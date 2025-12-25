Legendás helyek tűntek el 2025-ben: TOP 11+1 legfájóbb étterem-bezárás a magyar vidéken

A 2025-ös év nem kímélte a hazai vendéglátást: sorra zártak be azok a helyek, amelyek évtizedeken át a közösségi élet és a helyi gasztronómia kultikus helyei voltak. Bár vidéken is akadnak kiemelkedő, díjnyertes éttermek, a kisebb, családi és közösségi szerepet betöltő vendéglátóhelyek közül egyre több képtelen lépést tartani a növekvő költségekkel és a csökkenő forgalommal. Összegyűjöttünk az elmúlt év legfájóbb bezárásait, ami megváltoztatta a magyar vidéki gasztronómia térképét.

Mégis mi történik a hazai vendéglátásban? Találóan ragadja meg a 2025-ös helyzetet a G7 elemzése, amely szerint mára mindössze három dolog hiányzik az ágazatból: a vendég, a pénztárca és a szakács. A folyamatosan emelkedő költségeket a fogyasztók egyre kevésbé képesek megfizetni, érdemi javulásra pedig egyelőre nem mutatkozik reális esély. Ahogy látni fogjuk, a statisztikai adatok is alátámasztják, az elmúlt években gyökeresen átrajzolódott a magyar vendéglátás térképe: miközben az éttermek, kávézók és cukrászdák száma látványosan csökkent, a még működő egységek egyre mostohább gazdasági környezetben próbálnak talpon maradni.

Miközben a főváros és a kiemelt turisztikai célpontok továbbra is profitálnak a külföldi látogatók számának növekedéséből, addig számos vidéki vendéglátóhely súlyos nehézségekkel küzd. A kép összességében elég vegyes: miközben vidéken is működnek kiemelkedő, díjnyertes éttermek, amelyek rendszeresen felkerülnek a gasztronómiai toplistákra, addig sok, közösségi szerepet betöltő vendéglátóhely a forgalom drasztikus visszaesésével kénytelen szembenézni. Az elszálló üzemeltetési költségek, az alapanyagárak drágulása és a hazai fogyasztók erős árérzékenysége különösen nagy terhet ró a kisebb, vidéki egységekre. Szinte nem telik el úgy hét, hogy a HelloVidék ne számolna be egy újabb vidéki csárda, vendéglő vagy kultikus találkozóhely bezárásáról.

De mennyi az annyi?

Valóban csak a mi benyomásunk az, hogy lépten-nyomon zárnak be vidéken éttermek, vagy a statisztikai adatok is ezt támasztják alá? Első körben ennek próbáltunk utánanézni, amikor átböngésztük a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatait. Ahogy az alábbiakban látni fogjuk, a számok nem hazudnak, Magyarországon az elmúlt években bizony folyamatosan csökkent a vendéglátóhelyek száma:

Összes vendéglátóhely (kategóriák összevonva – éttermek, büfék, cukrászdák, kávézók, italüzletek stb.)

2023. december 31. – 44 904 egység (ebből kereskedelmi vendéglátóhelyek ~37 555)

2024. december 31. – 43 575 egység összesen

2025. június 30. – 42 332 egység összesen

Ez azt jelenti, hogy 2023-as év végéhez képest 2025 közepére közel 2 500 vendéglátóhely szűnt meg vagy zárt be, ami 5–6 %-os csökkenést jelez az összes egységre vetítve.

Tavaly óta közel 1 200 egység tűnt el a piacról, ami folyamatos nyomást jelent a vidéki és kisebb városi vendéglátóhelyek számára. A csökkenés üteme jól mutatja, hogy a gazdasági környezet, az emelkedő alapanyag- és üzemeltetési költségek, valamint a fogyasztói árérzékenység együttesen jelentős kihívás elé állítják az ágazatot.

Trendek üzlettípusonként

A legérdekesebb áttekintést az adatok üzlettípus szerinti bontása adja:

Üzlettípus 2021. jún. 30.

2024. dec.31.



2025. jún.30. Étterem, büfé & gyorsétterem 23 792

21 792



21 227 Cukrászda 4 016 3 770 3 752 Kávézó / italüzlet / zenés hely 13 385 10 992 10 425

Ahogy a táblázat adataiból is kiolvashatjuk, minden üzlettípusnál folyamatos csökkenés látható, különösen a bárok/zenés helyek és kávézók körében, ami azt jelzi, hogy nemcsak a nagy éttermek, hanem a „kisebb”, közösségi szerepet betöltő egységek is visszaszorulnak.

Területi bontás – főváros vs. vidék? Melyik a nyertes vagy vesztes?

Az erre vonatkozó KSH adatok szerint a vendéglátóhelyek számának csökkenése nem csak Budapestre korlátozódik, hanem vidéki régiókban is tartós a trend, habár természetesen a központi desztinációk (Budapest, Balaton környéke) még mindig magasabb egységszámmal rendelkeznek.

Budapestben 2021–2025 között folyamatos csökkenés tapasztalható: 10 243 → 8 790 egység maradt talpon. De a statisztikai adatok azt is mutatják, hogy az elmúlt években szinte minden megyében — legyen az nagyvárosi vagy agrárjellegű – csökkent a vendéglátóhely‑száma . Ez regionális szinten is azt jelzi, hogy a vendéglátás strukturális átalakuláson megy keresztül: nem csupán a fővárosi vagy turisztikai központok érintettek, hanem a kis‑ és közepes méretű vidéki központok és megyeszékhelyek is.

Kiemelt vidéki megyék:

Pest megyében is csökkenés: 4 846 → 4 097 egység maradt.

Veszprém megye: 2 592 → 2 253 maradt, ez több mint 10% csökkenés.

Komárom‑Esztergom: 1 455 → 1 216 egység maradt.

Hajdú‑Bihar: 2 089 → 1 827 egység maradt.

Másrészt a kisebb népességű megyék (pl. Békés, Jász‑Nagykun‑Szolnok, Szabolcs‑Szatmár‑Bereg) is folyamatosan csökkenő vendéglátóhely‑számot mutatnak, ami a vidéki ellátottság szűkülését jelzi.

Legendás csárdák és kocsmák: bezárások és újranyitások 2025-ben

Felsorolásunk korántsem lesz teljes: elsősorban azokat a vendéglátóhelyeket vettük sorra, amelyekről a Hellovidék az év folyamán külön is beszámolt. Ezek a helyek nemcsak étteremként vagy kocsmaként működtek, hanem sok esetben a települések vendéglátásának és közösségi életének meghatározó színterei voltak. A bezárások bemutatásában időrendben igyekeztünk haladni:

1. Viharsarok Sörfőzde és Corner Pub & Restaurant – Gyula, Békés megye

Bezárás: 2025. január 31.

A Viharsarok Sörfőzde és a Corner Pub & Restaurant Gyula kedvelt kézműves sör- és gasztrohelye volt. Sajnos a vállalkozás több tízmilliós veszteséggel zárta a 2024-es évet, így a tulajdonosok már nem látták a fellendülés lehetőségét – ezért még év elején végleg lehúzták a rolót.

2. Rumilé Café és Subway – Szeged, Csongrád-Csanád megye

Bezárás: 2025. március 31.

Szeged belvárosának egyik ikonikus vendéglátóhelye, a Kárász utcai Rumilé Café 14 évnyi működés után tavasszal dobta be a kulcsot. A hírt a kávézó Facebook-oldalán is megosztották, ahol kiemelték, hogy nem szeretnék túlragozni a helyzetet, és nem akarnak könnyeket csalni dolgozóik, vendégeik és barátaik szemébe.

De nem csak a Rumilé Café búcsúzott idén tavasszal Szegedtől. Az amerikai Subway gyorsétteremlánc egyetlen szegedi egysége, valamint egy reggelizőhely és egy pakisztáni étterem is lehúzta a rolót. A szegedi bezárások hátterében is legtöbbször anyagi okok álltak; a bérleti díjak, munkabérek és rezsiköltségek kigazdálkodása egyre nagyobb kihívást jelent a belvárosi vendéglátósok számára.

3. Bagoly Gasztrokult Élménytér – Mecseknádasd, Baranya megye

Bezárás: 2025. március

A Bagoly Csárda-Panzió évtizedeken át szolgálta a helyi közösséget. Családi események, lakodalmak és céges rendezvények kedvelt helyszíne volt. Az ajtó végleg bezárult, és jelenleg nincs új üzemeltetője, de nem is került eladásra.

4. Postakocsi Csárda – Szatymaz, Csongrád-Csanád megye

Bezárás: 2023 (most eladó)

A több mint százéves, alföldi ikonikus csárda a régi 5-ös főút mentén található. Az autópálya forgalomelvonása miatt gazdaságtalanná vált a fenntartása, az épületet felújították és most új tulajdonost keresik - így került idén a fókuszba a nagymúltú csárda.

5. Balaton-parti vendéglő – Tihany, Veszprém megye

Eladó: 2025. március

Idén csak kapkodtuk a fejünket, mennyi értékes, műemlékileg is fontos épület, kastély, szálloda került eladásra, hány kultikus étterem zár be vidéken! Tihany központjában, alig 200 méterre a bencés apátságtól, bő félmilliárdért lett eladó egy műemléki védettségű vendéglő. A szépkorú tulajdonosok nem csupán egy gyönyörű, magyaros hangulatú vendéglőt, hanem egy bejáratott, sikeresen működő gasztroparadicsomot kínálnak.

A műemléki védettségű vendéglő a bencés apátságtól 200 méterre található. Ár: 580 millió Ft, a tetőtérben 65 m²-es lakás, teljes bútorzat, rusztikus terasz és autentikus búbos kemence.

6. Park Café – Dunakeszi, Pest megye

Eladó: 2025. április

Nem semmi ingatlanhirdetésre bukkantunk még áprilisban, dunai panorámás étterem és panzió 23 év után új gazdát keres, ára 490 millió forint. A telken 140 fő befogadására alkalmas étterem, 7 szobás panzió és dunai panorámás terasz található, a terület luxuslakások kialakítására is alkalmas.

7. Labirintus Pizzéria – Kecskemét, Bács-Kiskun megye

Bezárás: 2025. szeptember 15.

28 éven át működött az ikonikus pizzéria a Kéttemplom közben. Az étlapján pizzák, sültek és gyrosok szerepeltek. A bezárás gazdasági nehézségek és a vendégforgalom visszaesése miatt történt.

A bezárás nem egyedülálló jelenség Kecskeméten sem: az utóbbi hónapokban több, hasonló múlttal rendelkező vendéglátóhely is bejelentette végső lépését. A Gúnár Étterem például már szeptember elején bezárta kapuit. A város ikonikus helyei közül e kettő távozása különösen érzékenyen érintette a helyieket.

8. Józsi bácsi vendéglője és szállodája – Szombathely, Vas megye

Bezárás: 2025. október 19.

Az egyik legnagyobb visszhangot kiváltó vidéki bezárása idén Szombathely ikonikus Józsi bácsi vendéglőjének és szállodájának évtizedeken átívelő pályafutásának vége. A város egyik legismertebb étterméről van szó, ami október 19-én zárta be kapuit. A kultikus hely 1999 óta működött a vasi megyeszékhely déli szélén, és az elmúlt 24 évben nemcsak étteremként, hanem szálláshelyként és rendezvényközpontként is szolgált. A hely gyors bezárása sokakat ért váratlanul, és a működtető cég eddig nem adott választ az okokról.

Ugyanebben az évben több más vidéki klasszikus szombathelyi étterem és szálláshely is eladó lett vagy bezárt, olyan helyek, mint a helyi Május 1 Étterem vagy a Gekko Pub, ami tovább súlyosbította a vidéki vendéglátás nehézségeinek képét.

9. Kistelki kocsmák – Kistelek, Csongrád-Csanád megye

Bezárás: 2025. október

Egy korszak zárult le Kisteleken is: az utóbbi években sorra zárnak be a kisváros kedvelt kocsmái és sörözői. A legendás Picoló Söröző & Kávézó, az Otthon vendéglő és legutóbb az Árok kocsma is lehúzta a rolót. A helyiek szerint a város lassan elveszíti közösségi életének egyik legfontosabb terepét – a kocsmát, ahol generációk találkoztak, nevettek, vitatkoztak és barátságok szövődtek.

10. Répa Rozi Csárda – Balaton-felvidék, Veszprém megye

Eladó: 2025. október

Ha valaha is megfordultál a Balaton-felvidéken, jó eséllyel hallottál már a Répa Rozi csárdáról – arról a helyről, ahol a házias ízek, a barátságos kiszolgálás és a nosztalgikus vidéki hangulat találkozik. Idén ősszel új fejezet kezdődött a nemesvitai étterem életében: a közkedvelt csárda ugyanis eladó lett, méghozzá teljes felszereléssel, működő vendégkörrel és modern technikai háttérrel.

A csárda teljes berendezéssel, vendégkörrel, 200 m²-es vendégtérrel és 200 m²-es konyhával eladó, ára 290 millió Ft. Tartozik hozzá napelemes rendszer, kétszobás apartman, parkoló és rendezvényekre alkalmas látványkonyha.

11. Csikó Csárda – Cák, Vas megye

Bezárás: 2025. december 15.

Szomorú fordulóponthoz érkezett Vas megye egyik legendás vendéglátóhelye: a Kőszegi-hegység szívében, a festői Cákon működő Csikó Csárda. Az étterem a Facebookon jelentette be, hogy 2025. december 15-én végleg bezárja kapuit. Bár a döntést a tulajdonosok fájó szívvel hozták meg, a csárda sorsa még nem pecsételődött meg: aki szeretné továbbvinni a több évtizedes hagyományt, most megvásárolhatja vagy akár ki is bérelheti az ikonikus helyet.

A Kőszegi-hegység szívében fekvő csárda 233 m² alapterületű, fedett teraszokkal és 1038 m²-es telekkel. Jelenleg is eladó, a kikiálltási ára 100 millió Ft, vagy havi 400 ezer Ft-ért bérelhető.

11+1. Szenti család vendéglő – Hódmezővásárhely, Csongrád-Csanád megye

Újranyitás: 2025. július 1.

Voltak azért szerencsésebb bezárások is az évben... A Teleki utcai étterem március 1-jén zárt be átmenetileg - egészségügyi okok és magas rezsi miatt -, majd négy hónap után újranyitott. A törzsvendégek Hódmezővásárhelyen gyorsan visszatértek a családias hangulathoz.