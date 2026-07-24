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Mogyoród, 2025. augusztus 3.Charles Leclerc, a Ferrari monacói versenyzõje a Forma-1-es Magyar Nagydíjon a mogyoródi Hungaroringen 2025. augusztus 3-án.MTI/Vasvári Tamás
Sport

Horror árak a Forma-1 Magyar Nagydíjon: 6800 a pizza és a lángos, 2500 a sör, 900 forint az ásványvíz a Hungaroringen

Pénzcentrum
2026. július 24. 10:30

Minden évben brutális büféárakkal találkozhatnak a Hungaroringen a kilátogató rajongók, és ez idén sincs másként. Olvasóinktól ismét kaptunk képeket, amelyekből kiderül: nemcsak egyénileg, de családilag se olcsó szórakozás itthon, élőben nézni a Száguldó Cirkuszt.

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Végre ismét Magyarországra ért a Forma-1 mezőnye: ezen a hétvégén rendezik meg a mogyoródi Hungaroringen a 41. Magyar Nagydíjat, éppen úgy, ahogy 1986 óta minden évben, megszakítás nélkül.

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A kilátogató szurkolók, családok azonban idén is szembesülhetnek azzal, hogy elképesztő árakkal találkozhatnak: mint az olvasóinktól kapott fotók is bizonyítják, a büféseknek eszük ágában nem volt olcsósítani a kínálaton. 

Sima lángos 3 ezer, a pizza a duplája

A magyar klasszikusnak számító lángos továbbra is népszerű választás, de az ára már jócskán meghaladja még azt is, amit egy átlagos hazi strandbüfében megszokhattunk. A sima és a fokhagymás lángos egyaránt 3 250 forintba kerül, míg a sajtos-tejfölös, illetve a vegán változatért már 4 800 forintot kérnek. A pizzák egységesen 6 800 forintos áron kaphatók, legyen szó margheritáról, vega margheritáról vagy sonkás feltétes változatokról.

Pizza- és lángosárak a Hungaroringen, 2026-ban. Fotó: olvasóiPizza- és lángosárak a Hungaroringen, 2026-ban.
Fotó: olvasói

A gyorsételek között is hasonló árszinttel találkozhatnak a nézők. A dupla hússal készült hamburger 4500 forint, a csirkeburger 4 300 forint, a kolbászos baguette 4 400 forint, a hot dog 4 500 forint. A rántott csirkés szendvics 6 800 forintba kerül, míg a grillezett csirke kenyérrel és savanyúsággal 6 400 forint. A sült krumpli önmagában 2 400 forint, egy adag szószért pedig további 650 forintot kell fizetni.

Négyezer forint körül mozognak a gofrik

Az édességek közül a gofrik jelentik a fő választékot. A barackos és a feketeribizlis változat 3 200 forintba kerül, a vegán túrókrémes gofri ára 3800 forint, míg a legdrágább, cheesecake ízű változatért már 4200 forintot kell fizetni.

Ha valaki inkább nassolna a futam közben, Lay's chips 1 300 forintért, Doritos tortilla chips pedig 2 700 forintért vásárolható.

900 forinttól indul a víz, 2 500 egy korsó sör

Az italok között a legolcsóbb tétel a fél literes ásványvíz, amely így is 900 forintba kerül, erre azonban még 50 forintos betétdíj is rájön. A fél literes üdítők egységesen 1 500 forintba kerülnek, szintén 50 forintos betétdíj mellett. A málna- és bodzaszörp ára 2 300 forint, míg az energiaital 1 200 forint plusz betétdíjért kapható.

A sörkedvelőknek is mélyebben kell a zsebükbe nyúlniuk: egy fél literes csapolt vagy dobozos Heineken 2 450 forint, ugyanennyibe kerül az alkoholmentes változat is. A Gösser alkoholmentes változata valamivel olcsóbb, 2 000 forint.

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Italárak a Hungaroringen, 2026-ban. fotó: olvasóiItalárak a Hungaroringen, 2026-ban.
fotó: olvasói

Gyulay Zsolt: ez ennyibe kerül

A Hungaroringen tehát idén is a nemzetközi sporteseményekre jellemző árszínvonal fogadja a látogatókat. Egy egyszerű ebéd – például egy hamburger, sült krumpli és egy üdítő – könnyedén 8-9 ezer forintba kerül, míg egy pizza mellé elfogyasztott sörrel és desszerttel már akár 12-14 ezer forintos költéssel is számolhatnak a Forma–1 rajongói - nem beszélve arról, mi van, ha valaki mondjuk még a családjával is megebédelne.

Korábban ennek okát is megkérdeztük Gyulay Zsolttól, a Hungaroring Sport Zrt. elnök-vezérigazgatójától, aki azt mondta: a Forma-1 nemzetközi sportesemény, és természetes, hogy az árak is erre a szintre vannak belőve.

Ha összehasonlítjuk más fesztiválokkal vagy nagy rendezvényekkel, akkor nem a Forma–1 a legdrágább. Tudomásul kell venni, hogy egy hamburger nem ugyanannyiba kerül a körúton, mint egy világszintű sporteseményen vagy egy fesztiválon. Ez mindenhol így van

- mondta erről Gyulay Zsolt. Az interjút itt olvashatod el:

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címlapkép: Vasvári Tamás, MTI/MTVA 
Címlapkép: Getty Images
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