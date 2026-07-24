Vallottak a szakértők: komoly bajban a magyar dolgozók, elmaradt a várva várt nyári fordulat

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A júniusi munkaerőpiaci adatok újabb gyengülést jeleznek: egy hónap alatt több mint nyolcezerrel csökkent a foglalkoztatottak száma, a munkanélküliség pedig 214 ezer főre emelkedett. A nyári hónapokra jellemző élénkülés ezúttal elmaradt, miközben a vállalati leépítések, a dráguló energia és a vendégmunkásszabályok szigorítása is tovább rontja a kilátásokat.
2026 júniusában 4 millió 646 ezer fő alá csökkent a foglalkoztatottak száma a 15-74 év közötti munkaképes korú népesség körében. Egy hónap alatt így több, mint 8 ezer fővel csökkent a foglalkoztatottak száma, tavaly júniushoz képest ez több, mint 30 ezer fős visszaesést jelent. A munkanélküliek száma több, mint 5 ezer fővel 214 ezerre nőtt, a havi munkanélküliségi ráta 4,4%-ra emelkedett, amely magasabb az általunk és a konszenzus által is várt 4,3%-nál. A munkanélküliségi ráta április-június között 4,5%-on alakult.
Továbbra sem rajzolódik ki egyértelmű trend a munkaerőpiacon. A foglalkoztatottak száma hosszú ideje hullámzóan változik, a munkanélküliek számának hónapok óta tartó csökkenése is megállt júniusban. Az év feléhez közeledve a gazdaságilag aktívak száma sem növekedett tovább, ami aggasztó abból a szempontból, hogy a nyári hónapokra azért általában az jellemző, hogy növekszik ez a szám - olvasható Sümegi Ákos az MBH Bank makrogazdasági elemzőjének kommentárjában.
A közel-keleti konfliktus ismét felerősödött, amely ugyan némileg késleltetve, de negatív hatással lehet a hazai munkaerőpiacra is. Az energiaárak emelkedése nagyobb terhet ró a vállalatokra, így a költségcsökkentés érdekében a munkaerőcsökkentés, vagy a részmunkaidős foglalkoztatás mellett dönthetnek.
Ahogyan az NFSZ adataiból is látható, júniusban már 1000 fő feletti volt a csoportos létszámleépítés. A globális trendeket figyelembe véve, nem túl megnyugtató, hogy a nagyvállalatok az AI fejlődésével párhuzamosan létszámleépítés mellett döntenek, ami könnyen megjelenhet (vagy már néhány helyen meg is jelent) a hazai piacon is. A kilátásokat némileg rontja a negatív demográfiai trend és a harmadik országbeli vendégmunkások foglalkoztatásának június elején bejelentett szigorítása is. Jelenleg nem tartjuk valószínűnek, hogy érdemi javulás következzen be idén a munkaerőpiacon, így 2026-ra továbbra is 4,6%-os munkanélküliségi rátát várunk.
2026 júniusában a 15–74 éves foglalkoztatottak átlagos létszáma 4 millió 646 ezer főt tett ki. A munkanélküliek száma 214 ezer fő, a munkanélküliségi ráta 4,4%...
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