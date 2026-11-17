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A vállalkozások többségénél már működnek fenntarthatósági intézkedések, ezek azonban ritkán állnak össze egységes rendszerré - derült ki a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) közreműködésével elkészült tanulmányból. A cégek 84 százaléka forrás- vagy kapacitáshiánnyal küzd, ugyanakkor a megkérdezettek 71 százaléka a következő két évben tervez az ESG-hez kapcsolódó, fenntarthatósági beruházást.
Az „ESG a magyar vállalkozások gyakorlatában” című országos tanulmány a Kamarai ESG Program részeként 100 hazai vállalkozás és 34 ESG-szakértő bevonásával, az egész országra kiterjedően vizsgálta, hol tartanak a magyar cégek a fenntarthatóság területén. Az ESG, azaz Environmental (környezeti), Social (társadalmi) és Governance (irányítási) tényezők együttese, egy befektetési és vállalati értékelési keretrendszer, amely azt vizsgálja, hogy egy cég mennyire felelős a környezetvédelem, a társadalmi hatások, például munkavállalói jogok és a jó cégirányítás, például átláthatóság, etika, korrupcióellenesség területén.
A vizsgált vállalkozások ESG-érettségi indexe egy 100 pontos skálán átlagosan 43,8 pont, azaz ilyen szempontól fejlődőnek számítanak a hazai cégek. A három pillér közül a társadalmi területen állnak a legjobban a cégek 59,1 ponttal, a környezeti pillér eredménye 38,3 pont, a vállalatirányításié pedig csak 34 pont. A vállalkozásméret meghatározó: míg a 10 főnél kevesebbet foglalkoztató mikrovállalkozások átlaga mindössze 22,3 pont, addig az 50 és 250 fő közötti embernek munkát adó középvállalkozásoké már 59,8 pont, tehát a mikroválllakozások ESG szempontból kezdeti szakaszban vannak, míg a középvállalkozások már strukturáltan működnek ezen a területen.
A fenntarthatóság a kis- és középvállalkozások számára is piaci követelménnyé vált. A megkérdezett cégek 86 százaléka nagyvállalatnak vagy multinacionális társaságnak is beszállít, és 40 százalékuk már kapott, vagy hamarosan kap vevői ESG-kérdőívet vagy auditot. A vállalkozások 71 százaléka a következő két évben ESG-hez kapcsolódó beruházást tervez, ugyanakkor jelentős akadályokkal szembesülnek. 84 százalékuk forrás- vagy kapacitáshiánnyal küzd, 63 százalékuk adatgyűjtési és mérési hiányosságokkal, 62 százalékuk pedig tudás- vagy értelmezési nehézségekkel. Mindössze 5 százalékuk tartja egyértelműnek a rájuk vonatkozó ESG-követelményeket.
A kutatási eredmények közvetlenül felhasználhatók a kamarai szolgáltatások tervezésében. A válaszadók 91 százaléka érdeklődött legalább egy lehetséges kamarai ESG-szolgáltatás iránt. A leggyakrabban megjelölt igények között szerepelt a vállalkozói ESG-képzés, az ESG-audit vagy érettségvizsgálat, a karbonlábnyom-számítás, a jelentéskészítés támogatása és a beszállítói megfelelési program. A cégeknek mindössze 18 százaléka tudja pontosan, hová fordulhat zöld- vagy ESG-beruházás finanszírozásáért. A tanulmány ezért egységes kkv ESG-adatcsomag kidolgozását, valamint zöldberuházási ösztönzők bevezetését javasolja a kormányzatnak, az ESG gyorsdiagnózis kialakítását, ágazatspecifikus útmutatók és képzések indítását javasolja.
A kutatás-fejlesztést végző cégek kétféle adózási lehetőség közül is választhatnak.
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