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Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmiminiszter-jelölt kinevezés előtti meghallgatásán az Országgyűlés honvédelmi és rendvédelmi bizottságának ülésén az Országházban 2026. május 11-én.
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Itt van Ruszin-Szendi Romulusz rendkívüli bejelentése: eltörlik a korábbi, Covid-19-hez köthető intézedést

Pénzcentrum
2026. július 18. 10:30

Pénteken megjelent az a jogszabály, amelynek köszönhetően a Magyar Honvédség visszaveheti soraiba azokat a katonákat, akiket az előző kormány a koronavírus elleni oltás elutasítása vagy a "fiatalítás" miatt bocsátott el. Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter tájékoztatása szerint az érintettek 2026. augusztus elsején térhetnek vissza a szolgálatba.

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A honvédelmi miniszter a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében arról írt, hogy a Magyar Közlönyben kihirdetett döntés végre megteremti a méltatlanul eltávolított állomány visszatérésének jogi alapját. Hangsúlyozta, hogy az előző vezetés politikai okokból vált meg olyan katonáktól, akik szakmai tudásukkal és nemzetközi tapasztalatukkal hosszú éveken át, esküjükhöz híven szolgálták az országot.

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Ruszin-Szendi Romulusz felidézte személyes érintettségét is, hiszen korábban vezérkarfőnökként a végsőkig kiállt a katonái mellett, ami miatt őt is jogszerűtlenül felmentették. Mint fogalmazott, már akkor elhatározta, hogy ezt az igazságtalanságot egy valódi rendszerváltás után orvosolni kell.

A most megjelent jogszabály értelmében újra csatlakozhat a Magyar Honvédséghez mindenki, akit korábban jogtalanul küldtek el, amennyiben megfelel a szolgálati feltételeknek.

A visszatérni szándékozókat – beleértve azokat is, akik a Covid-19 elleni vakcina beadatásának hiánya miatt veszítették el a szolgálati jogviszonyukat – 2026. augusztus 1-jén várják a Bálnában.

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A miniszter a helyszínválasztás kapcsán megjegyezte, hogy bár a korábban "gyilkos Bálnaként" emlegetett épülethez sokaknak fájdalmas emlékei fűződnek, a cél az, hogy a helyszín mostantól a remény, a tisztesség és az újrakezdés jelképévé váljon.

Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt 
Címlapkép: Getty Images
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