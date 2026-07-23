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Vallottak a külföldön dolgozó magyarok: tényleg ennyivel jobb az élet, ha elhagyjuk az országot?
A külföldi munkavállalás továbbra is sok magyar számára jelent vonzó lehetőséget, azonban egy friss kutatás szerint már nem kizárólag a magasabb fizetés motiválja azokat, akik más országban vállalnak munkát. A Profession.hu reprezentatív felmérése alapján egyre nagyobb szerepet kapnak a családi szempontok és az életminőség javításának igénye is. A külföldön dolgozók háromnegyede szerint életminősége javult, tízből nyolcan pedig elégedettek jelenlegi vagy legutóbbi munkahelyükkel.
A kutatás szerint a magyar munkavállalók 12 százaléka dolgozott már külföldön. Közülük a legtöbben, 70 százalék, fizikai munkát végeztek alkalmazottként, míg 34 százalék szellemi munkakörben dolgozott. Vállalkozóként vagy szabadúszóként 11 százalék szerzett külföldi tapasztalatot.
A külföldi munkavállalás egyre inkább hosszabb távú döntésnek számít. A válaszadók 34 százaléka egy-két évet töltött külföldön, ami 12 százalékpontos növekedést jelent az előző évhez képest. Ezzel párhuzamosan csökkent azok aránya, akik csupán néhány hónapra vállaltak munkát más országban.
A jobb kereseti lehetőség továbbra is a legfontosabb motiváció, ezt a megkérdezettek 31 százaléka nevezte meg elsődleges okként. Ez az arány azonban egy év alatt 5 százalékponttal csökkent.
Eközben egyre fontosabbá váltak más szempontok is. A válaszadók 17 százaléka a jobb életkörülmények reményében költözött külföldre, míg 16 százalékuk családi okok miatt döntött a munkavállalás mellett. A családi indokok aránya egyetlen év alatt 10 százalékponttal nőtt.
A szakmai fejlődés és a nyelvi, illetve kulturális tapasztalatszerzés egyaránt a válaszadók 14-14 százalékánál játszott meghatározó szerepet. Mindössze 6 százalék mondta azt, hogy azért vállalt munkát külföldön, mert Magyarországon nem talált megfelelő állást.
A nyelvtudás jelenti a legnagyobb akadályt
A külföldi munkavállalás ugyanakkor számos kihívással is jár. A válaszadók 39 százaléka nyelvi nehézségekről számolt be, 22 százalékuknak az új emberi kapcsolatok kialakítása okozott gondot, míg 17 százalék a kulturális különbségeket említette a legnagyobb kihívásként.
Ugyanakkor a megkérdezettek 30 százaléka szerint semmilyen komoly nehézség nem merült fel a külföldi munkavállalás során.
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A felmérés arra is rávilágított, hogy az álláskeresésben továbbra is kiemelt szerepük van a személyes kapcsolatoknak. A külföldön dolgozók 55 százaléka ismerősök vagy barátok segítségével talált munkát, míg 12 százalék állásportálon keresztül helyezkedett el. Fejvadász vagy munkaerő-közvetítő segítségével 8 százalék jutott álláshoz, 11 százalék pedig közvetlenül a munkáltatónál jelentkezett.
Többségük szerint jobb lett az életük
A kutatás szerint a külföldi munkatapasztalattal rendelkezők 30 százaléka teljes mértékben, további 50 százaléka pedig inkább elégedett jelenlegi vagy legutóbbi munkahelyével.
Az életminőség javulását a válaszadók 75 százaléka tapasztalta, közülük minden harmadik jelentős pozitív változásról számolt be. A megkérdezettek 21 százaléka nem érzékelt számottevő változást, míg mindössze 3 százalék nyilatkozott úgy, hogy romlott az életminősége.
Dencső Blanka, a Profession.hu piackutatási és üzletfejlesztési szakértője szerint a kutatás azt mutatja, hogy a külföldi munkavállalás ma már jóval összetettebb döntés annál, mint hogy kizárólag a magasabb fizetés motiválná az embereket. A versenyképes jövedelem továbbra is meghatározó, ugyanakkor egyre nagyobb súlyt kapnak az életminőségi, családi és hosszú távú életstratégiai szempontok. A szakértő szerint az is figyelemre méltó, hogy a külföldi tapasztalatot szerzett magyarok döntő többsége összességében pozitívan értékeli az ott töltött időszakot, ami arra utal, hogy sokak számára ez nemcsak szakmai, hanem személyes fejlődést is jelentett.
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