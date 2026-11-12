A miniszter arra is felhívta a figyelmet, hogy a jelentős támogatások ellenére nem nőtt érdemben a rendszeresen sportolók száma.
Most közölte a Technológiai Minisztérium: vadiúj pályázatot hirdetnek, minimum 3 millió forintot, de akár 12 milliót is igényelhetsz
Több mint 3300 magyar mikro- és kisvállalkozás jut vissza nem térítendő támogatáshoz, összesen 30,7 milliárd forint értékben. A DIMOP Plusz két pályázatának nyertesei vállalkozásonként 3 és 12 millió forint közötti összeget fordíthatnak digitális fejlesztésekre, akár 90 százalékos támogatási intenzitás mellett. A pénzből számítógépeket, informatikai eszközöket, webáruházakat, vállalatirányítási rendszereket és mesterséges intelligenciára épülő megoldásokat is beszerezhetnek.
Összesen 30,7 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást kapnak a magyar mikro- és kisvállalkozások a Digitális Megújulás Operatív Program Plusz (DIMOP Plusz) két pályázatán keresztül. A nyertes cégek egyenként 3 és 12 millió forint közötti forráshoz juthatnak, amelyet informatikai és digitális fejlesztésekre használhatnak fel.
A támogatások túlnyomó része a Budapesten kívüli vállalkozásokhoz kerül. Az erre a körre kiírt pályázaton 3100 cég összesen 28,7 milliárd forintot nyert el. A fővárosi mikro- és kisvállalkozások számára meghirdetett konstrukcióban további több mint 200 vállalkozás jut közel 2 milliárd forinthoz.
A támogatási intenzitás akár a 90 százalékot is elérheti, ami különösen a kisebb cégek számára jelenthet komoly segítséget, hiszen saját forrásból gyakran nehezen tudnák finanszírozni a korszerű informatikai rendszerek bevezetését.
Webáruházakra és mesterséges intelligenciára is költhetnek
A támogatásból számos különböző digitális fejlesztést valósíthatnak meg a nyertes vállalkozások. A cégek többek között korszerű számítógépeket és informatikai eszközöket vásárolhatnak, új honlapokat és webáruházakat hozhatnak létre, valamint vállalatirányítási és ügyfélkezelési rendszereket vezethetnek be.
A fejlesztések között szerepelnek a felhőalapú szolgáltatások és az informatikai biztonsági megoldások is. A digitálisan kevésbé fejlett mikro- és kisvállalkozások mesterséges intelligenciához kapcsolódó beruházásokra szintén felhasználhatják a támogatást.
Emellett a projektekhez kapcsolódó képzési és tanácsadási szolgáltatások költségei is elszámolhatók. A cél nem pusztán az, hogy a vállalkozások új eszközöket szerezzenek be, hanem az is, hogy a digitális megoldások ténylegesen beépüljenek a mindennapi működésükbe.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
Magasabb digitális fejlettségi szintet kell elérniük a cégeknek
A pályázatok egyik fontos feltétele, hogy a támogatott vállalkozásoknak a fejlesztések eredményeként magasabb digitális fejlettségi szintre kell eljutniuk. A program így nem egyszerű eszközbeszerzési támogatásként működik, hanem a cégek technológiai felzárkózását is ösztönözni kívánja.
Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter szerint a cél, hogy a magyar kisvállalkozások a digitális fejlesztések segítségével bővítsék szolgáltatásaikat és termékportfóliójukat, képezzék munkavállalóikat, valamint kihasználják a legújabb technológiákban rejlő lehetőségeket.
A miniszter azt is jelezte, hogy a kis- és középvállalkozások digitalizációja a következő évek egyik legfontosabb feladata lesz. A Tudományos és Technológiai Minisztérium ezért hamarosan egy átfogó, a mostani pályázatoknál jóval nagyobb léptékű KKV-digitalizációs stratégiát is bemutat. A mostani fejlesztések az Európai Unió társfinanszírozásával, a DIMOP Plusz program keretében valósulnak meg.
Lebukott a gázmaffia: fantomcégeken keresztül tüntettek el milliárdokat Magyarországon, ez volt a módszerük
Az ügyben még 2024-ben indult átfogó adóhatósági vizsgálat, miután kiderült, hogy egy kiterjedt céghálózat hatalmas összegeket tüntetett el a rendszerből.
Újabb legendás étterem húzza le a rolót Pesten: kifakadtak a tulajok, nem érdemes magas minőségű, de laza éttermet működtetni
Tizenegy év után, idén karácsonykor bezárja hetedik kerületi éttermét, az Escát Fehér Gábor séf és felesége, Kékedi Zsófi.
Ezzel veri át saját magát rengeteg magyar kisvállalkozó: milliós kiadás lehet az olcsó marketingtrükk eredménye
Több ezer követő még nem jelent több vásárlót. Megnéztük, milyen üzleti és jogi kockázatokkal járhat a népszerűség hajszolása a közösségi médiában.
Az eset ismét rávilágít arra, hogy a csempészek a legmindennapibb, ártalmatlannak tűnő használati tárgyakat is megpróbálják felhasználni a tiltott szerek bejuttatására.
A pénzügyőrök összesen 6610 doboz török zárjegyes cigarettát foglaltak le.
A negyedik alkalommal meghirdetett Év Pezsgője versenyre idén 30 tétellel neveztek a borászatok, a szakmai zsűri pedig vakteszten választotta ki a három legjobbat.
A fintech cég eddig bizonyos ügyfeleinek havonta egy alkalommal, 15 és 30 perc közötti díjmentes utazást biztosított a rollerszolgáltató járművein.
A drogériai árrésstop bejelentett, év végi kivezetése apropóján itt az idő a drogériai árrésstop uniós jogi tanulságaival foglalkozni.
Fontos novemberi adózási határidő közeleg: aki elmulasztja, az nagyon kemény, milliós bírságot kaphat
A globális minimumadó szabályai alá tartozó multinacionális vállalatcsoportok magyar csoporttagjaira vonatkozik.
Akár 82 százalékos kedvezmény, hetente változó ajánlatok, húszezer forintos készülékárengedmény és hosszabb részletfizetés is szerepel az idei novemberi akciók között.
A görög PPC energetikai vállalat 35 millió euróért felvásárolja a román Flanco elektronikai áruházláncot.
Óriási lebukás a magyar napelemes piacon: tízmilliós bírságot szabott ki az adóhatóság - egyre többen trükköznek már ezzel
30 millió forint bírságra számíthat az érintett cég.
Szürreális történet a fejér megyei Soponyáról: játékfegyverrel rabolt a helyi fiatal a postahivataltól - ez lett a pénz sorsa
A bejelentést követő gyors rendőri fellépésnek köszönhetően a nyomozók mindössze két órán belül azonosították és elfogták az elkövetőt.
A teljes keretösszegből a vissza nem térítendő támogatások értéke meghaladja a 600 milliárd forintot.
Teljes kapacitással újraindította a tavaly októberi tűzesetben súlyosan megrongálódott Dunai Finomító AV3 üzemét a Mol.
A brit áruházlánc az adózás és a tranzakciós költségek levonása után mintegy egymilliárd font nettó készpénzbevétellel számol.
Újabb támogatási programot jelentett be Kapitány István: ők a jogosultak az ingyenpénzre, ennyi a keretösszeg
A kormány 25 milliárd forintot fordít a magyar vállalkozások exportfejlesztésére
Észak-Európa egyik legnagyobb élelmiszergyártója áll a Sun Yan márka termékei mögött.
-
A Gránit Bankkal együtt tervezhetik a jövő bankját az Óbudai Egyetemen (x)
Az egyetemi tudás és a gyakorlati tapasztalat összekapcsolását helyezi előtérbe az Óbudai Egyetem és a Gránit Bank 2026. november 5-én aláírt együttműködési megállapodása.
-
Már a banki AI-t is kérdezhetjük költéseinkről (x)
Egyre nyitottabbak a banki ügyfelek arra, hogy a mesterséges intelligencia segítse őket pénzügyeik intézésében – mutat rá az NRC által a Gránit Bank számára készített digitális bankolási kutatás.