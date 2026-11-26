A GVH által működtetett rendszerben 140 kategóriában mintegy 5000 termék ára követhető nyomon.
Vizsgálódik a Gazdasági Versenyhivatal a JYSK hosszú akciói körül: ettől vált olyan gyanússá az utobbi időben a dán bútorlánc
Versenyfelügyeleti eljárást indított a dán gyökerű nemzetközi bútoráruházlánc magyarországi leányvállalata, a JYSK Kft. ellen a Gazdasági Versenyhivatal. A nemzeti versenyhatóság észlelése szerint a cég 2025 januárjától alkalmazott akciótartási gyakorlatában olyan rendszerszintű sajátosságok azonosíthatóak, amelyek komoly aggályokat vetnek fel a fogyasztói tájékoztatás és a kereskedelmi kommunikáció átláthatósága kapcsán.
A hatóság feltételezései szerint a vállalkozás jelentős számú terméket értékesít rendszeresen hosszabb ideig akciós időszakok keretében, mint normál árazás mellett. Ezen felül a versenyhatóság azt is eljárás tárgyává tette, hogy a cég ellentmondásos tájékoztatást adhatott a kedvezmények időtartamáról, mivel az akciós újságokban feltüntetett határidők helyenként eltértek a vállalkozás hivatalos weboldalán közzétett információktól.
A Gazdasági Versenyhivatal észlelte, hogy a JYSK Kft. 2025 januárjától alkalmazott akciótartási gyakorlatában olyan rendszerszintű sajátosságok azonosíthatóak, amelyek a kereskedelmi kommunikáció átláthatóságával és a fogyasztói tájékoztatás megfelelőségével kapcsolatos aggályokat vethetnek fel - közölte a GVH. A vállalkozás a versenyhivatal szerint
- valószínűsíthetően jelentős számú termékét rendszeresen hosszabb ideig értékesíti akciós időszakok keretében, mintsem normál árazás mellett;
- egyes, akciós újságokban szereplő termékei esetében a kedvezmények időtartamára vonatkozó tájékoztatásai ellentmondásosak. A feltüntetett akciós időszakok ugyanis egyes esetekben eltérnek a vállalkozás honlapján közzétett információktól, ami nehezítheti a fogyasztók számára a kedvezmények feltételeinek áttekintését.
A GVH felhívta a vállalkozások figyelmét, hogy az akciós időszakok túl hosszú, illetve kisebb kihagyásokkal történő túl gyakori megismétlése egyazon termék, vagy termékcsoport esetében tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot valósíthat meg.
Hangsúlyozták: a versenyfelügyeleti eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy a vállalkozás a jogsértést elkövette. Az eljárás a tények tisztázására és ezen keresztül a feltételezett jogsértés bizonyítására irányul. Az eljárás lefolytatására biztosított időtartam három hónap, amely indokolt esetben két alkalommal, egyenként legfeljebb két hónappal meghosszabbítható.
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Sikeresnek látszik a JYSK stratégiája
A JYSK üzletileg kifejezetten sikeres időszakot zárt a 2025/26-os pénzügyi évben: a vállalat történetében először lépte át a százmilliárdos lélektani határt Magyarországon: az áruházi és az online értékesítésből származó együttes árbevétele 12,7 százalékkal emelkedve elérte a 100,3 milliárd forintot. A vásárlói létszám 6,1 százalékkal, mintegy 212 ezer fővel bővült az előző évhez képest. A hálózatfejlesztési program keretében négy új áruházat nyitottak az országban, két üzletet kibővítettek, tíz meglévő egységet pedig átépítettek.
A magyarországi növekedés szervesen illeszkedik a cégcsoport globális terjeszkedési stratégiájához. A JYSK nemzetközi árbevétele 12,9 százalékkal 52,3 milliárd dán koronára, azaz hozzávetőleg 7 milliárd euróra nőtt. A vállalat rekordszámú, 168 új üzletet nyitott Európában és Afrikában, valamint 226 áruházfejlesztési projektet fejezett be. A 49 országban jelen lévő, több mint 3700 áruházból álló hálózat világszerte több mint 14 millió új vásárlót vonzott be.
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