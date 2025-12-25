Ez derül ki a kölni Institut der deutschen Wirtschaft kedden közzétett elemzéséből.
Legendás helyek tűntek el 2025-ben: TOP 11+1 legfájóbb étterem-bezárás a magyar vidéken
A 2025-ös év nem kímélte a hazai vendéglátást: sorra zártak be azok a helyek, amelyek évtizedeken át a közösségi élet és a helyi gasztronómia kultikus helyei voltak. Bár vidéken is akadnak kiemelkedő, díjnyertes éttermek, a kisebb, családi és közösségi szerepet betöltő vendéglátóhelyek közül egyre több képtelen lépést tartani a növekvő költségekkel és a csökkenő forgalommal. Összegyűjöttünk az elmúlt év legfájóbb bezárásait, ami megváltoztatta a magyar vidéki gasztronómia térképét.
Mégis mi történik a hazai vendéglátásban? Találóan ragadja meg a 2025-ös helyzetet a G7 elemzése, amely szerint mára mindössze három dolog hiányzik az ágazatból: a vendég, a pénztárca és a szakács. A folyamatosan emelkedő költségeket a fogyasztók egyre kevésbé képesek megfizetni, érdemi javulásra pedig egyelőre nem mutatkozik reális esély. Ahogy látni fogjuk, a statisztikai adatok is alátámasztják, az elmúlt években gyökeresen átrajzolódott a magyar vendéglátás térképe: miközben az éttermek, kávézók és cukrászdák száma látványosan csökkent, a még működő egységek egyre mostohább gazdasági környezetben próbálnak talpon maradni.
Miközben a főváros és a kiemelt turisztikai célpontok továbbra is profitálnak a külföldi látogatók számának növekedéséből, addig számos vidéki vendéglátóhely súlyos nehézségekkel küzd. A kép összességében elég vegyes: miközben vidéken is működnek kiemelkedő, díjnyertes éttermek, amelyek rendszeresen felkerülnek a gasztronómiai toplistákra, addig sok, közösségi szerepet betöltő vendéglátóhely a forgalom drasztikus visszaesésével kénytelen szembenézni. Az elszálló üzemeltetési költségek, az alapanyagárak drágulása és a hazai fogyasztók erős árérzékenysége különösen nagy terhet ró a kisebb, vidéki egységekre. Szinte nem telik el úgy hét, hogy a HelloVidék ne számolna be egy újabb vidéki csárda, vendéglő vagy kultikus találkozóhely bezárásáról.
De mennyi az annyi?
Valóban csak a mi benyomásunk az, hogy lépten-nyomon zárnak be vidéken éttermek, vagy a statisztikai adatok is ezt támasztják alá? Első körben ennek próbáltunk utánanézni, amikor átböngésztük a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatait. Ahogy az alábbiakban látni fogjuk, a számok nem hazudnak, Magyarországon az elmúlt években bizony folyamatosan csökkent a vendéglátóhelyek száma:
Összes vendéglátóhely (kategóriák összevonva – éttermek, büfék, cukrászdák, kávézók, italüzletek stb.)
- 2023. december 31. – 44 904 egység (ebből kereskedelmi vendéglátóhelyek ~37 555)
- 2024. december 31. – 43 575 egység összesen
- 2025. június 30. – 42 332 egység összesen
Ez azt jelenti, hogy 2023-as év végéhez képest 2025 közepére közel 2 500 vendéglátóhely szűnt meg vagy zárt be, ami 5–6 %-os csökkenést jelez az összes egységre vetítve.
Tavaly óta közel 1 200 egység tűnt el a piacról, ami folyamatos nyomást jelent a vidéki és kisebb városi vendéglátóhelyek számára. A csökkenés üteme jól mutatja, hogy a gazdasági környezet, az emelkedő alapanyag- és üzemeltetési költségek, valamint a fogyasztói árérzékenység együttesen jelentős kihívás elé állítják az ágazatot.
Trendek üzlettípusonként
A legérdekesebb áttekintést az adatok üzlettípus szerinti bontása adja:
|Üzlettípus
|2021. jún. 30.
|
2024. dec.31.
|2025. jún.30.
|Étterem, büfé & gyorsétterem
|23 792
|
21 792
|21 227
|Cukrászda
|4 016
|3 770
|3 752
|Kávézó / italüzlet / zenés hely
|13 385
|10 992
|10 425
Ahogy a táblázat adataiból is kiolvashatjuk, minden üzlettípusnál folyamatos csökkenés látható, különösen a bárok/zenés helyek és kávézók körében, ami azt jelzi, hogy nemcsak a nagy éttermek, hanem a „kisebb”, közösségi szerepet betöltő egységek is visszaszorulnak.
Területi bontás – főváros vs. vidék? Melyik a nyertes vagy vesztes?
Az erre vonatkozó KSH adatok szerint a vendéglátóhelyek számának csökkenése nem csak Budapestre korlátozódik, hanem vidéki régiókban is tartós a trend, habár természetesen a központi desztinációk (Budapest, Balaton környéke) még mindig magasabb egységszámmal rendelkeznek.
Budapestben 2021–2025 között folyamatos csökkenés tapasztalható: 10 243 → 8 790 egység maradt talpon. De a statisztikai adatok azt is mutatják, hogy az elmúlt években szinte minden megyében — legyen az nagyvárosi vagy agrárjellegű – csökkent a vendéglátóhely‑száma . Ez regionális szinten is azt jelzi, hogy a vendéglátás strukturális átalakuláson megy keresztül: nem csupán a fővárosi vagy turisztikai központok érintettek, hanem a kis‑ és közepes méretű vidéki központok és megyeszékhelyek is.
Kiemelt vidéki megyék:
- Pest megyében is csökkenés: 4 846 → 4 097 egység maradt.
- Veszprém megye: 2 592 → 2 253 maradt, ez több mint 10% csökkenés.
- Komárom‑Esztergom: 1 455 → 1 216 egység maradt.
- Hajdú‑Bihar: 2 089 → 1 827 egység maradt.
Másrészt a kisebb népességű megyék (pl. Békés, Jász‑Nagykun‑Szolnok, Szabolcs‑Szatmár‑Bereg) is folyamatosan csökkenő vendéglátóhely‑számot mutatnak, ami a vidéki ellátottság szűkülését jelzi.
Legendás csárdák és kocsmák: bezárások és újranyitások 2025-ben
Felsorolásunk korántsem lesz teljes: elsősorban azokat a vendéglátóhelyeket vettük sorra, amelyekről a Hellovidék az év folyamán külön is beszámolt. Ezek a helyek nemcsak étteremként vagy kocsmaként működtek, hanem sok esetben a települések vendéglátásának és közösségi életének meghatározó színterei voltak. A bezárások bemutatásában időrendben igyekeztünk haladni:
1. Viharsarok Sörfőzde és Corner Pub & Restaurant – Gyula, Békés megye
- Bezárás: 2025. január 31.
A Viharsarok Sörfőzde és a Corner Pub & Restaurant Gyula kedvelt kézműves sör- és gasztrohelye volt. Sajnos a vállalkozás több tízmilliós veszteséggel zárta a 2024-es évet, így a tulajdonosok már nem látták a fellendülés lehetőségét – ezért még év elején végleg lehúzták a rolót.
2. Rumilé Café és Subway – Szeged, Csongrád-Csanád megye
- Bezárás: 2025. március 31.
Szeged belvárosának egyik ikonikus vendéglátóhelye, a Kárász utcai Rumilé Café 14 évnyi működés után tavasszal dobta be a kulcsot. A hírt a kávézó Facebook-oldalán is megosztották, ahol kiemelték, hogy nem szeretnék túlragozni a helyzetet, és nem akarnak könnyeket csalni dolgozóik, vendégeik és barátaik szemébe.
De nem csak a Rumilé Café búcsúzott idén tavasszal Szegedtől. Az amerikai Subway gyorsétteremlánc egyetlen szegedi egysége, valamint egy reggelizőhely és egy pakisztáni étterem is lehúzta a rolót. A szegedi bezárások hátterében is legtöbbször anyagi okok álltak; a bérleti díjak, munkabérek és rezsiköltségek kigazdálkodása egyre nagyobb kihívást jelent a belvárosi vendéglátósok számára.
3. Bagoly Gasztrokult Élménytér – Mecseknádasd, Baranya megye
- Bezárás: 2025. március
A Bagoly Csárda-Panzió évtizedeken át szolgálta a helyi közösséget. Családi események, lakodalmak és céges rendezvények kedvelt helyszíne volt. Az ajtó végleg bezárult, és jelenleg nincs új üzemeltetője, de nem is került eladásra.
JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 64 021 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,68%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
4. Postakocsi Csárda – Szatymaz, Csongrád-Csanád megye
- Bezárás: 2023 (most eladó)
A több mint százéves, alföldi ikonikus csárda a régi 5-ös főút mentén található. Az autópálya forgalomelvonása miatt gazdaságtalanná vált a fenntartása, az épületet felújították és most új tulajdonost keresik - így került idén a fókuszba a nagymúltú csárda.
5. Balaton-parti vendéglő – Tihany, Veszprém megye
- Eladó: 2025. március
Idén csak kapkodtuk a fejünket, mennyi értékes, műemlékileg is fontos épület, kastély, szálloda került eladásra, hány kultikus étterem zár be vidéken! Tihany központjában, alig 200 méterre a bencés apátságtól, bő félmilliárdért lett eladó egy műemléki védettségű vendéglő. A szépkorú tulajdonosok nem csupán egy gyönyörű, magyaros hangulatú vendéglőt, hanem egy bejáratott, sikeresen működő gasztroparadicsomot kínálnak.
A műemléki védettségű vendéglő a bencés apátságtól 200 méterre található. Ár: 580 millió Ft, a tetőtérben 65 m²-es lakás, teljes bútorzat, rusztikus terasz és autentikus búbos kemence.
6. Park Café – Dunakeszi, Pest megye
- Eladó: 2025. április
Nem semmi ingatlanhirdetésre bukkantunk még áprilisban, dunai panorámás étterem és panzió 23 év után új gazdát keres, ára 490 millió forint. A telken 140 fő befogadására alkalmas étterem, 7 szobás panzió és dunai panorámás terasz található, a terület luxuslakások kialakítására is alkalmas.
7. Labirintus Pizzéria – Kecskemét, Bács-Kiskun megye
- Bezárás: 2025. szeptember 15.
28 éven át működött az ikonikus pizzéria a Kéttemplom közben. Az étlapján pizzák, sültek és gyrosok szerepeltek. A bezárás gazdasági nehézségek és a vendégforgalom visszaesése miatt történt.
A bezárás nem egyedülálló jelenség Kecskeméten sem: az utóbbi hónapokban több, hasonló múlttal rendelkező vendéglátóhely is bejelentette végső lépését. A Gúnár Étterem például már szeptember elején bezárta kapuit. A város ikonikus helyei közül e kettő távozása különösen érzékenyen érintette a helyieket.
8. Józsi bácsi vendéglője és szállodája – Szombathely, Vas megye
- Bezárás: 2025. október 19.
Az egyik legnagyobb visszhangot kiváltó vidéki bezárása idén Szombathely ikonikus Józsi bácsi vendéglőjének és szállodájának évtizedeken átívelő pályafutásának vége. A város egyik legismertebb étterméről van szó, ami október 19-én zárta be kapuit. A kultikus hely 1999 óta működött a vasi megyeszékhely déli szélén, és az elmúlt 24 évben nemcsak étteremként, hanem szálláshelyként és rendezvényközpontként is szolgált. A hely gyors bezárása sokakat ért váratlanul, és a működtető cég eddig nem adott választ az okokról.
Ugyanebben az évben több más vidéki klasszikus szombathelyi étterem és szálláshely is eladó lett vagy bezárt, olyan helyek, mint a helyi Május 1 Étterem vagy a Gekko Pub, ami tovább súlyosbította a vidéki vendéglátás nehézségeinek képét.
9. Kistelki kocsmák – Kistelek, Csongrád-Csanád megye
- Bezárás: 2025. október
Egy korszak zárult le Kisteleken is: az utóbbi években sorra zárnak be a kisváros kedvelt kocsmái és sörözői. A legendás Picoló Söröző & Kávézó, az Otthon vendéglő és legutóbb az Árok kocsma is lehúzta a rolót. A helyiek szerint a város lassan elveszíti közösségi életének egyik legfontosabb terepét – a kocsmát, ahol generációk találkoztak, nevettek, vitatkoztak és barátságok szövődtek.
10. Répa Rozi Csárda – Balaton-felvidék, Veszprém megye
- Eladó: 2025. október
Ha valaha is megfordultál a Balaton-felvidéken, jó eséllyel hallottál már a Répa Rozi csárdáról – arról a helyről, ahol a házias ízek, a barátságos kiszolgálás és a nosztalgikus vidéki hangulat találkozik. Idén ősszel új fejezet kezdődött a nemesvitai étterem életében: a közkedvelt csárda ugyanis eladó lett, méghozzá teljes felszereléssel, működő vendégkörrel és modern technikai háttérrel.
A csárda teljes berendezéssel, vendégkörrel, 200 m²-es vendégtérrel és 200 m²-es konyhával eladó, ára 290 millió Ft. Tartozik hozzá napelemes rendszer, kétszobás apartman, parkoló és rendezvényekre alkalmas látványkonyha.
11. Csikó Csárda – Cák, Vas megye
- Bezárás: 2025. december 15.
Szomorú fordulóponthoz érkezett Vas megye egyik legendás vendéglátóhelye: a Kőszegi-hegység szívében, a festői Cákon működő Csikó Csárda. Az étterem a Facebookon jelentette be, hogy 2025. december 15-én végleg bezárja kapuit. Bár a döntést a tulajdonosok fájó szívvel hozták meg, a csárda sorsa még nem pecsételődött meg: aki szeretné továbbvinni a több évtizedes hagyományt, most megvásárolhatja vagy akár ki is bérelheti az ikonikus helyet.
A Kőszegi-hegység szívében fekvő csárda 233 m² alapterületű, fedett teraszokkal és 1038 m²-es telekkel. Jelenleg is eladó, a kikiálltási ára 100 millió Ft, vagy havi 400 ezer Ft-ért bérelhető.
11+1. Szenti család vendéglő – Hódmezővásárhely, Csongrád-Csanád megye
- Újranyitás: 2025. július 1.
Voltak azért szerencsésebb bezárások is az évben... A Teleki utcai étterem március 1-jén zárt be átmenetileg - egészségügyi okok és magas rezsi miatt -, majd négy hónap után újranyitott. A törzsvendégek Hódmezővásárhelyen gyorsan visszatértek a családias hangulathoz.
Diktafonnal a kézben fél napon át kísértük Kassai Lajost, megnéztük, hogyan gyakorol a lovardában, aztán, mikor kisütött a nap, kantárral a kézben kivezettük a lovakat...
Ez lett 2026 év rovara Magyarországon: ritka hangyaleső, komoly bírság járhat érte.
Egyetlen napra újra megnyitja kapuit a Pest vármegyei Tóalmáson található Szent András Gyógyvizes Strand, ráadásul a belépésért nem kell fizetni.
Megmenekült a lakitelki csodaház: bírsággal fenyegették a tulajdonost, de végül nem kell leszendie a karácsonyi fényeket
Lakiteleken idén majdnem véget ért Cseh Rózsa hagyományos adventi díszkivilágítása.
Egy évnyi lezárás után végre jó hírt kaptak a túrázók és a kőszegiek: megindulhat a régóta várt felújítás a népszerű Óház-kilátónál.
Unod a bejglit, mégis hagyományos ízekre éhezel? A pozsonyi kifli receptje lesz a tökéletes választás: ezt az omlós tésztát gazdag diós és mákos töltelék teszi...
Alföldi Róbert nem bízta a véletlenre: Szombathelyen szerezte be a karácsonyfáját - nézzétek, mit vett!
Próbák és ünnepi készülődés – a Jászai Mari-díjas színész-rendezőnek most Szombathely lett a második otthona. A sűrű menetrend közepette még a karácsonyfa-beszerzést is itt intézte.
Varsóból futott be a Szegedi Vadaspark legújabb lakója. A karantén után végre elfoglalhatta helyét a fiatal kea.
Miközben sok vidéki településen csak a rászorulók kapnak segítséget az ünnepek előtt, van egy tolnai falu, ahol minden háztartásra gondolnak. Mórágyon senki sem marad ajándék...
Mely kerti növények bizonyultak a 2025-ös év nagy nyerteseinek? Ilyen aszályos években mit érdemes egyáltalán ültetni, és milyen új trendek rajzolódnak ki?
Ha sikerrel jár Debrecen uniós pályázata, teljesen új szintre léphet a város vízgazdálkodása és zöldinfrastruktúrája. A Civaqua Plusz program több milliárd forintos fejlesztésekkel reagálna az...
Egyetlen döntéssel borulhat az évek óta vitatott balatoni beruházás. A veszprémi kormányhivatal ugyanis elutasította a balatonföldvári Nyugati strandra tervezett kikötő engedélykérelmét.
Ünnepi hangulat költözött a Veszprémi Állatkertbe, ahol december 17-én immár hagyományosan megrendezték az Állatok karácsonyát.
Szokatlan látvány fogadta a sirokiakat: egy nagy testű madár bukkant fel a településen, amit sokan elsőre struccnak hittek. Később kiderült, hogy egy szökött emu okozta...
Több napon át kényszerfogságban volt egy szlovák zászló alatt közlekedő teherszállító hajó Dunaföldvárnál, miután az alacsony vízállás miatt letért a hajózóútról és zátonyra futott.
Több mint harminc év várakozás után elkészült az M5-ös autópálya kunszállási csomópontja, amely alapjaiban változtathatja meg a település közlekedését és fejlődési lehetőségeit.
Súlyos vízhiánnyal és példátlan halpusztulással telt a 2025-ös év a Velencei-tónál – derül ki a Magyar Országos Horgász Szövetség (MOHOSZ) friss értékeléséből.
Eladó a kővágóörsi MOZI étterem – Olga konyhája, egy olyan hely, amely hosszú éveken át nemcsak vendégeket, hanem törzsvendégeket nevelt, és stabil pontja volt a...
-
Húsz évre bebiztosították magukat: így juthat fix áron zöldáramhoz ez az ipari óriásvállalat
Tóth Zoltánt, az E.ON EIS (Energy Infrastructure Solutions) megoldásértékesítési osztályvezetőjét kérdeztük.
-
Karácsonyi bevásárlás: miért éri meg a Lidl mellett dönteni az ünnepek előtt?
Az ünnepi készülődés mindenkitől sok energiát és alapos tervezést igényel, ezért a Lidl célja, hogy az idei karácsonyi bevásárlást a vásárlók egyszerűen és egy helyen intézhessék.
-
Közeledik a síszezon, féláron is elérhető a Gránit Bank Platinum kártya: 50 milliós, síelésre is érvényes utasbiztosítás jár hozzá
Európa sípályáin nagyjából minden tizedik síelő szenved kisebb-nagyobb balesetet egy-egy szezonban.
-
Gesztenye-feldolgozó, pizzéria, repülőgyár, fémipari vállalat - négy cég, négy iparág és azonos kihívások (x)
Az E.ON sikeres hazai kkv-kal közös együttműködésben mutatja be, hogyan tud segíteni egy energiaszolgáltató a cégek versenyképességében.