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Készül a lavina? A jegybankok sem tudnák megállítani a mesterséges intelligencia válságát az Egyesült Államokban
Súlyos kihívás elé állítaná a világgazdaságot a mesterséges intelligenciához (MI) köthető tőzsdei lufi esetleges kipukkadása, a kormányok ugyanis a szűkös költségvetési mozgástér és a politikai patthelyzetek miatt alig tudnának érdemben beavatkozni – derül ki a Scope Ratings legfrissebb elemzéséből. A hitelminősítő szerint a jegybanki kamatcsökkentések önmagukban elégtelenek lennének egy ilyen válság kezelésére, az átláthatatlan technológiai finanszírozások miatt pedig a hatások a 2008-as összeomláshoz hasonlóan gyűrűzhetnének tovább - tudósított a Portfolio.
A jelenlegi gazdasági helyzetet a Scope elemzői, Alvise Lennkh-Junus és Carlo Capuano a jövő évi államadósság-kilátásokat értékelve "törékeny ellenálló képességként" jellemezték. Bár a hitelminősítő alapforgatókönyve nem számol azonnali válsággal, a kockázat folyamatosan beárnyékolja a piacokat. Ezt támasztja alá az Európai Központi Bank (EKB) közelmúltbeli figyelmeztetése is, amely a mostani MI-fellendülést a kétezres évek eleji dotkomlufihoz, valamint a 2008-as másodrendű jelzálogpiaci válsághoz hasonlította.
Egy piaci összeomlás esetén a hagyományos válságkezelő eszközök hatékonysága erősen korlátozott lenne. Az Egyesült Államokban a megosztott politikai helyzet nehezítené a fiskális beavatkozást, míg több európai tagállamnak egyszerűen nincs elegendő költségvetési mozgástere egy érdemi mentőcsomaghoz. Bár az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed kamatcsökkentésekkel próbálhatná enyhíteni a nyomást, ez a lépés önmagában kevés lenne, mivel a probléma gyökere a magánszektor mérlegeiben keresendő.
Egy amerikai eredetű turbulencia gyorsan visszavetné a gazdasági növekedést, majd az MI-infrastruktúra kiépítéséből profitáló ázsiai országokat, különösen a félvezetőgyártókat is magával rántaná. Bár a részvénypiacra korlátozódó vagyonvesztés nem vezetne törvényszerűen recesszióhoz, az ágazat átláthatatlan háttere komoly aggodalomra ad okot.
Lennkh-Junus hangsúlyozta, hogy jelenleg nem látni pontosan, milyen mély pénzügyi összefonódások vannak az óriási adatközpontokat üzemeltető technológiai nagyvállalatok és a hitelezőik között. A helyzet a 2008-as eseményekre emlékeztet, amikor a Lehman Brothers csődje nyomán a látszólag stabilan működő AIG biztosítót is az államnak kellett megmentenie a rendszerszintű fertőzés elkerülése érdekében.
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A kockázatok ellenére a Scope Ratings 2027-ben már kevesebb változásra számít a szuverén adósbesorolásokban, és a lezáruló 2026-os évnél összességében stabilabb kilátásokkal várja a jövő évet. A hitelminősítő által vizsgált 39 ország többségének megítélése stabil, a sérülékenység leginkább az olyan magasan eladósodott államoknál összpontosul, mint Franciaország és Belgium. A globális képet a nagyobb versenytársak is hasonlóan ítélik meg, hiszen míg a Fitch Ratings Észak-Amerikában és Nyugat-Európában romló makrogazdasági feltételekkel számol, addig a Moody's továbbra is stabilnak értékeli az Európai Unió és az Egyesült Királyság hitelpiaci fundamentumait.
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