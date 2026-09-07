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Budapest, 2025. július 22.A drónnal készült felvételen a felújítás alatt álló vágányszakasz látható a Rákosrendező pályaudvaron 2025. július 22-én.MTI/Máthé Zoltán
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Kész, vége az egykori mini-Dubaj álomnak: megérkeztek a munkagépek, azonnali bontás kezdődött Rákosrendezőn

Pénzcentrum
2026. szeptember 7. 13:23

Megkezdődött a rákosrendezői egykori munkáslakások bontása, miután az önkényes lakásfoglalók jelenléte miatt tarthatatlanná vált a környék közbiztonsága. A terület megtisztítása fontos lépés a főváros saját városfejlesztési projektjében, amely a kormány meghiúsult mini-Dubaj beruházása helyett, az eredetileg beígért állami támogatás felhasználásával valósul meg.

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Tóth József, a XIII. kerület polgármestere a Facebook oldalán jelentette be a munkálatok megkezdését. A lépést megelőzően a kerületvezető még júliusban fordult nyílt levélben Karácsony Gergely főpolgármesterhez, Vitézy Dávid beruházási és közlekedési miniszterhez, valamint a budapesti rendőrfőkapitányhoz. Az elhagyatott MÁV-ingatlanokba ugyanis önkényes lakásfoglalók költöztek, ami súlyosan rontotta a köztisztaságot és a közbiztonságot.

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A tarthatatlan állapotok miatt több mint ezer környékbeli lakos írt alá petíciót a helyzet rendezése érdekében. Bár a XIII. kerületi önkormányzatnak sem tulajdonjoga, sem joghatósága nincs a terület felett, saját költségén vállalta az épületek használhatatlanná tételét, úgynevezett romosítását. A körülbelül egy hónapig tartó folyamat végén a terület tulajdonosa, a fővárosi BKM Zrt. gondoskodik majd a törmelék elszállításáról.

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A rákosrendezői terület sorsa hosszú és fordulatos utat járt be. A kormány eredetileg egy dubaji befektetővel, az Eagle Hills-szel tervezte megépíttetni a mini-Dubaj néven elhíresült városnegyedet, amiről 2024-ben nemzetközi szerződést is aláírtak. Amikor azonban 2025 januárjában megkötötték az adásvételi szerződést, kiderült, hogy a fővárosi tulajdonú BKM-nek elővásárlási joga van a telkekre. Bár a kormány eleinte vitatta ezt, végül kénytelen volt elismerni a jogosultságot, így 2025 márciusára az állam által elképzelt projekt végleg meghiúsult, a terület és a fejlesztési jog pedig a főváros kezébe került.

A jelenlegi megállapodás értelmében Budapest három részletben fizeti ki az ingatlanok vételárát, cserébe a fővárosi önkormányzat valósíthatja meg az új városnegyedet. Ehhez megkapták azt a fejlesztési forrást is, amelyet a kormány eredetileg az arab befektető támogatására szánt a költségvetésből. A beruházás elindításaként a Fővárosi Közgyűlés 2025 szeptemberében jóváhagyta Karácsony Gergely és Vitézy Dávid közös rákosrendezői tervpályázatát, amely az Európai Unió hivatalos közbeszerzési értesítőjében is megjelent. A most megkezdett bontási munkálatokkal e nagyszabású fővárosi beruházás fizikai előkészítése vette kezdetét.

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Címlapfotó: Máthé Zoltán, MTI/MTVA 
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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