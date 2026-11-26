Versenyfelügyeleti eljárást indított a dán gyökerű nemzetközi bútoráruházlánc magyarországi leányvállalata, a JYSK Kft. ellen a Gazdasági Versenyhivatal. A nemzeti versenyhatóság észlelése szerint a cég 2025 januárjától alkalmazott akciótartási gyakorlatában olyan rendszerszintű sajátosságok azonosíthatóak, amelyek komoly aggályokat vetnek fel a fogyasztói tájékoztatás és a kereskedelmi kommunikáció átláthatósága kapcsán.

A hatóság feltételezései szerint a vállalkozás jelentős számú terméket értékesít rendszeresen hosszabb ideig akciós időszakok keretében, mint normál árazás mellett. Ezen felül a versenyhatóság azt is eljárás tárgyává tette, hogy a cég ellentmondásos tájékoztatást adhatott a kedvezmények időtartamáról, mivel az akciós újságokban feltüntetett határidők helyenként eltértek a vállalkozás hivatalos weboldalán közzétett információktól.

A Gazdasági Versenyhivatal észlelte, hogy a JYSK Kft. 2025 januárjától alkalmazott akciótartási gyakorlatában olyan rendszerszintű sajátosságok azonosíthatóak, amelyek a kereskedelmi kommunikáció átláthatóságával és a fogyasztói tájékoztatás megfelelőségével kapcsolatos aggályokat vethetnek fel - közölte a GVH. A vállalkozás a versenyhivatal szerint

valószínűsíthetően jelentős számú termékét rendszeresen hosszabb ideig értékesíti akciós időszakok keretében, mintsem normál árazás mellett;

egyes, akciós újságokban szereplő termékei esetében a kedvezmények időtartamára vonatkozó tájékoztatásai ellentmondásosak. A feltüntetett akciós időszakok ugyanis egyes esetekben eltérnek a vállalkozás honlapján közzétett információktól, ami nehezítheti a fogyasztók számára a kedvezmények feltételeinek áttekintését.

A GVH felhívta a vállalkozások figyelmét, hogy az akciós időszakok túl hosszú, illetve kisebb kihagyásokkal történő túl gyakori megismétlése egyazon termék, vagy termékcsoport esetében tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot valósíthat meg.

Hangsúlyozták: a versenyfelügyeleti eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy a vállalkozás a jogsértést elkövette. Az eljárás a tények tisztázására és ezen keresztül a feltételezett jogsértés bizonyítására irányul. Az eljárás lefolytatására biztosított időtartam három hónap, amely indokolt esetben két alkalommal, egyenként legfeljebb két hónappal meghosszabbítható.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Sikeresnek látszik a JYSK stratégiája

A JYSK üzletileg kifejezetten sikeres időszakot zárt a 2025/26-os pénzügyi évben: a vállalat történetében először lépte át a százmilliárdos lélektani határt Magyarországon: az áruházi és az online értékesítésből származó együttes árbevétele 12,7 százalékkal emelkedve elérte a 100,3 milliárd forintot. A vásárlói létszám 6,1 százalékkal, mintegy 212 ezer fővel bővült az előző évhez képest. A hálózatfejlesztési program keretében négy új áruházat nyitottak az országban, két üzletet kibővítettek, tíz meglévő egységet pedig átépítettek.

A magyarországi növekedés szervesen illeszkedik a cégcsoport globális terjeszkedési stratégiájához. A JYSK nemzetközi árbevétele 12,9 százalékkal 52,3 milliárd dán koronára, azaz hozzávetőleg 7 milliárd euróra nőtt. A vállalat rekordszámú, 168 új üzletet nyitott Európában és Afrikában, valamint 226 áruházfejlesztési projektet fejezett be. A 49 országban jelen lévő, több mint 3700 áruházból álló hálózat világszerte több mint 14 millió új vásárlót vonzott be.