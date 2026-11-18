A kormány törvényjavaslatot nyújt be az Országgyűlésnek, amely felszámolná az Országos Dohányboltellátó (ODBE) nagykereskedelmi monopóliumát, és átalakítaná a trafikok árrését. A tervezet szerint 2027 közepétől több szereplő is elláthatná a dohányboltokat, megszüntetve ezzel a korábbi, érdemi verseny nélkül létrejött kizárólagos rendszert.

Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter kedd esti bejelentése szerint a Tisza-kormány a kormányváltás előtt Lázár Jánoshoz tartozó dohánykoncessziós rendszert kívánja alapjaiban átalakítani.

A tárcavezető rámutatott arra, hogy az ODBE 2015-ben nyilvános pályázat nélkül, húsz évre kapta meg a kizárólagos jogot az ország trafikjainak ellátására. A vállalat ezzel a monopolhelyzettel 2015 és 2025 között mintegy 67 milliárd forint adózott eredményt ért el, és csak a tavalyi évben 11,4 milliárd forint osztalékot vehettek ki a tulajdonosok. A miniszter hangsúlyozta, hogy ez a konstrukció súlyos jogi aggályokat vet fel, és uniós jogba is ütközhet, mivel a társaság valódi üzleti kockázat nélkül, rendkívül kedvező feltételekkel működött.

A parlament elé kerülő javaslatcsomag három fő ponton alakítja át a piacot. A tervezet értelmében 2027. június 1-jével végleg megszűnne az ODBE koncessziós szerződése és kizárólagos ellátói joga. Helyébe egy többszereplős modell lépne, amelyben a trafikok kiszolgálását több, a jogszabályoknak megfelelő vállalkozás vagy akár közvetlenül a gyártók is végezhetnék.

Szintén lényeges változás, hogy a törvény elfogadása esetén már a jövő hónaptól újraszabályozzák a kereskedelmi árrést. A korábbi gyakorlattal ellentétben – amikor az árrés az adóemelésekkel együtt nőtt – a jövőben ez a tétel szigorúan a nettó árhoz igazodik majd.

A lakossági dohányboltok mindennapi működését a nagykereskedelmi átalakítás közvetlenül nem érinti, ugyanakkor a kiskereskedelmi rendszer felülvizsgálatát a gazdasági tárca párhuzamosan már megkezdte. A kormány célja a kirívóan jövedelmező magánmonopólium megszüntetése és az átlátható piaci viszonyok megteremtése anélkül, hogy az új szabályozás a dohányzást ösztönözné.

A dohányágazat reformja várhatóan éles politikai vitákat hoz majd a parlamentben, különösen az előző kormánypárt azon képviselőivel szemben, akik jelentős érdekeltségekkel rendelkeznek a trafikpiacon. Magyar Péter miniszterelnök az őszi ülésszak során már egyértelművé tette, hogy a kormány határozottan fel fog lépni a korábbi rendszer haszonélvezőivel szemben, így a téma garantáltan napirenden marad a törvényjavaslat vitája során.

Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Balogh Zoltán, MTI/MTVA