A tánctérré alakított szerelvényen ismert hazai DJ-k és zenei kollektívák szolgáltatják a zenét, miközben a résztvevők az esti Budapest kivilágított utcáin utaznak keresztül.
Kőkemény NAV-razzia indul Magyarországon: itt állnak lesben az ellenőrök novemberben és decemberben
Az adóhatóság idén november és december folyamán is előre bejelentett ellenőrzéseket tart egyes településeken, vagy célzottan bizonyos típusú vállalkozásoknál. Az előre jelzett dátumokon kívül is bármikor, bárhol tarthatnak ellenőrzést, de az Adótraffipax oldalon közölt információk alapján legalább az tudható, hogy pontosan hol és mikor várhatók nagy eséllyel az ellenőrzések. 2026 év végéig az eddigi bejelentések alapján többek közt adventi vásárokon árusítók, kitelepüléseken, piacokon és bevásárlóközpontokban a karácsonyi ünnepekhez köthető szezonális termékek és népszerű ajándékok árusítói, fenyőfa- és szaloncukorárusok, ruházati boltok, számítástechnikai- és mobileszközöket értékesítő boltok, húsboltok, a gumiabroncsokat és felniket értékesítő vállalkozások, vegyeskereskedések, élelmiszerboltok, dohányboltok, a Black Friday akciót hirdető kereskedők, valamint az ételkiszállítással foglalkozó adózók kerülhetnek a Nemzeti Adó- és Vámhivatal célkeresztjébe.
A NAV Dél-budapesti Adó- és Vámigazgatóságának munkatársai 2026. november 16-tól ellenőrzik az adventi vásárokat és egyéb kitelepüléseket, valamint a szezonális, illetve az ünnepkörhöz kapcsolódó árukat forgalmazó üzleteket és internetes hirdetőket. A revizorok elsősorban a számla- és nyugtaadást, az online pénztárgéppel kapcsolatos jogszabályi előírások betartását, a forgalmazott áruk eredetét és a foglalkoztatottak bejelentését vizsgálják.
A NAV Bács-Kiskun Megyei Adó- és Vámigazgatóságának munkatársai november 28-tól kezdve kitelepüléseken, piacokon és bevásárlóközpontokban a karácsonyi ünnepekhez köthető szezonális termékek és népszerű ajándékok árusítóinál, vendéglátóknál és szolgáltatóknál ellenőrzik a számla- és nyugtaadást, az online pénztárgépek használatának szabályszerűségét és az alkalmazottak bejelentését. Az adóellenőrök megjelenésére hivatali munkaidőn túl és hétvégén is számítani lehet.
A NAV baranyai munkatársai november 16. és 22. között szerdán a vajszlói vendéglátóhelyeket, míg csütörtökön Villányban, a Dózsa György utcai üzleteket ellenőrzik. A revizorok vizsgálják a számla- és nyugtaadást, a pénztárgépek üzemeltetésével, használatával kapcsolatos előírások betartását, a foglalkoztatottak társadalombiztosítási bejelentését, valamint a jövedéki termékek eredetét, birtoklásuk jogszerűségét.
A NAV Békés Vármegyei Adó- és Vámigazgatóságának munkatársai
- 2026. november 23. és 27. között textil-ruházati boltokban a nyugta- és számlaadást, valamint a foglalkoztatottak bejelentését vizsgálják
- 2026. november 30. és december 4. között a számítástechnikai- és mobileszközöket értékesítő boltokban a nyugta- és számlaadást, valamint a foglalkoztatottak bejelentését vizsgálják
- 2026. december 7. és 11. között a húsboltokban és hentesáru-üzletekben a nyugta- és számlaadást, valamint a foglalkoztatottak bejelentését és az online pénztárgép használatát ellenőrzik
- 2026. december 14. és 18. között a fenyőfa- és szaloncukorárusoknál a nyugta- és számlaadást, valamint a foglalkoztatottak bejelentését vizsgálják
- valamint 2026. decemberében kiemelt figyelmet fordítanak az adventi- és karácsonyi vásárok, valamint karácsonyi terméket árusítók (pl. dió, mák stb.) ellenőrzésére
- 2026. december utolsó hetében pedig a tűzijátékok és szilveszteri kellékek árusítóit ellenőrzik
A NAV Csongrád-Csanád Vármegyei Adó- és Vámigazgatóságának munkatársai november 30. és december 4. között a Mikulás-naphoz kapcsolódó termékek értékesítőit ellenőrzik, november 27. és december 23. között pedig a karácsonyi ünnepekhez kapcsolódó termékek értékesítőit és a fenyőfaárusokat ellenőrzik. Az adóellenőrök többek között vizsgálják: a nyugta- és számlaadást, a foglalkoztatottak bejelentését, a pénztárgépekre vonatkozó szabályok betartását, az értékesített termékek eredetét, valamint a jövedéki termékek eredetét.
A NAV Hajdú-Bihar Vármegyei Adó- és Vámigazgatóságának munkatársai 2026. november 16. és 20. között a piacokon árusítókat ellenőrzik. A revizorok a számla- és nyugtaadást, a foglalkoztatottak szabályszerű bejelentését, továbbá az online pénztárgéppel kapcsolatos előírások betartását vizsgálják. A vármegye építkezésein továbbra is ellenőrzik a szabályos foglalkoztatást.
A NAV Heves Vármegyei Adó- és Vámigazgatóságának munkatársai 2026. novemberben a gépjárműalkatrész-kereskedőknél, a gumiabroncsokat és felniket értékesítő vállalkozásoknál és a textilkiskereskedőknél ellenőriznek a vármegyében. A revizorok elsősorban a nyugta- és számlaadást, az online pénztárgép használatát és a foglalkoztatás szabályszerűségét vizsgálják.
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A NAV Nógrád Vármegyei Adó- és Vámigazgatósága 2026. november 16. és 20. között az alábbiak szerint tervez helyszíni ellenőrzéseket:
- november 16. (hétfő) Balassagyarmati járás,
- november 17. (kedd) Salgótarjáni járás,
- november 18. (szerda) Rétsági járás,
- november 19. (csütörtök) Pásztói járás,
- november 20. (péntek) Szécsényi járás.
A revizorok az alkalmazottak bejelentését, a forgalmazott áruk eredetét, a számla- és nyugtaadást, valamint az online pénztárgép használatának szabályszerűségét vizsgálják a kávézókban és cukrászdákban. Az online pénztárgépekhez kapcsolódóan ellenőrzik továbbá a tényleges és a bizonylatolt készpénzkészlet egyezőségét, illetőleg a megfelelő áfakulcs használatát.
A NAV Somogy Vármegyei Adó- és Vámigazgatóságának adóellenőrei 2026. november 16. és november 29. között a vármegye területén található vegyeskereskedéseket, élelmiszerboltokat, dohányboltokat, a Black Friday akciót hirdető kereskedőket, valamint az ételkiszállítással foglalkozó adózókat ellenőrzik. A vizsgálatok a vármegye teljes területét érintik. A revizorok vizsgálják a nyugta- és számlaadást, a pénztárgépekkel kapcsolatos előírások betartását, a nyilvántartások vezetését, a forgalmazott áruk eredetét, valamint a jövedéki termékeket.
A közzétett információk nem zárják ki, hogy a vármegyék egyéb területein is lehetnek ellenőrzések.
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