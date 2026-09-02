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az eszpresszó készül a gépből
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Bejelentette Frei Tamás, tulajdonost váltott a Cafe Frei: ezt tervezik a kávézólánccal

Pénzcentrum
2026. szeptember 2. 10:25

Frei Tamás visszaszerezte a Cafe Frei kávézólánc teljes irányítását, miután eddigi üzlettársa kiszállt a cégből. A tulajdonosváltással párhuzamosan két új olasz eszpresszót is bevezettek a hálózatban, amelyek első heti értékesítési adatai élesen rávilágítanak a hazai vásárlók árérzékenységére.

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A cégvezető egy Olaszországból közzétett Facebook-bejegyzésben jelentette be, hogy ismét egyedüli tulajdonosként irányítja a vállalatot. Posztjában kitért a globális és a hazai gazdasági nehézségekre is, megjegyezve, hogy a különböző világpiaci válságok miatt a kávé ára az elmúlt négy évben az olaszoknál is a másfélszeresére nőtt, így ott jelenleg 1,30 és 2 euró között mozog egy csésze eszpresszó. Hozzátette, hogy míg az olasz lakosság 40 százaléka nem engedheti meg magának a nyaralást, Magyarországon ez az arány eléri a 65 százalékot - írta meg a szeretlekmagyarorszag.hu.

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A hazai gazdasági kihívások ellenére a hálózat kínálata augusztus végén két új termékkel bővült. Frei hangsúlyozta, hogy hűek maradnak az alapelveikhez, így elutasítják az olcsóbb robusta használatát, továbbra is kizárólag 100 százalékos arabica kávéval dolgoznak, és a hazai kávézóikban legalább olyan jó, ha nem jobb minőséget nyújtanak, mint amennyiért Olaszországban kávézni lehet.

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Az új italok megalkotásában Marco Cremonese olasz kávészakértő és Körmendi Gábor hazai pörkölőmester volt a partnere. A közös munka eredménye a 650 forintos, délolasz stílusú Espresso Tradizionale, valamint a komplexebb ízvilágú, északolasz Supremo, amely 730 forintba kerül.

A bevezetés előtt Frei fogadást kötött Körmendivel a várható vásárlói szokásokról. Míg a pörkölőmester úgy vélte, hogy a 80 forintos árkülönbség nem fogja eltántorítani a vendégeket a különlegesebb Supremo választásától, a cégvezető a gazdasági nyomás miatt az olcsóbb változat sikerére fogadott. Az augusztus végi debütálást követő első hét értékesítési adatai végül Frei pesszimistább várakozását igazolták, mivel a vásárlók 70 százaléka a kedvezőbb árú kávét választotta, és mindössze 30 százalékuk döntött a drágább prémium keverék mellett.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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