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Kitálalt a szakértő: ennyi pénzt kereshet Szijjártó új pozíciójában a BYD-nél – a politikusi gázsija fasorban se volt ehhez képest
Bár a pontos szerződés nem nyilvános, a BYD kínai vállalati beszámolói alapján megbecsülhető, milyen fizetési sávba tartozhat Szijjártó Péter a vállalatnál betöltött pozíciójával. A becslések szerint éves jövedelme 1,5–2 millió euró között alakulhat.
A BYD és Szijjártó Péter között kötött szerződés részletei ugyan nem ismertek, a kínai vállalatok nyilvános éves jelentései azonban támpontot adhatnak arra, hogy a cég felső vezetői mekkora fizetésben részesülnek - erről beszélt a Mélyvíz című podcasten Suha György diplomata:
@tiszapart4
Szijjártó Péter távozása és a BYD-nál vállalt vezetői pozíciója alapjaiban rázta meg a magyar politikát. Vajon egyszerű karrierváltásról van szó, vagy ennél jóval többről? A Mélyvíz vendége Suha György diplomata, aki részletesen elemzi, milyen nemzetközi, gazdasági és nemzetbiztonsági következményei lehetnek annak, hogy a korábbi külügyminiszter egy olyan kínai óriásvállalatnál folytatja pályafutását, amely több száz milliárd forintos állami támogatást kapott Magyarországon. Szó esik az orosz és kínai kapcsolatokról, a BYD szerepéről, az Európai Unió reakciójáról, Orbán Viktor felelősségéről, valamint arról is, milyen jogi és politikai következmények jöhetnek a következő időszakban. Valóban csak egy új munkahelyről beszélünk, vagy egy sokkal nagyobb történet bontakozik ki?♬ eredeti hang - Tiszapárt
A videóban megszólaló szakértő és kollégái becslése szerint Szijjártó Péter éves jövedelme 1,5 és 2 millió euró közé tehető. A számítás alapját a BYD vezetőinek ismert bérezése adja.
Mint elhangzott, hogy a vállalat legmagasabban fizetett ügyvezetője évente mintegy 1,9 millió eurónak megfelelő összeget keres, míg a cég pénzügyi igazgatójának éves javadalmazása körülbelül 1,7 millió euró.
A szakértő szerint Szijjártó Péter pozíciója az ismert információk alapján várhatóan valamivel alacsonyabb szintet képvisel, ezért alaphelyzetben fizetése is elmaradhatna a pénzügyi vezetőétől. Ugyanakkor úgy véli, hogy egy ismert európai politikus nemzetközi szerepe és kapcsolatrendszere a kínai vállalati gondolkodásban plusz értéket jelenthet, ami magasabb javadalmazást is indokolhat.
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A becslés szerint ezért reális lehet az évi 1,5–2 millió eurós fizetési sáv.
Bár magyar viszonylatban ez rendkívül magas összegnek számít, a nemzetközi multinacionális vállalatok, különösen az autóipar felső vezetői körében egy ilyen jövedelem nem tekinthető szokatlannak.
Címlapfotó: Kovács Attila, MTI/MTVA
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