A Pénzcentrum 2026. július 19.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a ötöslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Elképesztő trükkel láncolják magukhoz a vendégmunkásokat a magyar cégek: hiába lenne pénz, ezért nem akarják a magyarok bérét emelni
A magyarországi munkaerőhiányról szóló diskurzus gyakran egyoldalú, hiszen kizárólag a munkaadók szempontjait tükrözi. A valóságban sokszor nem a munkaerő abszolút hiánya, hanem a kedvezőtlen munkakörülmények és az alacsony bérek okozta fluktuáció áll a háttérben. A kiszolgáltatott helyzetű vendégmunkások alkalmazásával a vállalatok csupán elodázzák a szükséges alkalmazkodást, hátráltatva a hazai gazdaság átmenetét egy magasabb hozzáadott értékű, termelékenyebb modell felé.
Ifjabb Bárány László, a Master Good ügyvezető igazgatójának ismert kijelentése szerint külföldi munkaerő nélkül nem épülhetnek fel az új hazai gyárak. Tény, hogy a vendégmunkás-szabályozás hirtelen, felkészülési idő nélküli szigorítása megkezdett beruházásokat sodor veszélybe, és csorbítja a jogbiztonságot. Ugyanakkor a vendégmunkások démonizálása is alaptalan, hiszen a Magyarországon dolgozó mintegy 107 ezer külföldi a foglalkoztatottak alig több mint két százalékát teszi ki, ami elmarad az uniós átlagtól - hívja fel a figyelmet a G7 elemzése.
A probléma gyökere az, hogy a munkaerőhiányt szinte kizárólag a vállalatok visszajelzései alapján határozzák meg. A gyárak egy részében valóban magas a fluktuáció, ám ez a munkagazdaságtan szabályai szerint nem munkaerőhiányt, hanem megtartási nehézséget jelent. Ennek okai közismertek, így például az alacsony bérek, a megterhelő műszakrend, a fizikai megterhelés és a hiányos vezetési kultúra.
A vendégmunkások ráadásul nem a jobb munkamoráljuk miatt bizonyulnak stabilabbnak, hanem azért, mert a munkáltatóhoz kötött engedélyük miatt jogilag gyakorlatilag röghöz kötöttek. A kiszolgáltatott külföldi munkaerő alkalmazása így nem valódi megoldás, csupán a strukturális problémák kezelésének elkerülése.
A statisztikák szintén cáfolják a munkaerőpiac teljes kimerülését. A potenciális hazai munkaerő-tartalék, vagyis a munkanélküliek, az alulfoglalkoztatottak és a dolgozni kívánó inaktívak tábora meghaladja a 300 ezer főt, ami a hazai vendégmunkás-állomány közel háromszorosa.
Bár ez a réteg nehezen mozgósítható, a hazai ellátórendszer szisztematikusan láthatatlanná is teszi őket. Az Európai Unióban kirívóan rövidnek számító, legfeljebb 90 napos álláskeresési járadék lejárta után ugyanis sokan egyszerűen kikerülnek a nyilvántartásból, így magukra maradnak a munkaerőpiacon.
A hazai vállalatok többsége valójában nem abszolút létszámhiánnyal, hanem az általuk kínált bérek és munkakörülmények melletti munkaerőhiánnyal küzd. Gyakori munkaadói érv, hogy a bérköltségeket nem lehet egy bizonyos szint fölé emelni, ami vállalati döntésként érthető, de nem jelent gazdasági törvényszerűséget.
A Master Good csoport például jelentős, több tízmilliárd forintos nyereséget termel, komoly osztalékot fizet, miközben milliárdos állami támogatásban is részesül.
Egy érdemi béremelés a profitjuknak csupán elenyésző részét emésztené fel. Éppen ezért különbséget kell tenni aközött, hogy egy cég objektíve képtelen többet fizetni, vagy a jelenlegi profitelvárásai miatt egyszerűen nem áll érdekében. A gazdaságpolitikának, különösen a közpénzek elosztásakor, ezt a különbségtételt világosan érvényesítenie kellene.
JÓL JÖNNE 2 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 2 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 42 386 forintos törlesztővel a Raiffeisen Bank nyújtja (THM 10,35%), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank (THM 11,29%-ot) és a MagNet Bank (THM 11.68%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
A külföldi munkavállalók jelenlegi magyarországi foglalkoztatása nagyrészt a kiszolgáltatottságra épül. Ha a vendégmunkások a hazai dolgozókkal azonos alkupozícióba kerülnének, például garantálnák számukra a szabad munkahelyváltás lehetőségét vagy a kötelező lakhatási minimumfeltételeket, ez a foglalkoztatási modell azonnal megdrágulna. Ez a lépés egyértelműen megmutatná, hogy a jelenlegi rendszer versenyelőnye alapvetően a jogi aszimmetriából fakad.
Sokan a nyugat-európai példákra hivatkozva érvelnek a vendégmunka mellett, ám ott a külföldi munkavállalókat magasabb termelékenységű gazdasági környezet, erős kollektív érdekérvényesítés és kiterjedt jóléti rendszer fogadja.
Csehországban például lényegesen magasabb a külföldi dolgozók aránya, a bérek mégsem csökkentek, mivel az ottani ipar szerkezete jóval termelékenyebb. Ha Magyarország csupán az alacsony hozzáadott értékű összeszerelő üzemek fenntartására használja a külföldi munkaerőt, akkor nem a nyugati fejlődési pályát követi, hanem tartósan beragad a gazdasági ranglétra legalsó fokára.
A megoldás nem a magyar betanított munkások és a külföldi dolgozók szembeállítása. Rövid távon a munkajogi minimumok következetes betartatására, átmeneti kvótákra és a beruházások jogbiztonságának szavatolására van szükség.
Középtávon érdemi felnőttképzést, mobilitási és bérlakásprogramokat kell indítani, míg az állami támogatásokat szigorú bér- és termelékenységi vállalásokhoz kellene kötni. Hosszú távon a gazdaságpolitikának szakítania kell a kizárólag az alacsony képzettségű összeszerelésre optimalizált szerkezettel.
A valódi kérdés nem az, hogyan biztosítsunk olcsó munkaerőt a jelenlegi gyáraknak, hanem az, hogy milyen típusú iparra kívánjuk építeni a jövő gazdaságát.
Óriási tévhitben élnek a magyar dolgozók a nyári szabadságról: értékes napokat bukhatsz, ha erre nem figyelsz
Szabadságot vennél ki? Ezeket a munkáltatónak és a munkavállalónak is be kell tartania.
A színházi fizetésekről vallott Péterfy Bori: "megalázóan keveset kapunk a színházban, B-tervem nincsen"
A kőszínházakban a bérezés mértéke független a művész ismertségétől vagy szakmai elismertségétől.
Itt van Ruszin-Szendi Romulusz rendkívüli bejelentése: eltörlik a korábbi, Covid-19-hez köthető intézedést
Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter tájékoztatása szerint az érintettek 2026. augusztus elsején térhetnek vissza a szolgálatba.
Ítélkezési szünet 2026: ezekben a hetekben nem tart ülést a bíróság, nem születik ítélet, állnak az ügyek
A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 148. §-a alapján 2026. július 15. és 2026. augusztus 20. között ítélkezési szünetet tartanak a bíróságok.
A szóvivői és kommunikációs vezetői pozíciójának megszüntetése után hetekig vívódott, maradjon‑e, végül a távozás mellett döntött.
Súlyos kezdőbérrel csábítják ezeket a szakembereket Magyarországon: mutatjuk, kik kereshetnek akár havi 2,5 milliót
Az informatikai munkaerőpiacon egyre keresettebbek azok a pályamódosító junior szakemberek, akik más területekről érkezve váltottak karriert.
Újabb légkondi-krach érik Magyarországon: indul a háború a munkahelyeken, rengeteg dolgozó nem fog örülni
A túl meleg és a túl hideg iroda is ronthatja a teljesítményt: mutatjuk, hány fok számít ideálisnak.
Így kaszálnak bődületes összegeket a legnépszerűbb videósok: kiderült, mennyi pénz vándorol a számlájukra
A YouTube hőskora, amikor még munka mellett, egy garázsból videózva is világhírnévre lehetett szert tenni, lényegében véget ért.
Nem csak Szijjártóra csaptak le a kínaiak: rengeteg magyar ex-diplomata ejtőernyőzött zsíros állásokba
Egyre több egykori magyar diplomata vállal felsővezetői pozíciót a hazánkban megtelepedő vagy a magyar–kínai közeledést támogató ázsiai vállalatoknál.
A parlamentekben nő a női képviselők aránya. A jogi egyenlőség számos területen miért várat magára? Mutatjuk!
Rengeteg fiatalt csap arcul a valóság: ezért nem lesz soha akkora vagyonuk, mint szüleiknek, nagyszüleiknek
A Z-generáció tagjai az 1950-es évek óta nem látott bérrobbanást tapasztalnak meg, ám ez a statisztikai siker csak egy illúzió. Mutatjuk, miért.
Kőkemény vita robbant ki Magyarországon: tényleg rosszat tesz a családoknak a legnépszerűbb adókedvezmény?
Az utóbbi időben az anyák szja-mentessége a magyar családpolitika egyik sarkalatos eleme lett.
A kormány június elején hatályba lépett szigorítása, amely drasztikusan korlátozza a harmadik országbeli vendégmunkások alkalmazását, komoly zavart és tiltakozást váltott ki a hazai iparban.
Évek óta megy a huzavona, legyen-e december 24-e munkaszüneti nap.
Az áruházak a sztrájk alatt végig nyitva tartottak, pénteken csak a budaörsi árukiadó zárt be idő előtt.
Itt az új rendelet: minimum 16 százalékkal kérhetnek ezután többet a szakik, emelkedett a rezsióradíj
A korábbi rendelet 6764 forintban határozta meg az építőipari rezsióradíj legkisebb mértékét, ez közel 16 százalékkal 7830 forintra nő. És ebben még nincs benne a...
Döbbenetes dolog derült ki a magyar melósokról: hiába veszik fel őket, az utolsó pillanatban egyszerűen felszívódnak?
A magyarországi vállalatok továbbra is komoly kihívásokkal szembesülnek a fizikai munkavállalók toborzásában.
A frissen elkészült első Magyar Senior Index szerint a 45 év feletti álláskeresők 92,6 százaléka tapasztal koralapú kirekesztést, miközben a vállalatok többsége sem az AI‑átmenetre,...