Az Országgyűlés kedden elfogadott adócsomagja jövőre alapjaiban formálja át a magyar adórendszert.
Döntött a Parlament! Két évig párhuzamosan működik a régi és az új kata: mutatjuk, mi változik 2027-től
Jelentősen átalakul a kisadózó vállalkozók tételes adója, miután kedden az Országgyűlés elfogadta az új katáról szóló törvényjavaslatot. A változtatásokkal szélesebb kör számára válik elérhetővé az adózási forma, és a katások ismét számlázhatnak cégeknek, vállalkozásoknak is. Ennek azonban ára van, a havi tételes adó összege emelkedik.
A képviselők 135 igen, 48 nem szavazattal és hat tartózkodás mellett fogadták el a javaslatot. Az új szabályok szerint a főfoglalkozású egyéni vállalkozók mellett már a mellékállásban vagy nyugdíj mellett vállalkozók, a külföldön biztosított személyek, a diákok, valamint a rokkantsági vagy rehabilitációs ellátásban részesülők is választhatják a katát.
A módosítás egyik legjelentősebb eleme, hogy ismét lehetővé teszi a cégeknek és más vállalkozásoknak történő számlázást. Az ilyen bevételek után a 22 millió forintos éves bevételi értékhatárig 15 százalékos adót, de legalább havi 100 ezer forintot kell fizetni.
A bevételi értékhatár is emelkedik. A jelenlegi 18 millió forint helyett már évi 22 millió forintos bevételig teljesíthető a tételes adó megfizetésével az adókötelezettség.
A havi tételes adó összege szintén változik. A főfoglalkozású egyéni vállalkozóknak 100 ezer forintot, a kiegészítő tevékenységet végzőknek pedig 50 ezer forintot kell majd fizetniük. A jelenlegi katások számára átmeneti időszakot biztosít a jogszabály. 2027. január 1. és 2028. december 31. között párhuzamosan működik majd a régi és az új kata, így az adózók választhatnak a két rendszer között.
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Akik a jelenlegi szabályok szerint maradnak katások, azoknak a mostani havi 50 ezer forintos tételes adó fokozatos emelésével kell számolniuk. Az összeg 2027. január 1-jétől 75 ezer forintra, 2028. január 1-jétől pedig 100 ezer forintra nő.
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