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Vállalkozás

Most közölte a Technológiai Minisztérium: vadiúj pályázatot hirdetnek, minimum 3 millió forintot, de akár 12 milliót is igényelhetsz

Pénzcentrum
2026. november 12. 19:45 2 perc

Több mint 3300 magyar mikro- és kisvállalkozás jut vissza nem térítendő támogatáshoz, összesen 30,7 milliárd forint értékben. A DIMOP Plusz két pályázatának nyertesei vállalkozásonként 3 és 12 millió forint közötti összeget fordíthatnak digitális fejlesztésekre, akár 90 százalékos támogatási intenzitás mellett. A pénzből számítógépeket, informatikai eszközöket, webáruházakat, vállalatirányítási rendszereket és mesterséges intelligenciára épülő megoldásokat is beszerezhetnek.

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Összesen 30,7 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást kapnak a magyar mikro- és kisvállalkozások a Digitális Megújulás Operatív Program Plusz (DIMOP Plusz) két pályázatán keresztül. A nyertes cégek egyenként 3 és 12 millió forint közötti forráshoz juthatnak, amelyet informatikai és digitális fejlesztésekre használhatnak fel.

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A támogatások túlnyomó része a Budapesten kívüli vállalkozásokhoz kerül. Az erre a körre kiírt pályázaton 3100 cég összesen 28,7 milliárd forintot nyert el. A fővárosi mikro- és kisvállalkozások számára meghirdetett konstrukcióban további több mint 200 vállalkozás jut közel 2 milliárd forinthoz.

A támogatási intenzitás akár a 90 százalékot is elérheti, ami különösen a kisebb cégek számára jelenthet komoly segítséget, hiszen saját forrásból gyakran nehezen tudnák finanszírozni a korszerű informatikai rendszerek bevezetését.

Webáruházakra és mesterséges intelligenciára is költhetnek

A támogatásból számos különböző digitális fejlesztést valósíthatnak meg a nyertes vállalkozások. A cégek többek között korszerű számítógépeket és informatikai eszközöket vásárolhatnak, új honlapokat és webáruházakat hozhatnak létre, valamint vállalatirányítási és ügyfélkezelési rendszereket vezethetnek be.

A fejlesztések között szerepelnek a felhőalapú szolgáltatások és az informatikai biztonsági megoldások is. A digitálisan kevésbé fejlett mikro- és kisvállalkozások mesterséges intelligenciához kapcsolódó beruházásokra szintén felhasználhatják a támogatást.

Emellett a projektekhez kapcsolódó képzési és tanácsadási szolgáltatások költségei is elszámolhatók. A cél nem pusztán az, hogy a vállalkozások új eszközöket szerezzenek be, hanem az is, hogy a digitális megoldások ténylegesen beépüljenek a mindennapi működésükbe.

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Magasabb digitális fejlettségi szintet kell elérniük a cégeknek

A pályázatok egyik fontos feltétele, hogy a támogatott vállalkozásoknak a fejlesztések eredményeként magasabb digitális fejlettségi szintre kell eljutniuk. A program így nem egyszerű eszközbeszerzési támogatásként működik, hanem a cégek technológiai felzárkózását is ösztönözni kívánja.

Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter szerint a cél, hogy a magyar kisvállalkozások a digitális fejlesztések segítségével bővítsék szolgáltatásaikat és termékportfóliójukat, képezzék munkavállalóikat, valamint kihasználják a legújabb technológiákban rejlő lehetőségeket.

A miniszter azt is jelezte, hogy a kis- és középvállalkozások digitalizációja a következő évek egyik legfontosabb feladata lesz. A Tudományos és Technológiai Minisztérium ezért hamarosan egy átfogó, a mostani pályázatoknál jóval nagyobb léptékű KKV-digitalizációs stratégiát is bemutat. A mostani fejlesztések az Európai Unió társfinanszírozásával, a DIMOP Plusz program keretében valósulnak meg.
Címlapkép: Getty Images
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