a vendégélmény.

A fiatalabb generációk sokszor nem egyszerűen vacsorázni akarnak, hanem valamilyen történet, hangulat, koncepció részesei lenni. A klasszikus vendéglői modell ezért egyre nehezebb helyzetbe kerül, különösen akkor, ha nem tud megújulni. Herczeg szerint a magyar piacon fájóan hiányzik az erős, középkategóriás, megfizethető, stabil minőséget nyújtó éttermi réteg.

A fogyasztási szokások változását az alkoholpiacon is látni. A sör- és borfogyasztás csökken, miközben a koktélok és a spirit kategória népszerűbbé válik. Pogátsa szerint ez részben generációs kultúraváltás: a korábbi, sokszor túlzott alkoholfogyasztásra épülő kelet-európai minták lassan gyengülnek, a városi fiatalok körében pedig más típusú fogyasztás válik divatossá.

Nem az éttermek tűnnek el először, hanem a középosztály

A beszélgetés végkövetkeztetése szerint a vendéglátás válsága nem választható el a magyar gazdaság és társadalom állapotától. Ha nincs elég széles, fizetőképes középosztály, akkor nincs stabil éttermi piac sem. Ha a vidék elnéptelenedik és leszakad, ott a minőségi vendéglátás is nehezen marad meg. Ha Budapest túlzottan a turistákra és az alkalmi nagy eseményekre épít, akkor sérülékeny marad a fővárosi éttermi világ is.

Herczeg Zoltán szerint a szektorban szemléletváltásra van szükség: az éttermeknek folyamatosan figyelniük kell a vendégek változó igényeit, és arra kell választ adniuk, hogy kiknek, milyen élethelyzetben, milyen élményt kínálnak.

Pogátsa Zoltán ennél szélesebb társadalompolitikai következtetést vont le:

szerinte Magyarországnak erősebb középosztályra van szüksége, mert nem lehet csak a felső néhány jövedelmi tizedre gazdaságot, szolgáltató szektort vagy vendéglátást építeni.

Vagyis ha eltűnnek az éttermek, az nem pusztán a vendéglátás válsága. Az annak a jele is lehet, hogy túl kevesen vannak Magyarországon azok, akik megengedhetik maguknak, hogy rendszeresen vendégek legyenek.