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Már úgy tűnt, megússza Fásy Ádám felesége a büntetést a botrányos NKA-ügyben, aztán kiderült, hogy mégse

Pénzcentrum
2026. október 7. 19:42

Bár Fásy Ádám feleségének cége maradéktalanul megtérítette a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) sérelmére okozott 82,5 millió forintos kárt, és a gyanúsított bűnügyi felügyeletbe került, a bűnszövetségben elkövetett költségvetési csalás miatt továbbra is letöltendő börtönbüntetésre számíthat.

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Fásy Ádám felesége a napokban elhagyhatta a büntetés-végrehajtási intézetet, így jelenleg otthonában várja az eljárás folytatását. A nyomozás során kiderült, hogy az általa vezetett gazdasági társaság a teljes, 82,55 millió forintos vagyoni hátrányt visszafizette az államnak - értesült az atv.hu. A kár megtérítésének tényét a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség is megerősítette, de a gyanúsított esetleges beismerő vallomásáról a nyomozás érdekeire hivatkozva nem adtak tájékoztatást.

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Bár a kár vádemelés előtti megtérítése a jogszabályok szerint bizonyos esetekben korlátlan enyhítést tenne lehetővé, Fásy Ádám feleségénél ez a lehetőség kizárt, mivel a gyanú szerint a cselekményt bűnszövetségben követték el.

A hatóságok az ügyet különösen nagy vagyoni hátrányt okozó, bűnszövetségben elkövetett költségvetési csalásként minősítették, amely öttől tíz évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. Az ügyészség tájékoztatása szerint a teljes összeg önkéntes visszafizetése ugyanakkor jelentős enyhítő körülményként esik majd latba a bíróság előtt.

A büntetőeljárás alapjául szolgáló visszaélés lényege, hogy az érintettek támogatást vettek fel az NKA-tól egy dokumentumfilm elkészítésére, amely a kifizetések idején valójában még nem készült el. A felvett összeggel papíron ugyan elszámoltak, de a hatóságok megállapítása szerint a hiányzó tételeket saját érdekeltségükbe tartozó cégek fiktív számláival próbálták lefedni.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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