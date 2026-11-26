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Váratlan fordulat a háborúban: Kim Dzsongun hirtelen leállította az Oroszországnak szánt fegyverszállítmányokat
Észak-Korea ideiglenesen leállította az Oroszországnak nyújtott katonai támogatást egy diplomáciai vita miatt, amely Moszkva Dél-Koreával kapcsolatos politikája nyomán robbant ki. Az ukrán katonai hírszerzés (HUR) november 26-i jelentése szerint a fegyverszállítások felfüggesztéséről személyesen Kim Dzsongun észak-koreai vezető döntött - számolt be a Kyiv Independent.
A két ország közötti feszültség októberben lángolt fel, amikor Andrej Rugyenko orosz külügyminiszter-helyettes arról beszélt, hogy Moszkva kész lenne segíteni a Szöul és Phenjan közötti ellentétek enyhítésében. Cso Szonhi észak-koreai külügyminiszter erre élesen reagálva közölte, hogy az ilyen kijelentések ellentétesek a két állam szövetségével, egyúttal hivatalos magyarázatot követelt Oroszország Dél-Koreával kapcsolatos politikájára.
A nézeteltérés azonnali következményekkel járt. Phenjan kitiltotta légteréből az orosz katonai szállító repülőgépeket, valamint leállította a KN–23-as ballisztikus rakéták és a tüzérségi lőszerek szállítását. Emellett Észak-Korea egyelőre visszautasította azt az orosz kérést is, hogy a jelenleg mintegy 8500 fős oroszországi katonai kontingensét 50 ezer főre bővítse.
Phenjan az elmúlt időszakban az orosz hadigépezet kulcsfontosságú támogatójává vált. A jelentős fegyverszállítások mellett eredetileg mintegy 14 ezer észak-koreai katonát küldtek az orosz erők megsegítésére, akik közül a nyugati, dél-koreai és ukrán becslések szerint már több mint hatezren életüket vesztették. Az ukrán hírszerzés információi alapján az észak-koreai 11. különleges műveleti hadtest egységei továbbra is a kurszki régióban tartózkodnak, míg egy rakétaegységük nyár közepe óta a voronyezsi területen tevékenykedik.
Bár Vlagyimir Putyin és Kim Dzsongun kapcsolata a 2024-ben megkötött, kölcsönös védelmi záradékot is tartalmazó átfogó stratégiai partnerségi szerződéssel rendkívül szorossá vált, a mostani diplomáciai konfliktus átmeneti, de jelentős zavart okoz a két ország katonai együttműködésében.
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