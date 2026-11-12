Lebukott a gázmaffia: fantomcégeken keresztül tüntettek el milliárdokat Magyarországon, ez volt a módszerük

Összesen 54,5 milliárd forintot kerestek a szélhámosok gázkereskedelemre épülő adócsaló cégeken a NAV állítása szerint.

Kétévnyi nyomozás után a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) először közölt hivatalos adatokat a gázkereskedelemre épült adócsalási ügyről. A hatóság azonosította a hálózat hét fő haszonélvezőjét, amelyek összesen mintegy 54,5 milliárd forintos kárt okoztak a költségvetésnek. A tartozás fedezetére az adóhivatal eddig közel 25 milliárd forintnyi vagyont zárolt - árulta el a hatóság a 444.hu megkeresésére.

Az ügyben még 2024-ben indult átfogó adóhatósági vizsgálat, miután kiderült, hogy egy kiterjedt céghálózat hatalmas összegeket tüntetett el a rendszerből. A gázmaffiaként is emlegetett csoport módszere az volt, hogy strómanok nevén futó, minimális tőkével alapított fantomcégek jelentős mennyiségű földgázt importáltak, majd azt továbbértékestették a valós piaci szereplőknek.

A bevételeket és az áfát ezután fiktív elektronikai beszerzésekről szóló számlákkal tüntették el, a pénzt pedig külföldre menekítették. A becslések szerint a hálózat tagjai több száz milliárd forintot is kiszivattyúzhattak az országból. A botrány egyik legismertebb szereplője a Hetzig Trade Kft. volt, amely alig másfél év alatt közel hatmilliárd forintos adótartozást halmozott fel, mielőtt a hatóságok 2025 elején hivatalosan is megszólaltak volna az ügyben.

A NAV legfrissebb tájékoztatása szerint a vizsgálatok során hét olyan, a magyar gáztőzsdén is aktív vállalatot azonosítottak, amelyek a csalássorozat fő haszonélvezői voltak. Ezek a cégek – amelyek vélhetően csak más kereskedőknek értékesíthettek gázt – 32,7 milliárd forintnyi adót titkoltak el, amire a hatóság további 21,7 milliárd forint adóbírságot és késedelmi pótlékot szabott ki.

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Hogy a megállapított, összesen 54,5 milliárd forintos tartozás legalább egy része behajtható legyen, a NAV megközelítőleg 24,8 milliárd forint értékű vagyont zárolt az érintett társaságoknál. A több országra kiterjedő nyomozás jelenleg is zajlik, az ügy egyik gyanúsítottja pedig letartóztatásban várja az eljárás folytatását.