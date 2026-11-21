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Kiderült, ennyit keres a Kincsem Park igazgatójaként Balogh Levente: saját lovait is eladja a Szentkirályi-vezér
Több mint ötven pályázó közül Balogh Levente nyerte el a Kincsem Park ügyvezető igazgatói posztját. A Szentkirályi alapítója válságmenedzserként, havi 350 ezer forintos díjazásért vállalta a feladatot, hogy rendbe tegye a súlyos, idén akár 650 millió forintos veszteséggel küzdő állami vállalatot. Az üzletember alapjaiban írná át a finanszírozási rendszert, és modern élményközponttá alakítaná a létesítményt, kinevezése miatt azonban meg kellett válnia saját versenylovaitól.
Balogh Leventét a héten nevezték ki az állami tulajdonú társaság élére, miután leváltották az eddigi vezetőt, Szotyori Nagy Ádámot. Az üzletember nemrég egy, az Indexnek adott interjúban hangsúlyozta, hogy nem politikai pozíciót vállalt, hanem küldetésnek tekinti a magyar lóversenysport megmentését és fejlesztését. Ezt tükrözi a 350 ezer forintos, lényegében csak költségtérítést jelentő javadalmazása is, amely töredéke a pozícióhoz papíron járó összegnek.
Mivel Balogh csaknem húsz éve foglalkozik lóversenyzéssel, eddig több ismert versenylóval is büszkélkedhetett. Hozzá tartozott a legjobb magyar sprinterek között számon tartott Bay King, valamint a 2024-es Magyar Derbyn harmadik helyezést elérő, idén pedig a Karlovy Vary-i nagydíjat megnyerő Flying Aquangel is. A hazai összeférhetetlenségi szabályok értelmében azonban a Kincsem Park vezetőjeként nem birtokolhat versenylovakat, így azokat a megbízatása idejére a trénerük, Molnár Gyöngyi vette át.
Az új vezetőnek azonnal jelentős pénzügyi problémákkal kellett szembesülnie. A társaság tavaly félmilliárd forintos veszteséget termelt, 2026 végére pedig ez a mínusz már a 650 millió forintot is elérheti. Bár a Kincsem Park jelenleg évi másfél milliárd forintos állami támogatásból gazdálkodik, az sem biztos, hogy ez a keret jövőre is megmarad. Balogh szerint a válság nem az előző vezetés számlájára írható, hanem a lóversenyzés évtizedek óta változatlan működési modelljéből fakad. Úgy véli, a veszteséget eleve belekódolták a rendszerbe, ezért azt alapjaiban kell megváltoztatni.
A megoldást nem csupán a pénzügyi stabilizációban látja, hanem a létesítmény funkcióinak bővítésében is. A cél egy olyan, egész héten nyitva tartó élményközpont és rendezvényhelyszín kialakítása, amely jóval szélesebb közönséget vonz a lelátókra. Kiemelt szerepet szán a fogadásszervezés modernizálásának, amelyben Brenkus Krisztiánra, a Szerencsejáték Zrt. korábbi kereskedelmi igazgatójára támaszkodik, valamint a határozottabb marketingnek. Ennek részeként a zsokékból és hajtókból országosan ismert sztárokat faragnának, hiszen a közönség a sportolók személyiségéhez legalább annyira képes kötődni, mint magához a versenyhez.
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Balogh Levente ugyanakkor nem ígér azonnali csodát. Első lépésként teljesen átvilágítják a cég működését, a konkrét célokat pedig csak ezután határozzák meg, így a nullszaldós működés elérése várhatóan még éveket vesz majd igénybe.
Címlapfotó: Bús Csaba, MTI/MTVA
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