Jövő év elejétől, 2027. január 1-jétől már félmillió forintos, nem vitatott tartozás esetén is kezdeményezhető lesz egy cég felszámolása.
Nagy bajban van a magyar jakuzzikirály cége: 80 dolgozót bocsátottak el a milliárdos veszteség miatt
Pénzügyi nehézségek és a visszaeső kereslet miatt nyolcvan dolgozójától vált meg a jakuzzikat gyártó Wellis Magyarország Zrt. Az egykor európai piacvezető vállalat jelenleg a hitelei átütemezéséről tárgyal, miután az elmúlt évek gazdasági kihívásai és a megnövekedett energiaköltségek jelentős veszteséget okoztak a cégnek - közölte a Telex.
Czafik Zsolt tulajdonos-vezérigazgató megerősítette, hogy egy előre tervezett létszámleépítés keretében bocsátották el a munkavállalókat az ózdi és a dabasi telephelyről. Az intézkedés elsősorban a gyártósorokon dolgozókat érintette, de a költséghatékonyabb működés és a párhuzamosságok megszüntetése érdekében irodai pozíciókat is felszámoltak. A cégvezető a lépést részben a piac erős szezonalitásával indokolta, mivel a téli időszakban hagyományosan alacsonyabb létszámmal működnek, majd a főszezonban ismét bővítik a kapacitást. A jövőbeni foglalkoztatás mértékét továbbra is szigorúan a piaci igényekhez és az értékesítési lehetőségekhez igazítják.
A leépítés mögött komolyabb pénzügyi problémák is húzódnak. Míg a koronavírus-járvány idején a Wellis forgalma rohamosan nőtt, és 2020-ra európai piacvezetővé vált, a 2022-ben kezdődő gazdasági lassulás megtörte ezt a lendületet. Az orosz–ukrán háború nyomán megugró energiaárak miatt a vásárlók sorra mondták vissza a megrendeléseket.
Bár 2024-ben még mutatkoztak a kilábalás jelei, tavaly, 2025-ben drasztikus volt a visszaesés, amikor 28,8 milliárd forintos árbevétel mellett a cég 2,5 milliárd forintos veszteséget könyvelt el. A helyzetet tovább súlyosbította a 2021-ben megnyitott, jelentős állami támogatással megvalósult ózdi gyár építéséhez felvett hitelek törlesztése is.
A likviditási gondok idén őszre csúcsosodtak ki. Októberben a Budapesti Értéktőzsdén felfüggesztették a vállalat 9,9 milliárd forint össznévértékű kötvényének kereskedését, miután a cég nem tudta teljesíteni esedékes fizetési kötelezettségét. A menedzsment azzal indokolta a nemteljesítést, hogy a korábbi adósságszolgálat kimerítette a társaság eredménytermelő képességét. Emiatt megkezdték az egyeztetéseket a hitelező bankokkal a 2026. szeptember végén lejárt tartozások átütemezéséről. A vezérigazgató hangsúlyozta, hogy nem csődeljárásról van szó, hanem egy átfogó adósságrendezésről és szerkezetátalakításról, amelynek célja a vállalat működésének, valamint hitelállományának stabilizálása a hatékonyság növelése érdekében.
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