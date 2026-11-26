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Radikális terv a fővárosban: Karácsony Gergely teljesen kivezetné a rövid távú lakáskiadást
Karácsony Gergely főpolgármester a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének közgyűlésén ismertette Budapest készülő, új turisztikai stratégiáját. A városvezető a fenntartható turizmus és a szorosabb szakmai partnerség fontossága mellett bejelentette, hogy személyes álláspontja szerint 10-15 éven belül teljesen ki kellene vezetni az Airbnb-típusú, rövid távú lakáskiadást a fővárosból - jelentette a https://turizmus.com/cikk/business-travel/karacsony-gergely-mszesz-kozgyules-budapest-airbnb-rovid-tavu-lakaskiadas.
A főpolgármester – aki most először vett részt az érdekképviselet eseményén – kiemelte, hogy az önkormányzat újra kívánja gondolni a turisztikai ágazattal való kapcsolatát. A puszta túlélésre fókuszáló időszak után egy dinamikus fejlődési pályát kijelölő korszakot szeretnének nyitni. Széles körű konszenzusra és közös gondolkodásra hívta a szereplőket a Budapest Flow névre keresztelt stratégia kapcsán, amelyet a tervek szerint a 2026-os év utolsó Fővárosi Közgyűlésén vitatnak meg.
A városvezető rámutatott, hogy a turizmus csak akkor fenntartható, ha azt a helyi lakosság is elfogadja, és az ő érdekeiket is szolgálja. El kell kerülni, hogy Budapest a turisták ellen tiltakozó európai városok sorsára jusson. Mivel a főváros egyes részei a túlturizmustól, mások pedig a vendégek hiányától szenvednek, egy jobb szerkezetű ágazat megteremtése a cél. A vendégéjszakák számának növelése helyett a minőségi, magasabb költést generáló turizmusra fókuszálnának, tudatosan meghaladva a buliturizmust.
Ennek kapcsán feszítő problémának nevezte a rövid távú lakáskiadást. Karácsony Gergely úgy véli, az olcsó repülőjegyek és a kedvező árú magánszállások együttese rossz irányba viszi a várost. Kijelentette, hogy egy 10-15 éves felkészülési időszakot követően a rövid távú lakáskiadást teljesen fel kellene számolni Budapesten. A kieső szálláshely-kapacitást a szállodaiparnak kellene átvennie, ami új, akár a rozsdaövezeteket is érintő hotelberuházásoknak nyithatna teret.
A turizmus gazdasági súlyát érzékeltetve emlékeztetett arra, hogy Budapest adja a magyar GDP 38 százalékát. A kiszámítható, a lakosság és a szakma érdekeit egyaránt figyelembe vevő fejlődés érdekében a főváros és az állam közös részvételével hoznának létre egy új desztinációmenedzsment-szervezetet. Tervezik továbbá egy turisztikai tanács felállítását is, amelybe a főpolgármester a szállodaszövetség képviselőjének delegálását is kérte, hogy közösen határozhassák meg a budapesti turizmus jövőbeli irányait.
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Címlapkép: Purger Tamás, MTI/MTVA
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