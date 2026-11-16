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Egy nő, aki otthoni irodájában egy íróasztalnál ülve laptopon dolgozik pénzügyi dokumentumokon és adóbevallási nyomtatványokon. Az adózás, az adóbevallás, a könyvelés, a papírmunka, a bürokrácia, a szabadúszók vagy kisvállalkozás
Vállalkozás

Sokan nem is tudják, hogy jár nekik ez a pénz: jelentős adókedvezményről maradnak le sokan

Pénzcentrum
2026. november 16. 16:33 2 perc

Milliókat érhet a jó döntés: nem mindegy, hogyan vesszük igénybe a K+F-adókedvezményt, különösen nem jövőre - hívja fel a figyelmet közleményében a Niveus.

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A kutatás-fejlesztést végző cégek kétféle adózási lehetőség közül választhatnak: 100 millió forintos K+F-ráfordítás esetén a társasági adóalap-csökkentéssel akár 11,3 millió, a közvetlen adókedvezménnyel 10 millió forintot takaríthatnak meg jelenleg.

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A zárószavazás előtt álló adómódosító alapján viszont a kedvezmények növekednek, az adókedvezmény konkrétan a duplájára, 10%-ról 20%-ra nő. A Niveus tanácsadó szerint a példában szereplő magasabb összeg ellenére sem mindig az adóalap-csökkentés éri meg jobban: ha a vállalkozásnak nincs elegendő adóköteles nyeresége, nem biztos, hogy a teljes kedvezményt ki tudja használni, míg az adókedvezmény meghatározott feltételekkel pénzben visszajár.

A két lehetőség közül a közvetlen K+F-adókedvezményt 2025-ben mindössze 26 vállalkozás vette igénybe, míg az adóalap-csökkentést 347 cég alkalmazta a NAV Niveusnak frissen megküldött adatai szerint. A közvetlen adókedvezmény összege ugyanakkor egyetlen év alatt közel 140 százalékkal, 924,7 millióról 2,2 milliárd forintra nőtt. Az igénybe vevő vállalkozások száma 2024-ben még 20 volt, az adóalap-csökkentést alkalmazóké pedig 379.

Ebben is látszik az arányeltolódás a közvetlen adókedvezmény irányába. A közvetlen adókedvezményt igénybe vevő cégek továbbra is alacsony számában a Niveus szerint az új szabályozás körüli bizonytalanság és a kötelező ellenőrzéstől való félelem is szerepet játszhat.

A vállalkozásoknak ráadásul nem mindig egyértelmű, melyik megoldás előnyösebb számukra. A Niveus saját számítási modelljével számos esetben segít meghatározni, hogy az adott cégnek adózási helyzete és jövőbeli kilátásai alapján melyik K+F-kedvezményt érdemes választani.

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A globális minimumadó hatálya alá tartozó vállalatoknál (azoknál a nagyvállalatcsoportoknál, amelyek éves összevont árbevétele az előző négy évből legalább kettőben elérte a 750 millió eurót) további szempontot jelent a két kedvezmény eltérő adózási kezelése. A közvetlen K+F-adókedvezmény és az adóalap-csökkentés ugyanis eltérően befolyásolhatja a globális minimumadó számítását, így ez is szerepet játszhat abban, melyik megoldás éri meg jobban.

A megfelelő kedvezmény kiválasztása azonban csak az egyik nehézség. A Niveus tapasztalatai szerint sok vállalkozás azt sem ismeri fel, hogy egyes tevékenységei kutatás-fejlesztésnek minősülhetnek. Ilyen lehet például a gyártástervezés, de az agráriumban és a bankszektorban is lehetnek olyan fejlesztések, amelyek után kedvezmény vehető igénybe. A lehetőségek kihasználását a hiányos költség- és munkaidő-nyilvántartás, valamint a műszaki és pénzügyi területek közötti együttműködés hiánya is nehezítheti.

„A K+F-kedvezmények kihasználására már a fejlesztések tervezésekor érdemes felkészülni. Fontos, hogy a műszaki és a pénzügyi szakemberek együtt dolgozzanak, megfelelő dokumentáció készüljön, és a vállalkozás előre kiszámolja, melyik kedvezmény jelent számára nagyobb tényleges megtakarítást” – összegzett Bagdi Lajos, a Niveus partnere.
Címlapkép: Getty Images
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