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Gazdaság

Te keresel ennyit? Kijöttek a friss adatok, ez most az átlagfizetés Magyarországon

Pénzcentrum
2026. július 16. 08:30

2026 májusában a hazai reálkeresetek jelentős mértékben, 9 százalékkal emelkedtek az egy évvel korábbi szinthez képest. 

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A teljes munkaidőben foglalkoztatottak bruttó átlagkeresete megközelítette a 764 ezer, nettó átlagkeresete pedig az 536 ezer forintot, ami mindkét mutató esetében dinamikus éves növekedést jelent - írja legfrissebb tájékoztatójában a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

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A statisztikai adatok alapján a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete pontosan 764 100 forintot tett ki, ami 8,7 százalékos bővülést jelent 2025 májusához viszonyítva. A nettó átlagkereset ennél is nagyobb mértékben, 11 százalékkal 535 900 forintra emelkedett.

A keresetek vásárlóereje érdemben javult, hiszen az 1,8 százalékos infláció mellett a reálkeresetek 9 százalékkal tudtak nőni. A prémiumok, jutalmak és egyhavi különjuttatások nélküli rendszeres bruttó átlagkereset 9,1 százalékos emelkedéssel 718 200 forintra nőtt. A szektorok szerinti bontásban a nonprofit szférában dolgozók rendszeres bruttó átlagkeresete volt a legmagasabb, átlagosan 745 700 forint. A versenyszférában ez az összeg 716 100, míg a költségvetési szektorban 715 100 forintot tett ki.

Az átlagkeresetek mellett a jövedelmek eloszlását pontosabban mutató mediánértékek is számottevően javultak. A bruttó mediánkereset 9,5 százalékos növekedés után 615 600 forintot ért el, a nettó mediánkereset pedig 11,5 százalékkal, 436 200 forintra nőtt az előző év azonos időszakához képest.
Címlapkép: Getty Images
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