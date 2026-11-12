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Lebukott a gázmaffia: fantomcégeken keresztül tüntettek el milliárdokat Magyarországon, ez volt a módszerük
Vállalkozás

Lebukott a gázmaffia: fantomcégeken keresztül tüntettek el milliárdokat Magyarországon, ez volt a módszerük

Pénzcentrum
2026. november 12. 09:14 2 perc

Összesen 54,5 milliárd forintot kerestek a szélhámosok gázkereskedelemre épülő adócsaló cégeken a NAV állítása szerint.

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Kétévnyi nyomozás után a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) először közölt hivatalos adatokat a gázkereskedelemre épült adócsalási ügyről. A hatóság azonosította a hálózat hét fő haszonélvezőjét, amelyek összesen mintegy 54,5 milliárd forintos kárt okoztak a költségvetésnek. A tartozás fedezetére az adóhivatal eddig közel 25 milliárd forintnyi vagyont zárolt - árulta el a hatóság a 444.hu megkeresésére.

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Az ügyben még 2024-ben indult átfogó adóhatósági vizsgálat, miután kiderült, hogy egy kiterjedt céghálózat hatalmas összegeket tüntetett el a rendszerből. A gázmaffiaként is emlegetett csoport módszere az volt, hogy strómanok nevén futó, minimális tőkével alapított fantomcégek jelentős mennyiségű földgázt importáltak, majd azt továbbértékestették a valós piaci szereplőknek.

A bevételeket és az áfát ezután fiktív elektronikai beszerzésekről szóló számlákkal tüntették el, a pénzt pedig külföldre menekítették. A becslések szerint a hálózat tagjai több száz milliárd forintot is kiszivattyúzhattak az országból. A botrány egyik legismertebb szereplője a Hetzig Trade Kft. volt, amely alig másfél év alatt közel hatmilliárd forintos adótartozást halmozott fel, mielőtt a hatóságok 2025 elején hivatalosan is megszólaltak volna az ügyben.

A NAV legfrissebb tájékoztatása szerint a vizsgálatok során hét olyan, a magyar gáztőzsdén is aktív vállalatot azonosítottak, amelyek a csalássorozat fő haszonélvezői voltak. Ezek a cégek – amelyek vélhetően csak más kereskedőknek értékesíthettek gázt – 32,7 milliárd forintnyi adót titkoltak el, amire a hatóság további 21,7 milliárd forint adóbírságot és késedelmi pótlékot szabott ki.

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Hogy a megállapított, összesen 54,5 milliárd forintos tartozás legalább egy része behajtható legyen, a NAV megközelítőleg 24,8 milliárd forint értékű vagyont zárolt az érintett társaságoknál. A több országra kiterjedő nyomozás jelenleg is zajlik, az ügy egyik gyanúsítottja pedig letartóztatásban várja az eljárás folytatását.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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a lízingbe adó azért vásárol meg valamit, hogy azt határozott időre szóló szerződésben átadja használatra a lízingbe vevőnek, aki ezért díjat fizet. Egy idő elteltével a lízingbe vevő joga maradványértéken megvásárolni a lízing tárgyát. Ha nem él ezzel a jogával a lízing tárgya visszakerül a lízingbe adóhoz. Addig azonban az érték a lízingbe vevő könyvelésében szerepel, ő viseli közvetlen terheit, kárait és élvezi hasznát.

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