Nem feltétlenül a pénzjutalom a legjobb megoldás, ha egy cég karácsonykor szeretné megajándékozni a dolgozóit. A csekély értékű ajándék után ugyanis jóval kisebb lehet az adóteher, így ugyanakkora költségkeretből többet fordíthatnak magára a meglepetésre. Összegyűjtöttük, milyen értékhatárok és adózási szabályok vonatkoznak a csekély értékű ajándékékra 2026-ban, és hogyan kerülhetik el a munkáltatók a leggyakoribb buktatókat.

Mi számít csekély értékű ajándéknak 2026-ban?

Egy karácsonyi ajándékcsomag, egy üveg minőségi ital vagy egy vásárlási utalvány – sok munkahelyen ilyen meglepetésekkel köszönik meg a dolgozók egész éves munkáját, mivel ezek a juttatások adózási szempontból kedvezőbbek, mint ugyanekkora értékű pénzjutalmat adni. A csekély értékű ajándék értéke legfeljebb az aktuális minimálbér 10 százaléka lehet, ami 2026-ban alkalmanként 32 280 forintot jelent.

Ugyanannak a dolgozónak évente legfeljebb három alkalommal adható ilyen juttatás a kedvezőbb adózási szabályok szerint, a lehetőséggel tehát nemcsak karácsonykor élhetnek a cégek. Az ajándékozottak köre sem korlátozódik a munkavállalókra, hiszen hozzátartozóik, üzleti partnerek vagy más magánszemélyek is részesülhetnek belőle

Csekély értékű ajándék adózása 2026-ban

A csekély értékű ajándék adózását a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény szabályozza, amely alapján ez a juttatás kedvezőbb adózással adható, mint ugyanekkora összegű pénzjutalom. Az ajándék után összesen 33,04 százalékos közterhet kell fizetni, ami teljes egészében a munkáltatót terheli.

A megajándékozott dolgozónak tehát nem kell adóznia a csekély értékű ajándék után.

A 33,04 százalék úgy jön ki, hogy az ajándék értékének 1,18-szorosa után 15 százalék személyi jövedelemadót (szja) és 13 százalék szociális hozzájárulási adót (szocho) kell fizetni. Ha például egy cég 30 ezer forintos karácsonyi ajándékkal lepi meg valamelyik dolgozóját, az további 9912 forint adót jelent, így az ajándék összesen 39 912 forintjába kerül a munkáltatónak. Ha viszont azt szeretné, hogy a dolgozó pénzjutalomként kapjon kézhez nettó 30 ezer forintot, az a szokásos bérterhek mellett közel 51 ezer forintjába kerülne.

A 32 280 forintos értékhatárt azonban érdemes komolyan venni, mert ha az ajándék ennél többe kerül, már nem alkalmazhatók rá automatikusan a kedvezőbb szabályok. Ilyenkor a munkavállalónak adott ajándék után rendszerint ugyanúgy kell adózni, mint a munkabér után.

Erre kell figyelni a céges karácsonyi ajándékozásnál

A karácsonyi ajándékok beszerzésekor nemcsak az számít, hogy mennyit szán rájuk a cég, hanem az is, pontosan mit ad a dolgozóinak. Egy ajándékcsomag vagy más tárgyi meglepetés mellett vásárlási utalvány is szóba jöhet, de utóbbi csak akkor adózhat csekély értékű ajándékként, ha meghatározott termékekre vagy szolgáltatásokra használható fel, és nem váltható vissza készpénzre.

Arra is érdemes figyelni, hogy a 32 280 forintos értékhatár az egy alkalommal adott ajándékok együttes értékére vonatkozik, nem külön-külön minden termékre. A munkáltatónak emellett nyilván kell tartania, hogy az adott évben ki, mikor és milyen értékben kapott ajándékot, hogy igazolni tudja az adókedvezmény feltételeinek betartását.