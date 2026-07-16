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Súlyos kezdőbérrel csábítják ezeket a szakembereket Magyarországon: mutatjuk, kik kereshetnek akár havi 2,5 milliót
Mivel a digitalizáció minden iparágat átalakít, az informatikai munkaerőpiacon egyre keresettebbek azok a pályamódosító junior szakemberek, akik más területekről – például az egészségügyből, a jogból vagy a pénzügyből – érkezve váltottak karriert. A munkáltatók kifejezetten előnyben részesítik a jó kommunikációs készséggel bíró, korábbi, IT-n kívüli szakmai tapasztalattal rendelkező informatikusokat, akiknek a kezdő fizetése az átlagosnál jóval magasabb is lehet.
A PROGmasters képzési központ nagyvállalati partnereinek visszajelzései alapján a cégek elsősorban a jogi, bio-, biztosítási és pénzügyi technológiai (legaltech, biotech, insurtech és fintech) területekre keresnek olyan átképzett szakembereket, akik orvosi, jogi vagy pénzügyi diplomával rendelkeznek. Egy amerikai piacra dolgozó egészségügyi szoftverfejlesztő vállalat kifejezetten egészségügyi dolgozókat keres szoftvertesztelőnek, míg egy neves tanácsadó cég a pénzügyi szektorban jártas, multinacionális környezetből érkezőket részesíti előnyben az automatizált tesztelői munkakörökben.
Az oktatási tapasztalat szintén komoly érték, hiszen egyes munkaadók korábbi pedagógusokat alkalmaznak az új kollégák és a felhasználók betanítására. A szűken vett specializáció helyett ma már az összetettebb tudás a fő elvárás. A munkáltatók a programozók körében a kliens- és szerveroldali technológiákhoz egyaránt értő, úgynevezett full-stack fejlesztőket, míg a szoftvertesztelőknél a manuális és az automatizált tesztelésben egyaránt jártas szakembereket részesítik előnyben.
Kardos Ádám, a PROGmasters társ-ügyvezetője szerint a korábbi szaktudás komoly versenyelőnyt jelent. Jó példa erre az a korábbi formatervező, aki építészeti szoftverek tesztelőjeként helyezkedett el, vagy az a volt jogász, aki projektvezetési és tárgyalási tapasztalatainak is köszönhetően ma már egy fizetési megoldásokat kínáló cégnél dolgozik szenior programozóként.
Ez a piacképes plusztudás a fizetésekben is megmutatkozik. Az ilyen háttérrel rendelkező pályakezdők induló alapfizetése elérheti a bruttó 900 ezer forintot. Két-négy év tapasztalattal, medior szinten ez az összeg 1,2–1,5 millió forintra nőhet, míg a szenior szakemberek akár havi bruttó 2,5 millió forintot is kereshetnek.
JÓL JÖNNE 2 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 2 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 42 386 forintos törlesztővel a Raiffeisen Bank nyújtja (THM 10,35%), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank (THM 11,29%-ot) és a MagNet Bank (THM 11.68%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Az iparág növekedése a jövőben is stabilnak tűnik. Az Amerikai Munkaügyi Statisztikai Hivatal előrejelzése szerint az Egyesült Államokban 2034-ig évente átlagosan 317 ezer új IT-állás jöhet létre, és ez a bővülési trend a hazai piacon is érvényesülni fog. A legkeresettebb szakmák jelenleg a full-stack fejlesztő, a szoftvertesztelő, az adatelemző és az adatmérnök.
Az elhelyezkedésnél ugyanakkor érdemes figyelembe venni, hogy a cégek a junior pozíciók jelentős részét továbbra sem hirdetik meg nyilvánosan. A munkaadók a jelölteket jellemzően belső ajánlások útján vagy állásbörzéken választják ki. A Pénzcentrum nemrégiben készített interjút a PROGmasters másik társ-ügyvezetőjével, Filep Szabolccsal; ebben az enyagban is szóba került a szakember piac az IT-szektorban. Olvasd el újra ide kattintva:
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