A kormány által bejelentett KATA-változások több tízezer vállalkozót érinthetnek.
Már úgy tűnt, megússza Fásy Ádám felesége a büntetést a botrányos NKA-ügyben, aztán kiderült, hogy mégse
Bár Fásy Ádám feleségének cége maradéktalanul megtérítette a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) sérelmére okozott 82,5 millió forintos kárt, és a gyanúsított bűnügyi felügyeletbe került, a bűnszövetségben elkövetett költségvetési csalás miatt továbbra is letöltendő börtönbüntetésre számíthat.
Fásy Ádám felesége a napokban elhagyhatta a büntetés-végrehajtási intézetet, így jelenleg otthonában várja az eljárás folytatását. A nyomozás során kiderült, hogy az általa vezetett gazdasági társaság a teljes, 82,55 millió forintos vagyoni hátrányt visszafizette az államnak - értesült az atv.hu. A kár megtérítésének tényét a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség is megerősítette, de a gyanúsított esetleges beismerő vallomásáról a nyomozás érdekeire hivatkozva nem adtak tájékoztatást.
Bár a kár vádemelés előtti megtérítése a jogszabályok szerint bizonyos esetekben korlátlan enyhítést tenne lehetővé, Fásy Ádám feleségénél ez a lehetőség kizárt, mivel a gyanú szerint a cselekményt bűnszövetségben követték el.
A hatóságok az ügyet különösen nagy vagyoni hátrányt okozó, bűnszövetségben elkövetett költségvetési csalásként minősítették, amely öttől tíz évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. Az ügyészség tájékoztatása szerint a teljes összeg önkéntes visszafizetése ugyanakkor jelentős enyhítő körülményként esik majd latba a bíróság előtt.
A büntetőeljárás alapjául szolgáló visszaélés lényege, hogy az érintettek támogatást vettek fel az NKA-tól egy dokumentumfilm elkészítésére, amely a kifizetések idején valójában még nem készült el. A felvett összeggel papíron ugyan elszámoltak, de a hatóságok megállapítása szerint a hiányzó tételeket saját érdekeltségükbe tartozó cégek fiktív számláival próbálták lefedni.
Társadalmi egyeztetésre bocsátotta a kormány a 2027. január 1-jén életbe lépő vagyonadó-tervezetét.
Már nem is olyan bizakodók a magyar cégek, mint nyár elején? Van olyan szektor, ahol teljesen elfogyott a türelem
Az elmúlt hónapok gazdaságpolitikai intézkedései nyomán a piaci szereplők előtt is egyre tisztábban kirajzolódik, milyen hatást gyakorolnak majd az új szabályozások és rendelkezések a vállalkozások...
Mutatjuk, hogy hol bukkanhatnak fel jó eséllyel az ellenőrök a még idén ősszel.
A Lindt & Sprüngli lefelé módosította az idei évre vonatkozó előrejelzését, sokkal kisebb bővülésre számítanak.
Hónapok óta napirenden van a KATA visszahozása, mostanra pedig egyre több részlet körvonalazódik az új rendszerről.
A tószegi üzem kálváriája augusztus elején kezdődött, amikor egy már folyamatban lévő cégértékesítés meghiúsult.
Robban a bírságbomba az adóbevallásoknál: végleg kivezetik a megszokott rendszert, egymilliós büntetést kockáztat, aki nem lép időben
2027. január 1-jétől erre már nem lesz lehetőség. A magyar vállalkozások döntő többségének alig néhány hónapja maradt az átállásra.
Újabb autóipari multi kezd kőkemény leépítésbe: többszáz dolgozó kerül utcára, a legtöbb munkahely a termelési részlegen szűnik meg
A kollektív elbocsátás 309 alkalmazottat érint. A cégvezetés a lépést a termelési kapacitásnak a megrendelések volumenéhez való igazításának szükségszerűségével indokolja.
Pablo, a kölyöktigris után ezúttal selyemmajommal bukott le a tiszafüredi "állatbarát": hatalmas biznisz az illegális állatkereskedelem
Fehérpamacsos selyemmajmot találtak annak a tiszafüredi férfinak az autójában, akinél tavaly egy Magyarországra csempészett tigriskölyköt foglaltak le.
Csődeljárást rendelt el a Bayer Construct Zrt. ellen a bíróság, az eljárás pénteken, a végzés Cégközlönyben történő közzétételével kezdődött meg.
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) revizorai az ellenőrzések során is segítik a vállalkozókat a szeptemberben elindult nyugtaadat-szolgáltatásban.
A leggazdagabb magyar agrárvállalkozók nem zárkóznak el a nagyobb közteherviseléstől, de az egymilliárd forint feletti vagyonra tervezett egyszázalékos vagyonadót hibás iránynak tartják.
A járművek mindegyike javításra szorul vagy már csak alkatrésznek használható, így erősen kérdéses, hogy lesz-e egyáltalán vevő rájuk.
A gazdasági okokból meghozott döntés mintegy hatvan dolgozót érint közvetlenül, de a lépés a szlovákiai szőlőtermesztőket is rendkívül nehéz helyzetbe hozza.
A kínai import egyre nagyobb nyomást helyez a régióra: több magyar ágazat is nehéz helyzetbe kerülhet
Egyre kevésbé az számít, melyik közép- és kelet-európai országban működik egy vállalat, sokkal inkább az, hogy melyik ágazathoz tartozik.
A tervezett száznál is több, közel 130 hazai vállalkozást keresett fel személyesen a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) a „100 nap – 100 vállalkozás”...
A vártnál erősebb nyári bevételeknek köszönhetően a légitársaság javította a második negyedéves előrejelzését.
Súlyos fennakadásokkal és fiktív kézbesítési kísérletekkel küzd a Magyar Posta Logisztika (MPL) egy rendszerátállás miatt.
-
Drága a szolgáltatás, rossz a munkahely, mégsem váltasz? Mondd el, mi tart vissza!
A kérdőív kitöltése 5 perc.