Bár az árbevétele lényegében stagnált, közel 38 százalékkal, 1,94 milliárd euróra növelte nettó eredményét a legtöbb IKEA-áruházat üzemeltető Ingka Csoport a 2026 augusztusában zárult pénzügyi évben. A kiemelkedő profitbővülés hátterében elsősorban ázsiai ingatlanügyletek állnak, miközben a vállalat ősszel nagyszabású európai árcsökkentésbe kezdett, Magyarországon pedig jelentősen megugrott a konyhabútorok iránti kereslet.

A cégcsoport közleménye szerint a teljes árbevétel minimálisan, 41,37 milliárd euróra csökkent, az üzemi eredmény viszont 50 százalékkal, 2,17 milliárd euróra ugrott. A jövedelmezőség látványos javulása javarészt három kínai bevásárlóközpont értékesítésének köszönhető. Az érintett komplexumok egy közös tulajdonú ingatlanalapba kerültek, így a vállalatcsoport már csak az üzemeltetésükért felel. A pénzügyi mutatókat az ingatlantranzakciók mellett a kiskereskedelmi üzletág hatékonyabb működése is támogatta.

A közvetlenül az Ingkához tartozó IKEA Retail bevétele – változatlan értékesítési volumen mellett – sorozatban harmadik éve mérséklődött, ezúttal 38,8 milliárd euróra. A számok jól tükrözik a vásárlási szokások átalakulását, hiszen miközben a fizikai áruházak látogatottsága némileg visszaesett, az online felületeket a korábbinál is többen, 4,2 milliárd alkalommal keresték fel. A vállalat az elmúlt évben újabb kisebb üzletekkel és tervezési pontokkal bővítette hálózatát, a házhoz szállítások felgyorsítása érdekében pedig felvásárolta a mesterséges intelligencián alapuló logisztikai szoftvereket fejlesztő Locus nevű céget.

Már a most futó pénzügyi év elején, idén szeptemberben 1,2 milliárd eurós európai árcsökkentési programot indított a hálózat, amely országonként eltérő kínálattal és mértékben több száz terméket érint. A magyar piac teljes forgalmáról nem közöltek pontos számokat, az viszont kiderült, hogy a konyhabútorok és kiegészítők értékesítése 12 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit. Emellett itthon egyre sikeresebb a használt cikkek újraértékesítését célzó "Bútorok második élete" szolgáltatás is, amelynek forgalma egy év alatt 34 százalékkal emelkedett.