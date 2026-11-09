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Közelkép alulról egy sor megosztott elektromos robogóról, amelynek középpontjában a sárga díszgyűrűs hátsó kerekek és a piros hátsó lámpák állnak; a járművek egy napsütéses napon rendezett sorban állnak egy városi járdán. Az eg
Vállalkozás

Ennyi volt, újabb multi vonul ki Magyarországról: november 15-ével mindenhol lehúzzák a rolót

Pénzcentrum
2026. november 9. 14:01 1 perc

Kivonul Magyarországról a Dott, a Revolut felhasználóit is érinti a dolog. 

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Teljesen kivonul a magyar piacról a bérelhető elektromos rollereket üzemeltető Dott - írja a revb.hu. A főváros utcáiról már el is tűntek a járművek, november 15-ig pedig az ország többi településén is végleg leáll a szolgáltatás.

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A döntés a Revolut felhasználóit is érinti. A fintech cég eddig bizonyos ügyfeleinek havonta egy alkalommal, 15 és 30 perc közötti díjmentes utazást biztosított a rollerszolgáltató járművein, a Dott távozásával azonban ez a kedvezmény értelemszerűen megszűnik.

A korábban TIER néven működő, zöld rollereket kínáló vállalat egyelőre nem közölte a kivonulás hivatalos okát. Bár a cég még nem kommentálta a lépést, érdemes felidézni, hogy a kormány éppen idén októberben jelentette be az elektromos rollerekre vonatkozó közlekedési szabályok szigorítását.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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